2.10.2025 12:41:48 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Tiedote 2.10.2025

Liikenneonnettomuus keskisuuri, Äänekoski Porrassalmentie.

Keski-Suomen pelastuslaitos on saanut hälytyksen keskisuuresta liikenneonnettomuudesta. Kohteeseen lähti kolme pelastusyksikköä. Yksittäinen henkilöauto ajautunut tieltä ojaan katolleen, kaksi altistunutta. Pelastustoimita käynnissä.

Lisätietoja: Poliisi tiedottaa lisää.

