Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry

Kutsu mediatilaisuuteen: Etulinjan äänet – Nuoret, media ja uusi Nepal

2.10.2025 13:00:56 EEST | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Kutsu

Jaa

Tervetuloa medialle suunnattuun webinaariin torstaina 9. lokakuuta klo 9–9:45. Tule kuulemaan suoraan nepalilaisilta nuorilta ja asiantuntijoilta, mitä maan demokratian ytimessä tapahtuu juuri nyt ja miten ruohonjuuritason toimijat puolustavat demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia epävarmuuden keskellä. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä KIOS, Vikes ja Fingo.

Kutsu Nepal-mediatilaisuuteen 9.10. klo 9-9.45.
Tervetuloa Nepalin tilannetta koskevaan mediatilaisuuteen torstaina 9. lokakuuta.

Kansainvälinen ihmisoikeussäätiö KIOS, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes sekä kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo toteuttavat Nepalin tilanteesta suomalaiselle medialle suunnatun webinaarin  torstaina 9. lokakuuta klo 9–9.45.

Tilaisuudessa nepalilaiset asiantuntijat ja nuoret kertovat ensi käden tietoa siitä, mitä Nepalin demokratian ytimessä tapahtuu juuri nyt. Tilaisuudessa on aikaa myös toimittajien kysymyksille. 

Tapahtumassa kuullaan kaksi keynote-puheenvuoroa: 

  • Youth Advocacy Nepalin asiantuntija Naren Khatiwada kertoo nuorten roolista kansalaisvaikuttamisessa ja mielenosoituksissa Nepalissa. 
  • Center for Investigative Journalism Nepalin tutkiva journalisti Kiran Nepal avaa journalismin merkitystä poliittisen kriisin keskellä ja sen vaikutusta vallan läpinäkyvyyteen Nepalissa. 

Puheenvuorojen jälkeen ääneen pääsevät Gen Z -sukupolven aktivistit (noin vuosina 1997–2012 syntyneet), jotka jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään suoraan kansalaisvaikuttamisen etulinjasta. Gen Z- sukupolven aktivistit ovat olleet mukana rauhanomaisissa mielenosoituksissa sekä niitä seuranneissa poliittisissa keskusteluissa. Aktivisteja haastattelee Maailman Kuvalehden tuottaja-toimittaja Teija Laakso.

Löydät tiedotteen lopusta materiaalipaketin, jossa on enemmän tietoa puhujista ja panelisteista. 

Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus suomalaiselle medialle kuulla suoraan Nepalin nuorilta ja asiantuntijoilta maan tilanteesta – ja ymmärtää, miksi tämä hetki on ratkaiseva Nepalin demokratian tulevaisuudelle.

Tule mukaan luomaan kontakteja ja seuraavaa isoa juttua! Ilmoittaudu mediatilaisuuteen tästä linkistä.

Taustaa Nepalin tilanteesta

Nepalissa rauhanomaiset korruptionvastaiset mielenosoitukset kärjistyivät syyskuussa väkivaltaisiksi levottomuuksiksi, joissa menehtyi yli 70 ihmistä ja loukkaantui tuhansia. Pääministerin ero on jättänyt Nepalin poliittisesti epävarmaan tilanteeseen ja maata rakennetaan uudelleen väliaikaisen hallinnon alla

Väliaikaista hallintoa johtaa Nepalin ensimmäinen naispääministeri Karki, jonka vaikeana tehtävänä on luotsata maa kohti vaaleja ensi vuoden maaliskuussa. Maan toipuessa moni asia on kuitenkin edelleen epävarmaa ja siksi kansalaisjärjestöjen rooli demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien varmistamisessa on äärimmäisen tärkeää. 

KIOS ja Vikes tukevat kansalaisyhteiskuntaa ja tutkivaa journalismia Nepalissa 

KIOS on seurannut Nepalin tilannetta tiiviisti ja ollut yhteydessä kaikkiin tukemiinsa järjestöihin Nepalissa. KIOSin tukemat kansalaisjärjestöt ovat nostaneet monipuolisesti esille kansalaisyhteiskunnan ääntä ja marginalisoitujen ryhmien oikeuksia muutoksen keskellä. Järjestöt ovat vedonneet rauhanomaisen ratkaisun löytämiseen, puolustaneet perustuslaillisia oikeuksia ja nostaneet esiin erityisesti nuorten, dalitien ja alkuperäiskansojen ääniä ja oikeuksia. 

KIOSin Etelä-Aasian asiantuntija Veera Teittinen korostaa kansalaisyhteiskunnan roolia: 

”Nepalin kriisi kuvastaa laajempaa kehityssuuntaa, jossa nuoret sukupolvet vaativat muutosta ja vastustavat korruptiota. Kansalaisjärjestöjen työ on ratkaisevaa, erityisesti silloin kun viranomaiset rajoittavat kansalaisvapauksia.” 

Vikes tukee Nepalissa toimivaa tutkivan journalismin keskusta CIJ Nepalia. CIJ Nepalin journalistit ovat paljastaneet merkittäviä vallan väärinkäytöksiä ja korruptiotapauksia Nepalissa. Vikesin kautta toimittajat voivat saada suoran yhteyden tutkivan journalismin keskukseen ja paikallisiin journalisteihin. 

Lisätietoja: 

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Materiaalipaketti median käyttöön

KIOSin artikkeli Nepalin tilanteesta, työstetty yhdessä Nepalilaisten kumppanijärjestöjen kanssa: https://kios.fi/fi/2025/09/nepal-murroksessa-miten-demokratia-toipuu-vakivaltaisesti-tukahdettujen-korruptionvastaisten-protestien-jalkeen/

Yhteyshenkilöt

Konsta HyötyläViestinnän asiantuntijaKIOS – Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö

KIOSilla on suorat yhteydet Nepalin kansalaisjärjestöihin ja asiantuntijoihin, jotka voivat tarjota taustatietoa, haastatteluja ja näkökulmia jatkojuttuihin. Ota yhteyttä, jos haluat syventää aihetta tai saada yhteyden paikallisiin toimijoihin.

Puh:040 952 7925konsta@kios.fikios.fi/en/

Tiina HelinViestinnän asiantuntijaVikes – Viestintä ja kehitys -säätiö

Vikesillä on suora yhteys Nepalissa toimivaan tutkivan journalismi keskukseen CIJ Nepaliin, joka on verkostoitunut laajasti Nepalin mediakentällä. Ota yhteyttä, jos tarvitset yhteyden paikallisiin journalisteihin.

Puh:0445599344tiina.helin@vikes.fivikes.fi

Liitteet

Linkit

Fingo on suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edistää kestävää kehitystä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumista globaalisti. Noin 250 jäsentämme työskentelee kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen, globaalin kansalaiskasvatuksen, humanitaarisen avun, rauhantyön, ihmisoikeustyön tai muun kestävää kehitystä edistävän toiminnan parissa Suomessa ja maailmalla. Fingo viestii, vaikuttaa, kouluttaa, kokoaa ihmiset yhteen ja rohkaisee toimintaan. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi − ihan kaikille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye