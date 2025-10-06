Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohde on parantanut saattohoidon palvelujaan sekä omavalvontaa

6.10.2025 07:55:00 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) saattohoidon järjestämisen ja toteuttamisen valvonnan. Aluehallintovirasto katsoo, että Pohde on ryhtynyt asianmukaisiin toimiin saattohoidon palvelujen ja omavalvonnan kehittämiseksi.

Aluehallintovirasto totesi joulukuussa 2024, että saattohoidon potilasturvallisuuden varmistaminen sekä erityisesti sen omavalvonta olivat Pohteen alueella osin suunnitelmavaiheessa. Aluehallintovirasto jatkoi valvontaa ja pyysi Pohteelta selvityksen omavalvonnan toimenpiteistä ajalta 1.1.-30.6.2025. 

Aluehallintovirasto katsoo saamansa selvityksen perusteella, että Pohde on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin omavalvonnan kehittämiseksi ja saattohoidon potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Pohde on tehnyt merkittävää monialaista kehitystyötä saattohoidon järjestämisessä sekä sen omavalvonnassa. Pohde on selvityksessään kuvannut niitä omavalvonnan keinoja, joilla se seuraa ja arvioi saattohoidon potilasturvallisuutta sekä tarkastelee kriittisesti hoitoprosesseja.  

Suurimpana haasteena potilasturvallisen hoidon toteutukselle nähdään edelleen se, että varsinkin monisairaan potilaan palliatiivisen hoidon tarvetta ei tunnisteta hyvinvointialueella oikea-aikaisesti. Pohde onkin panostanut saattohoidon koulutukseen, mitä tulee jatkaa suunnitelmallisesti. 

Aluehallintovirasto korostaa, että potilasvalinta kotona toteutettavaan saattohoitoon on tehtävä erityistä harkintaa käyttäen ja potilaan hoito-ohjeet on syytä varmistaa ennakoiden mahdolliset äkillisesti voinnin heikkenemiseen liittyvät tilanteet. Päätökset saattohoidon ratkaisuista ja potilaan hoitopaikasta on erityisen tärkeää toteuttaa yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa. 

Aluehallintovirasto kannustaa Pohdetta edelleen jatkamaan omavalvonnan kehittämistä sekä arvioimaan omavalvonnan keinoin saattohoitopotilaiden yhdenvertaista hoidon saatavuutta ja laatua. Pohteen tulee varmistaa laadukkaan saattohoidon saatavuus yhdenvertaisesti koko hyvinvointialueella riippumatta potilaan asuinpaikasta. Mahdollisten epäkohtien tultua esille Pohteen pitää ryhtyä tarvittaviin toimiin. 

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi yhteisen rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan ja elementtiasennuksesta vastanneen työnjohtajan molemmat kymmenen päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Syyttäjän vaatimus päätoteuttajana toimineen yhtiön määräämisestä yhteisösakkoon hylättiin. Molemmat vastaajat myönsivät syytteet, mutta vastustivat rangaistusvaatimusta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 3.10.2025.

