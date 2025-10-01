Mustan tulen laulu näyttää suuntaa suomalaiselle romantasialle
Saara Rostedt on Suomen ensimmäinen romantasiakirjailija ja hänen Moorna-sarjansa on noussut ilmiöksi kirjasomessa. Sarjan toinen, tulisempi osa johdattaa lukijan Tuoneen.
S. K. Rostedt: MUSTAN TULEN LAULU
Ilmestyy 16.10.2025
Kuninkaan hovissa seuralaisena työskennellyt Moorna on saanut vapautensa – mutta millä hinnalla?
Moorna ja hänen matkakumppaninsa Caidas ovat päätyneet Tuoneen, demonien maille. Mikään ei ole hyvin. Moornan vastaherännyt taikuus on vahingoittanut rakasta ystävää, ja Caidaksen sisko Aiya on kadonnut.
Myös Remenan taivaalla on mustia pilviä. Haltioiden voimat vähenevät, ja ihmiset pelkäävät demonien paluuta.
Kitka ja kipinöinti Moornan ja Caidaksen välillä kuumentaa tarinan polttavaksi, ja heidän romanssinsa palaa kiihkeällä liekillä. Mustan tulen laulu kietoo vastustamattomasti pauloihinsa.
Saara Rostedt on kirjailija, markkinoinnin ammattilainen ja romantasian suurkuluttaja. Hän on syntyisin Suomen kirjapääkaupungista Sastamalasta ja asuu nyt pääkaupunkiseudulla. Kirjasome on hänelle tärkeä yhteisö, ja hänet tunnetaan siellä nimellä @skrostedt. Rostedtin esikoisteoksensa Kahden veren tytär oli Suomalaisen Kirjakaupan Vuoden kirja 2024 ja sen käännösoikeudet on myyty useaan maahan.
Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.
Äänikirjan lukee Ronja Keiramo. Kirjan kannen on suunnitellut Emmi Kyytsönen.
