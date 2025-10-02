Minja Koskela: Suomen hallituksen on turvattava suomalaisten avustuslaivueen jäsenten paluu kotimaahan
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii, että Orpon hallitus huolehtii kansainvälisen Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen suomalaisjäsenten turvallisuudesta. Israelin asevoimat ovat pysäyttäneet Gazaan matkalla olevan avustuslaivueen aluksia ja ottaneet kiinni niiden miehistöä.
– Avustuslaivueen urheat vapaaehtoiset tarvitsevat tukeamme, jotta Gazan siviilit saavat epätoivoisesti tarvitsemaansa humanitaarista apua, Koskela sanoo.
Israel on todennut, ettei se salli avustuslaivueen murtaa Gazan saartoa. Koskela muistuttaa, että hyökkäykset kansainvälisillä vesillä kulkevia avustuslaivoja kohtaan, humanitaarisen avun estäminen ja nälän käyttö sodankäynnin keinona ovat kaikki kansainvälisen oikeuden vastaisia tekoja.
– Israelin on kunnioitettava kansainvälistä oikeutta. On selvää, että Suomen ja muun kansainvälisen yhteisön pitäisi vaatia Israelilta, että avustuslaivue pääsee Gazaan turvallisesti. Suomen hallituksen on turvattava laivueen suomalaisten jäsenten turvallinen paluu Suomeen, Koskela sanoo.
Global Movement to Gaza -aktivistiliikkeen Suomen jaoston mukaan Israelin joukot ovat ottaneet aluksilta kiinni viisi suomalaista. Aktivistien mukaan Israelin sotilashenkilöstöä nousi laivueen aluksille eilen illalla. Israelin sotilaat käyttivät myös vesitykkejä joitakin aluksia vastaan. Avustuslaivueet ovat aikaisemmin joutuneet lennokki-iskujen ja muiden hyökkäysten kohteeksi.
– Painetta Israelia kohtaan on lisättävä. Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön on toimittava, jotta Israel saadaan lopettamaan silmiemme edessä tapahtuva kansanmurhan. Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio, lopetettava kaikki asekauppa Israelin kanssa ja aktiivisesti ajettava EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä sekä laajoja kauppapakotteita Israelille, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
