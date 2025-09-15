EMBARGO 5.10.2025 klo 14.00 - Vuoden vanhusteko 2025 on IkiOma Ikä ry:n LuontoLoikka-hanke

Kahdeksannentoista kerran jaetun palkinnon avulla halutaan tukea vanhustyön menetelmien kehittämistä ja nostaa vanhustyön arvostusta sekä edesauttaa ikäihmisten hyvinvointia.

Luonto kuuluu kaikille – myös ikääntyneille

IkiOma LuontoLoikka tuottaa luontokokemuksia ikääntyneille Keski-Suomen alueella. Toiminnan tavoitteena on edistää ikääntyvien hyvinvointia luonnon ja sen hyvää tekevien vaikutusten kautta.

Luonto on monelle iäkkäälle tärkeä osa identiteettiä, mutta monet joutuvat luopumaan luontosuhteestaan toimintakyvyn heikennyttyä. LuontoLoikka-hanke on tarttunut tähän haasteeseen ja rakentanut erilaisia väyliä luonnon äärelle.

Farmitoiminnalla fyysisesti hyväkuntoiset iäkkäät ovat osallistuneet maatilajaksoihin, joissa eläimet, pihatyöt ja yhteiset hetket vahvistavat toimijuutta ja osallisuutta. Luontotoiveiden avulla hauraammille on mahdollistettu luontoon liittyviä toiveita, kuten marjametsään pääsy tai järvimaiseman kokeminen. Palvelutalojen ja ryhmäkotien asukkaille on puolestaan tarjolla moniaistinen virtuaalimetsä, jossa voi kokea metsän äänet, tuoksut ja maisemat turvallisesti sisätiloissa.

-Olemme työssämme kuulleet monenlaisia ajatuksia ja muistoja luonnosta ja sen merkityksestä. Luonto on milloin yhdistynyt tärkeäksi ajanviettopaikaksi, luonnonantimien aarreaitaksi tai oman rauhan tyyssijaksi, IkiOma LuontoLoikka -hankkeen projektiasiantuntija Taina Poranen-Clark kertoo. - Monesti kuitenkin luonto yhdistyy tavalla tai toisella aisteihimme: apilapellon tuoksu, hevosen lämmin kylki tai hiljaisuus keskellä järveä aamuauringon noustessa, hän jatkaa.

Merkityksellinen ja vaikuttava teko

-LuontoLoikka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja sitä, että jokainen tulee kohdatuksi ja huomioiduksi. Tämä hanke on yhdistänyt ihmisiä, kokemuksia ja sukupolvia, Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen eläkepäällikkö Sanna Paulamäki, perustelee valintaa.

– Toiminnan ansiosta on mahdollista ylläpitää luontosuhdetta, vaikka toimintakyky olisi jo heikentynyt, Paulamäki kiittelee.

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon valitsee Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton arviointiraati. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Vuoden vanhusteko palkittiin tänä vuonna Pukkilassa 5.10.

Palkinnonsaaja julkistettiin sunnuntaina 5.10.2025 Pukkilassa järjestetyssä valtakunnallisessa Vanhustenpäivän pääjuhlassa, joka avaa Vanhustenviikon (6.–12.10.2025).

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen hakevat vuosittain ehdokkaita Vuoden vanhusteko -palkinnon saajaksi. Palkinto myönnetään yhteisölle tai hankkeelle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimintamallin tai menetelmän, joka parantaa ikäihmisten hyvinvointia tai nostanut esille iäkkäiden ihmisten oman äänen ja kokemukset.