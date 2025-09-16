Suomalaiset laulamaan säätiöiden tuella

Laulamisella on tutkitusti laajoja hyvinvointivaikutuksia. Kuorot ja lauluryhmät tarjoavat sosiaalisia verkostoja ja mahdollisuuden merkitykselliseen vuorovaikutukseen. Yhdessä laulaminen vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vähentää yksinäisyyttä. Se voi lievittää masennusta ja ahdistusta sekä auttaa keskittymään ja rauhoittumaan. Erityisesti ikääntyneillä laulaminen voi tukea kognitiivisia toimintoja ja monikielisissä ryhmissä kielen oppimista. Laulaminen voi laskea myös verenpainetta ja sykettä.

Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden ovat myöntäneet yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa nelivuotiseen Kaikki laulaa – Alla sjunger -hankkeeseen. Sen toteuttavat Sulasol (Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto) sekä Finlands svenska sång- och musikförbund FSSMF. Laaja joukko laulamiseen perehtyneitä järjestöjä, organisaatioita ja asiantuntijoita on ollut mukana hankkeen valmisteluvaiheessa.

”Laulaminen on kaikille saavutettava tapa harrastaa kulttuuria. Yhteinen tavoitteemme on saada koko Suomi laulamaan – iästä ja taustasta riippumatta”, sanoo erityisasiantuntija Päivi Loponen-Kyrönseppä Suomen Kulttuurirahastosta.

Kaikki laulaa -hanke jakautuu kahteen osioon. Kaikki laulaa -kokonaisuus tuo yhteislaulumahdollisuuksia tapahtumien ja festivaalien yhteyteen. Laulava kunta -osio taas tarjoaa tukea paikallisen laulukulttuurin kehittämiseen.

Laulava kunta ottaa mallia Norjasta

Laulava kunta -ohjelma tuo laulun iloa suomalaisiin kuntiin tarjoamalla koulutusta ja tukea lauluun liittyvän toiminnan kehittämiseen. Laulava kunta -toimintamallissa kunta tekee yhteistyötä vähintään kahden muun organisaation kanssa. Ohjelma käynnistyy pilottikuntien voimin syksyllä 2026. Myöhemmin mukaan voi hakea avoimen haun kautta.

Kunnat ja niiden yhteistyökumppanit saavat asiantuntevaa ohjausta ja taloudellista tukea paikallisen laulukulttuurin vahvistamiseen. Laulua voidaan tuoda osaksi esimerkiksi tapahtumia, hoivakotien arkea tai maahanmuuttajien kotouttamista.

”Yhdessä laulaminen on erinomainen tapa ylittää kieli- ja kulttuurirajoja. Laulaessa jokaisen ääni on yhtä tärkeä. Toivomme, että hanke luo iloa ja uusia ystävyyksiä sekä pitkällä aikavälillä lisää hyvinvointia ja ymmärrystä ihmisten välillä”, sanoo johtava asiamies Åsa Juslin Svenska kulturfondenista.

Laulava kunta on saanut inspiraationsa Norjasta, missä Syngende kommune on innostanut kuntalaisia laulamaan jo yli kymmenen vuoden ajan. Hankkeessa on ollut mukana kymmeniä norjalaisia kuntia, joissa on syntynyt uusia lauluperinteitä, yhteislaulutilaisuuksia, koulujen ja hoivayksiköiden laulutoimintaa sekä monikulttuurisia lauluryhmiä.

Kaikki laulaa -hankkeen toinen osio tuo laulun sinne, missä ihmiset liikkuvat. Kaikki laulaa -tapahtumia järjestetään tulevaisuudessa esimerkiksi festivaalien ja muiden tapahtumien yhteydessä. Matalan kynnyksen yhteislaulutilaisuuksiin on aina vapaa pääsy, ja niitä voi järjestää kuka tahansa.