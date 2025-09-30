Vuoden katutyömaa -kilpailun voittajaksi Jätkäsaaren kannaksen silta ja Jätkäsaarenlaituri -työmaa

Raadin mukaan haastavassa paikassa sijaitseva työmaa on toteuttanut useita korkeatasoisia ratkaisuja kaupunkilaisten sujuvan liikkumisen edistämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. Työmaasta vastaa GRK Suomi Oy ja tilaajana on Helsingin kaupunki.

Kunniamaininta hyvästä asenteesta

Kilpailun kunniamaininnalla haluttiin tänä vuonna palkita projektitiimi, joka osoitti esimerkillistä asennetta. Vuoden asenne -kunniamaininnan sai Tieluiskan projektitiimi, jonka myönteinen ja kannustava ilmapiiri haittojen vähentämiseen välittyi koko Tattariharjuntien työmaan tekemiseen.

Vuoden katutyömaa -kilpailu järjestettiin jo viidettä kertaa

Kilpailun tavoitteena on edistää hyviä työmaakäytäntöjä ja jakaa niitä alan toimijoiden kesken. Moniammatillinen raati arvioi käynneillään, miten työmaa on onnistunut huolehtimaan siitä, että työmaajärjestelyt, opastukset ja väliaikaiset kulkureitit ovat toimivia kadunkäyttäjille. Työmaan asenne haittojen minimoimiseen oli tärkeässä asemassa voittajaa etsittäessä.

– Voiton edellytys on työmaan aito halu vaikuttaa asioihin ja kyky ratkaisuihin, jotka ovat mietittyjä ja huolellisesti toteutettuja. Kilpailuvuosien aikana on nähty, miten hyvät käytännöt ovat alkaneet levitä ja työmaat ovat ottaneet oppia myös toisiltaan, tiivistää projektijohtaja Mikko Suikki Helsingin kaupungilta.

Vuoden katutyömaa -kilpailun raati koostuu niin rakennusalan ammattilaisista (Infra ry) ja tilaajista (Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, Helsingin kaupunki, HSY) kuin kaupungin toimijoista (HSL ja Helsingin seudun kauppakamari) ja esteettömyyden asiantuntijoista (Näkövammaisten liitto ja Invalidiliitto). Raadin toimintaa koordinoi Ramboll.

Kilpailun voittaja julistettiin palkintojenjakotilaisuudessa Maarakennuspäivillä Finlandiatalolla 2. lokakuuta.