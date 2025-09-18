Kutsu mediatilaisuuteen: Etulinjan äänet – Nuoret, media ja uusi Nepal

Kansainvälinen ihmisoikeussäätiö KIOS, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes sekä kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo toteuttavat Nepalin tilanteesta suomalaiselle medialle suunnatun webinaarin torstaina 9. lokakuuta klo 9–9.45.

Tilaisuudessa nepalilaiset asiantuntijat ja nuoret kertovat ensi käden tietoa siitä, mitä Nepalin demokratian ytimessä tapahtuu juuri nyt. Tilaisuudessa on aikaa myös toimittajien kysymyksille.

Tapahtumassa kuullaan kaksi keynote-puheenvuoroa:

Youth Advocacy Nepalin asiantuntija Naren Khatiwada kertoo nuorten roolista kansalaisvaikuttamisessa ja mielenosoituksissa Nepalissa.

Center for Investigative Journalism Nepalin tutkiva journalisti Kiran Nepal avaa journalismin merkitystä poliittisen kriisin keskellä ja sen vaikutusta vallan läpinäkyvyyteen Nepalissa.

Puheenvuorojen jälkeen ääneen pääsevät Gen Z -sukupolven aktivistit (noin vuosina 1997–2012 syntyneet), jotka jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään suoraan kansalaisvaikuttamisen etulinjasta. Gen Z- sukupolven aktivistit ovat olleet mukana rauhanomaisissa mielenosoituksissa sekä niitä seuranneissa poliittisissa keskusteluissa. Aktivisteja haastattelee Maailman Kuvalehden tuottaja-toimittaja Teija Laakso.

Löydät tiedotteen lopusta materiaalipaketin, jossa on enemmän tietoa puhujista ja panelisteista.

Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus suomalaiselle medialle kuulla suoraan Nepalin nuorilta ja asiantuntijoilta maan tilanteesta – ja ymmärtää, miksi tämä hetki on ratkaiseva Nepalin demokratian tulevaisuudelle.

Taustaa Nepalin tilanteesta

Nepalissa rauhanomaiset korruptionvastaiset mielenosoitukset kärjistyivät syyskuussa väkivaltaisiksi levottomuuksiksi, joissa menehtyi yli 70 ihmistä ja loukkaantui tuhansia. Pääministerin ero on jättänyt Nepalin poliittisesti epävarmaan tilanteeseen ja maata rakennetaan uudelleen väliaikaisen hallinnon alla

Väliaikaista hallintoa johtaa Nepalin ensimmäinen naispääministeri Karki, jonka vaikeana tehtävänä on luotsata maa kohti vaaleja ensi vuoden maaliskuussa. Maan toipuessa moni asia on kuitenkin edelleen epävarmaa ja siksi kansalaisjärjestöjen rooli demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien varmistamisessa on äärimmäisen tärkeää.

KIOS ja Vikes tukevat kansalaisyhteiskuntaa ja tutkivaa journalismia Nepalissa

KIOS on seurannut Nepalin tilannetta tiiviisti ja ollut yhteydessä kaikkiin tukemiinsa järjestöihin Nepalissa. KIOSin tukemat kansalaisjärjestöt ovat nostaneet monipuolisesti esille kansalaisyhteiskunnan ääntä ja marginalisoitujen ryhmien oikeuksia muutoksen keskellä. Järjestöt ovat vedonneet rauhanomaisen ratkaisun löytämiseen, puolustaneet perustuslaillisia oikeuksia ja nostaneet esiin erityisesti nuorten, dalitien ja alkuperäiskansojen ääniä ja oikeuksia.

KIOSin Etelä-Aasian asiantuntija Veera Teittinen korostaa kansalaisyhteiskunnan roolia:

”Nepalin kriisi kuvastaa laajempaa kehityssuuntaa, jossa nuoret sukupolvet vaativat muutosta ja vastustavat korruptiota. Kansalaisjärjestöjen työ on ratkaisevaa, erityisesti silloin kun viranomaiset rajoittavat kansalaisvapauksia.”

Vikes tukee Nepalissa toimivaa tutkivan journalismin keskusta CIJ Nepalia. CIJ Nepalin journalistit ovat paljastaneet merkittäviä vallan väärinkäytöksiä ja korruptiotapauksia Nepalissa. Vikesin kautta toimittajat voivat saada suoran yhteyden tutkivan journalismin keskukseen ja paikallisiin journalisteihin.

