SDP:n Suhonen: Hallitus sysää lapsiperheitä köyhyyteen
Hallitus esittää Suomeen uutta sosiaaliturvan yleistukea, jonka pitäisi yksinkertaistaa sosiaaliturva järjestelmää. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen varoittaa, että hallituksen esitys ei tuo parannusta lapsiperheiden asemaan, hallitus esittää yleistukea ratkaisuksi, mutta samaan aikaan se omilla päätöksillään syventää lapsiperheköyhyyttä entisestään.
– Hallitus lupaa yksinkertaistamista, mutta todellisuudessa se tekee heikossa asemassa olevien perheiden elämästä entistä vaikeampaa. Uusi yleistuki ei korjaa tilannetta, jossa jo tehdyt sosiaaliturvaleikkaukset sysäävät 31 000 lasta köyhyysrajan alle, Suhonen sanoo.
Sosiaali- ja terveysministeriön omien arvioiden mukaan hallituksen päätökset lisäävät lapsiperheköyhyyttä aiemmin arvioitua enemmän. Lasten pienituloisuus kasvaa kolmella prosenttiyksiköllä, mikä merkitsee valtavaa yhteiskunnallista ongelmaa.
– Köyhyys ei ole vain tilastoluku. Se näkyy lapsen arjessa, ravinnon laadussa, vaatteissa ja kodin ilmapiirissä. Vanhempien toimeentulostressi ja ahdistus heijastuvat suoraan lapsiin. Hallituksen linja jättää pysyviä jälkiä näiden lasten tulevaisuuteen, Suhonen painottaa.
– Hallituksen aiemmat päätökset, kuten työttömyysturvan lapsikorotusten poistaminen ja suojaosan leikkaukset, ovat jo merkinneet satojen eurojen kuukausittaista menetystä työttömien lapsiperheiden toimeentuloon. Nyt hallitus aikoo leikata vielä viimesijaisesta turvasta, toimeentulotuesta, 70 miljoonaa euroa, Suhonen sanoo.
– On käsittämätöntä, että hallitus puhuu perheiden tukemisesta, mutta samaan aikaan riisuu heiltä turvaverkkoja pala palalta. Näillä päätöksillä luodaan ylisukupolvisia ongelmia ja syvennetään syrjäytymistä. Kun hallitus säästää lasten kustannuksella, maksamme me kaikki siitä moninkertaisen hinnan tulevaisuudessa. Jokainen köyhyyteen ajettu lapsi kantaa näitä leikkausten jälkiä mukanaan koko elämänsä. Tämä on sydämetöntä ja vastuutonta politiikkaa, Suhonen korostaa.
SDP vaatii, että sosiaaliturvauudistuksia tehdään niin, että ne todella vähentävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta, eivät lisää niitä.
– Suomen kansallinen tavoite on vähentää lapsiperheköyhyyttä, mutta hallituksen toimet vievät täysin päinvastaiseen suuntaan. Hallituksella on runsaasti tietoa siitä, että leikkaukset iskevät kipeimmin heikoimmassa asemassa oleviin lapsiperheisiin, ja silti se on päättänyt heikentää juuri heidän toimeentuloaan. Se ei ole virhe, vaan arvovalinta, ja paljastaa, kuinka vähän lapsiperheiden tulevaisuus merkitsee hallitukselle. Meidän tehtävämme päättäjinä on varmistaa, että jokaisella lapsella on mahdollisuus kasvaa turvassa ja ilman köyhyyden varjoa, Suhonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
