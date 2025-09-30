Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Vuoden katutyömaa -kilpailun voittajaksi Jätkäsaaren kannaksen silta ja Jätkäsaarenlaituri -työmaa

2.10.2025

Jätkäsaaren kannaksen silta ja Jätkäsaarenlaituri palkittiin Helsingin vuoden 2025 katutyömaana. Helsingin kaupungin järjestämässä kilpailussa etsitään työmaata, jossa väliaikaiset kulkureitit, esteettömyys ja viestintä on hoidettu erilaisten kadun käyttäjien näkökulmasta esimerkillisesti.

Harri Saarinen

Raadin mukaan haastavassa paikassa sijaitseva työmaa on toteuttanut useita korkeatasoisia ratkaisuja kaupunkilaisten sujuvan liikkumisen edistämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. Työmaasta vastaa GRK Suomi Oy ja tilaajana on Helsingin kaupunki.

Kunniamaininta hyvästä asenteesta

Kilpailun kunniamaininnalla haluttiin tänä vuonna palkita projektitiimi, joka osoitti esimerkillistä asennetta. Vuoden asenne -kunniamaininnan sai Tieluiskan projektitiimi, jonka myönteinen ja kannustava ilmapiiri haittojen vähentämiseen välittyi koko Tattariharjuntien työmaan tekemiseen.

Vuoden katutyömaa -kilpailu järjestettiin jo viidettä kertaa

Kilpailun tavoitteena on edistää hyviä työmaakäytäntöjä ja jakaa niitä alan toimijoiden kesken. Moniammatillinen raati arvioi käynneillään, miten työmaa on onnistunut huolehtimaan siitä, että työmaajärjestelyt, opastukset ja väliaikaiset kulkureitit ovat toimivia kadunkäyttäjille. Työmaan asenne haittojen minimoimiseen oli tärkeässä asemassa voittajaa etsittäessä.

– Voiton edellytys on työmaan aito halu vaikuttaa asioihin ja kyky ratkaisuihin, jotka ovat mietittyjä ja huolellisesti toteutettuja. Kilpailuvuosien aikana on nähty, miten hyvät käytännöt ovat alkaneet levitä ja työmaat ovat ottaneet oppia myös toisiltaan, tiivistää projektijohtaja Mikko Suikki Helsingin kaupungilta.

Vuoden katutyömaa -kilpailun raati koostuu niin rakennusalan ammattilaisista (Infra ry) ja tilaajista (Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, Helsingin kaupunki, HSY) kuin kaupungin toimijoista (HSL ja Helsingin seudun kauppakamari) ja esteettömyyden asiantuntijoista (Näkövammaisten liitto ja Invalidiliitto). Raadin toimintaa koordinoi Ramboll.

Kilpailun voittaja julistettiin palkintojenjakotilaisuudessa Maarakennuspäivillä Finlandiatalolla 2. lokakuuta.

Yhteyshenkilöt

Projektinjohtaja Mikko Suikki
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Puh. 040 711 0350
mikko.suikki@hel.fi

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

