Pohde on parantanut saattohoidon palvelujaan sekä omavalvontaa
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) saattohoidon järjestämisen ja toteuttamisen valvonnan. Aluehallintovirasto katsoo, että Pohde on ryhtynyt asianmukaisiin toimiin saattohoidon palvelujen ja omavalvonnan kehittämiseksi.
Aluehallintovirasto totesi joulukuussa 2024, että saattohoidon potilasturvallisuuden varmistaminen sekä erityisesti sen omavalvonta olivat Pohteen alueella osin suunnitelmavaiheessa. Aluehallintovirasto jatkoi valvontaa ja pyysi Pohteelta selvityksen omavalvonnan toimenpiteistä ajalta 1.1.-30.6.2025.
Aluehallintovirasto katsoo saamansa selvityksen perusteella, että Pohde on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin omavalvonnan kehittämiseksi ja saattohoidon potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Pohde on tehnyt merkittävää monialaista kehitystyötä saattohoidon järjestämisessä sekä sen omavalvonnassa. Pohde on selvityksessään kuvannut niitä omavalvonnan keinoja, joilla se seuraa ja arvioi saattohoidon potilasturvallisuutta sekä tarkastelee kriittisesti hoitoprosesseja.
Suurimpana haasteena potilasturvallisen hoidon toteutukselle nähdään edelleen se, että varsinkin monisairaan potilaan palliatiivisen hoidon tarvetta ei tunnisteta hyvinvointialueella oikea-aikaisesti. Pohde onkin panostanut saattohoidon koulutukseen, mitä tulee jatkaa suunnitelmallisesti.
Aluehallintovirasto korostaa, että potilasvalinta kotona toteutettavaan saattohoitoon on tehtävä erityistä harkintaa käyttäen ja potilaan hoito-ohjeet on syytä varmistaa ennakoiden mahdolliset äkillisesti voinnin heikkenemiseen liittyvät tilanteet. Päätökset saattohoidon ratkaisuista ja potilaan hoitopaikasta on erityisen tärkeää toteuttaa yhteisymmärryksessä potilaan ja hänen omaistensa kanssa.
Aluehallintovirasto kannustaa Pohdetta edelleen jatkamaan omavalvonnan kehittämistä sekä arvioimaan omavalvonnan keinoin saattohoitopotilaiden yhdenvertaista hoidon saatavuutta ja laatua. Pohteen tulee varmistaa laadukkaan saattohoidon saatavuus yhdenvertaisesti koko hyvinvointialueella riippumatta potilaan asuinpaikasta. Mahdollisten epäkohtien tultua esille Pohteen pitää ryhtyä tarvittaviin toimiin.
Lisätietoja:
Aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 598
Juristi Heli Kajava, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 107 567
etunimi.sukunimi@avi.fi
Avainsanat
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Koulupaikan osoittaminen edellyttää hallintopäätöstä asuinkunnalta6.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumosi Valteri-koulun rehtorin päätöksen oppilaaksi ottamisesta ja siirsi asian lapsen asuinkunnalle. Aluehallintovirasto katsoi, että Valteri-koulussa opiskelu perustuu kunnan ja Valteri-koulun sopimukseen, ja päätös koulupaikan osoittamisesta kuuluu asuinkunnalle.
Painavien ontelolaattojen väliaikaiset tuet romahtivat – sakot vastaavalle työnjohtajalle ja elementtiasennuksesta vastanneelle työnjohtajalle3.10.2025 15:25:20 EEST | Tiedote
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi yhteisen rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan ja elementtiasennuksesta vastanneen työnjohtajan molemmat kymmenen päiväsakon sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Syyttäjän vaatimus päätoteuttajana toimineen yhtiön määräämisestä yhteisösakkoon hylättiin. Molemmat vastaajat myönsivät syytteet, mutta vastustivat rangaistusvaatimusta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 3.10.2025.
Autopesulayrittäjä tuomittiin kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ehdolliseen vankeuteen3.10.2025 08:20:06 EEST | Tiedote
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi helsinkiläisen autopesulayrittäjän kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä kolmeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi yrittäjä määrättiin maksamaan asianomistajalle maksamatta jääneitä palkkasaatavia sekä neljäntuhannen euron suuruinen kärsimyskorvaus. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 30.9.2025.
Rakennustelinettä pystytettäessä nostettavana oleva telineosa tippui vuokratyöntekijän päälle– sakot toimitusjohtajalle, työnjohtajalle ja yhtiölle2.10.2025 15:18:57 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi telinealan yrityksen toimitusjohtajan ja työnjohtajan kolmenkymmenen päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta sekä yhtiölle viidentuhannen euron yhteisösakon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 26.9.2025.
Nuorisotyön tunnustuspalkinnot jaettiin nuorisotyöpäivillä Rautavaaralla1.10.2025 22:00:00 EEST | Tiedote
Nuorisotyöpäivät kokosivat runsaan joukon nuorisotyön ammattilaisia Rautavaaran Metsäkartanolle. Iltajuhlassa 1.10.2025 jaettiin nuorisotyön tunnustuspalkinto kolmelle nuorisotyön ammattilaiselle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme