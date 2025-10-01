Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 2.10.2025
Liikenneonnettomuus keskisuuri, Äänekoski Porrassalmentie.
Keski-Suomen pelastuslaitos on saanut hälytyksen keskisuuresta liikenneonnettomuudesta. Kohteeseen lähti kolme pelastusyksikköä. Yksittäinen henkilöauto ajautunut tieltä ojaan katolleen, kaksi altistunutta. Pelastustoimita käynnissä.
Lisätietoja: Poliisi tiedottaa lisää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelustrategia ja -verkkoesitys julkistetaan 8.10.1.10.2025 16:30:15 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkon toinen vaihetta valmistellaan parhaillaan yhdessä ensi vuoden talousarvion kanssa.
Hyvinvointialueelle uusi nuorisovaltuusto30.9.2025 20:47:32 EEST | Tiedote
Aluehallitus nimitti tänään 30.9. kokouksessaan Keski-Suomen hyvinvointialueen osalta Keski-Suomen nuorisovaltuustoon jäsenet. Nuorisovaltuusto on yhteinen Keski-Suomen liiton kanssa. Jäsenet nimettiin kuntien ehdotusten perusteella.
Jyväskylän selviämisasema on suljettuna 19.–24.10. ja 9.–14.11.30.9.2025 15:37:04 EEST | Tiedote
Jyväskylässä sijaitseva selviämisasema (Keskussairaalantie 20 B) on suljettuna Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilökunnan lomautusten vuoksi seuraavina ajankohtina: sunnuntaista 19.10. kello 20.30 perjantaihin 24.10. kello 7.30 sunnuntaista 9.11. kello 20.30 perjantaihin 14.11. klo 7.30.
Hanke nuorten huumekuolemien ehkäisemiseksi käynnistyy Keski-Suomen hyvinvointialueella30.9.2025 14:57:14 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut nuorten huumekuolemien ehkäisemisen hankkeeseen valtionavustusta 225 000 euroa vuosille 2025–2027 Sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM). Rahoitus myönnetään harkinnanvaraisesti ilman omarahoitusosuutta. Hanke käynnistyy lokakuun 2025 alussa.
Pelastuslaitokset kouluttivat yhteistyöllä uusia vesisukeltajia – alueellinen kurssi toi uusia osaajia neljään maakuntaan30.9.2025 09:25:29 EEST | Tiedote
Itä-Suomen yhteistyöalueen eli Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset järjestivät yhdessä vaativan vesisukelluskurssin elo–syyskuun 2025 aikana. Keski-Suomen pelastuslaitoksen johdolla toteutetusta koulutuksesta valmistui yhdeksän uutta vesisukeltajaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme