Kutsu mediatilaisuuteen: Etulinjan äänet – Nuoret, media ja uusi Nepal
Tervetuloa medialle suunnattuun webinaariin torstaina 9. lokakuuta klo 9–9:45. Tule kuulemaan suoraan nepalilaisilta nuorilta ja asiantuntijoilta, mitä maan demokratian ytimessä tapahtuu juuri nyt ja miten ruohonjuuritason toimijat puolustavat demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia epävarmuuden keskellä. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä KIOS, Vikes ja Fingo.
Kansainvälinen ihmisoikeussäätiö KIOS, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes sekä kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo toteuttavat Nepalin tilanteesta suomalaiselle medialle suunnatun webinaarin torstaina 9. lokakuuta klo 9–9.45.
Tilaisuudessa nepalilaiset asiantuntijat ja nuoret kertovat ensi käden tietoa siitä, mitä Nepalin demokratian ytimessä tapahtuu juuri nyt. Tilaisuudessa on aikaa myös toimittajien kysymyksille.
Tapahtumassa kuullaan kaksi keynote-puheenvuoroa:
- Youth Advocacy Nepalin asiantuntija Naren Khatiwada kertoo nuorten roolista kansalaisvaikuttamisessa ja mielenosoituksissa Nepalissa.
- Center for Investigative Journalism Nepalin tutkiva journalisti Kiran Nepal avaa journalismin merkitystä poliittisen kriisin keskellä ja sen vaikutusta vallan läpinäkyvyyteen Nepalissa.
Puheenvuorojen jälkeen ääneen pääsevät Gen Z -sukupolven aktivistit (noin vuosina 1997–2012 syntyneet), jotka jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään suoraan kansalaisvaikuttamisen etulinjasta. Gen Z- sukupolven aktivistit ovat olleet mukana rauhanomaisissa mielenosoituksissa sekä niitä seuranneissa poliittisissa keskusteluissa. Aktivisteja haastattelee Maailman Kuvalehden tuottaja-toimittaja Teija Laakso.
Löydät tiedotteen lopusta materiaalipaketin, jossa on enemmän tietoa puhujista ja panelisteista.
Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus suomalaiselle medialle kuulla suoraan Nepalin nuorilta ja asiantuntijoilta maan tilanteesta – ja ymmärtää, miksi tämä hetki on ratkaiseva Nepalin demokratian tulevaisuudelle.
Tule mukaan luomaan kontakteja ja seuraavaa isoa juttua! Ilmoittaudu mediatilaisuuteen tästä linkistä.
Taustaa Nepalin tilanteesta
Nepalissa rauhanomaiset korruptionvastaiset mielenosoitukset kärjistyivät syyskuussa väkivaltaisiksi levottomuuksiksi, joissa menehtyi yli 70 ihmistä ja loukkaantui tuhansia. Pääministerin ero on jättänyt Nepalin poliittisesti epävarmaan tilanteeseen ja maata rakennetaan uudelleen väliaikaisen hallinnon alla
Väliaikaista hallintoa johtaa Nepalin ensimmäinen naispääministeri Karki, jonka vaikeana tehtävänä on luotsata maa kohti vaaleja ensi vuoden maaliskuussa. Maan toipuessa moni asia on kuitenkin edelleen epävarmaa ja siksi kansalaisjärjestöjen rooli demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien varmistamisessa on äärimmäisen tärkeää.
KIOS ja Vikes tukevat kansalaisyhteiskuntaa ja tutkivaa journalismia Nepalissa
KIOS on seurannut Nepalin tilannetta tiiviisti ja ollut yhteydessä kaikkiin tukemiinsa järjestöihin Nepalissa. KIOSin tukemat kansalaisjärjestöt ovat nostaneet monipuolisesti esille kansalaisyhteiskunnan ääntä ja marginalisoitujen ryhmien oikeuksia muutoksen keskellä. Järjestöt ovat vedonneet rauhanomaisen ratkaisun löytämiseen, puolustaneet perustuslaillisia oikeuksia ja nostaneet esiin erityisesti nuorten, dalitien ja alkuperäiskansojen ääniä ja oikeuksia.
KIOSin Etelä-Aasian asiantuntija Veera Teittinen korostaa kansalaisyhteiskunnan roolia:
”Nepalin kriisi kuvastaa laajempaa kehityssuuntaa, jossa nuoret sukupolvet vaativat muutosta ja vastustavat korruptiota. Kansalaisjärjestöjen työ on ratkaisevaa, erityisesti silloin kun viranomaiset rajoittavat kansalaisvapauksia.”
Vikes tukee Nepalissa toimivaa tutkivan journalismin keskusta CIJ Nepalia. CIJ Nepalin journalistit ovat paljastaneet merkittäviä vallan väärinkäytöksiä ja korruptiotapauksia Nepalissa. Vikesin kautta toimittajat voivat saada suoran yhteyden tutkivan journalismin keskukseen ja paikallisiin journalisteihin.
Lisätietoja:
Materiaalipaketti median käyttöön
KIOSin artikkeli Nepalin tilanteesta, työstetty yhdessä Nepalilaisten kumppanijärjestöjen kanssa: https://kios.fi/fi/2025/09/nepal-murroksessa-miten-demokratia-toipuu-vakivaltaisesti-tukahdettujen-korruptionvastaisten-protestien-jalkeen/
Yhteyshenkilöt
Konsta HyötyläViestinnän asiantuntijaKIOS – Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö
KIOSilla on suorat yhteydet Nepalin kansalaisjärjestöihin ja asiantuntijoihin, jotka voivat tarjota taustatietoa, haastatteluja ja näkökulmia jatkojuttuihin. Ota yhteyttä, jos haluat syventää aihetta tai saada yhteyden paikallisiin toimijoihin.
Tiina HelinViestinnän asiantuntijaVikes – Viestintä ja kehitys -säätiö
Vikesillä on suora yhteys Nepalissa toimivaan tutkivan journalismi keskukseen CIJ Nepaliin, joka on verkostoitunut laajasti Nepalin mediakentällä. Ota yhteyttä, jos tarvitset yhteyden paikallisiin journalisteihin.
Mika Niskanenvaikuttamisviestinnän asiantuntijaSuomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:050 317 6715mika.niskanen@fingo.fi
Liitteet
Linkit
Fingo on suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö, joka edistää kestävää kehitystä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumista globaalisti. Noin 250 jäsentämme työskentelee kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen, globaalin kansalaiskasvatuksen, humanitaarisen avun, rauhantyön, ihmisoikeustyön tai muun kestävää kehitystä edistävän toiminnan parissa Suomessa ja maailmalla. Fingo viestii, vaikuttaa, kouluttaa, kokoaa ihmiset yhteen ja rohkaisee toimintaan. Teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi − ihan kaikille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
Suomen tulee tunnustaa Palestiinan valtio YK:n yleiskokouksessa18.9.2025 14:59:57 EEST | Tiedote
Tänään 18.9. umpeutuu YK:n yleiskokouksen Israelille asettama vuoden takaraja vetäytyä miehitetyiltä Palestiinalaisalueilta. Fingo luovuttaa YK:n yleiskokouksen korkean tason osuuden alkaessa Suomen ulkopoliittiselle johdolle lähes 6000 allekirjoitusta keränneen kansalaisvetoomuksen, jossa vaaditaan Israelille talouspakotteet ja Palestiinan valtion tunnustamista.
Kansalaisyhteiskunnan tila kaventuu – myös Suomessa tarvitaan toimia sen turvaamiseksi17.9.2025 10:39:20 EEST | Tiedote
Toimi, koska voit -kampanja tarjoaa tietoa kansalaisyhteiskunnan tilasta maailmalla. Seitsemän järjestön yhteisessä kampanjassa esitellään kansalaisvaikuttajia eri puolilta maailmaa – kaksi heistä on myös median haastateltavissa.
Maailman Kuvalehti juhlii 40. ilmestymisvuottaan – Syksyn numero tarjoaa katsauksen maailman bileperinteisiin ja kysyy, vieläkö osaamme juhlia10.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Maailman Kuvalehden juhlanumerossa matkataan Intiaan yhdelle maailman suurimmista festivaaleista, vieraillaan afrikkalaisilla häämessuilla ja puhutaan Ukrainasta vuoden eurooppalaisten, Justas ja Lukas Stasevskij’n kanssa.
Kehitysyhteistyön leikkaukset ovat Suomen edun vastaisia – pahin uhkakuva vältettiin4.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo kommentoi budjettiriihen tuloksia.
Video: Yli 50 hengen kuoro vetosi Orpon hallitukseen kehitysyhteistyön puolesta1.9.2025 20:00:00 EEST | Tiedote
Suurikokoinen kuoro lauloi maanantaina 1. syyskuuta sen puolesta, ettei Suomi käännä selkäänsä maailmalle. Pave Maijasen Pidä huolta -kappaleen yhteislaulusta taltioitu video on vapaasti median käytettävissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme