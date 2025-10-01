Dna-viivakoodaus nopeuttaa lajien seurantaa Amazonin ja myös Suomen metsissä
Dna-viivakoodaus kannettavien laitteiden avulla mullistaa monimuotoisuuden seurannan Perun Amazonin sademetsissä. Tekniikkaa hyödynnetään maailmanlaajuisesti, myös pohjoisissa metsissä Oulun yliopiston tutkimuksissa.
Biologisen monimuotoisuuden mittaaminen maapallon syrjäseuduilla vaatii innovaatioita, yhteistyötä ja huippututkimusta.
Perun Amazonin alue on vaarassa menettää lajeja ennen kuin niitä on edes tunnistettu, ja sademetsä on monenlaisen laillisen ja laittoman toiminnan kohteena. Siksi kansainvälinen tutkijaryhmä perusti sademetsään laboratorioita, joissa käytettiin molekyyliteknologiaa villieläinten dna-sekvensointiin eli dna-viivakoodausta. Mukana oli myös dna-seurannan edelläkävijä, Oulun yliopiston apulaisprofessori Stefan Prost.
Ryhmän kolmessa uudessa tutkimuksessa, joista viimeisin julkaistiin 1.10.2025 Nature Scientific Data -tiedelehdessä, havaittiin, että 44 %:lla Perun alkuperäisistä linnuista ja 45 %:lla nisäkkäistä ei ole geneettistä edustusta GenBankissa tai Barcode of Life -tietokannassa (BOLD).
Tutkimuksen tavoitteena oli täyttää nämä puutteet tuottamalla uusia dna-sekvenssejä biopankeista ja elävistä näytteistä. Vuosina 2018–2023 tutkijat eivät vain tuottaneet uusia dna-viivakoodeja 1 858 Perun Amazonin näytteelle, vaan tuottivat myös ensimmäiset geneettiset viivakoodit 30 nisäkäs- ja 196 lintulajille. Nämä vastaavat 110 %:n ja 36,5 %:n lisäystä Perun nisäkkäiden ja lintujen nykyiseen edustukseen BOLD-tietokannassa.
Yksi ryhmän tutkijoista Mrinalini Watsa San Diego Zoo Wildlife Alliancesta korostaa tulosten kiireellisyyttä ja merkitystä: ”Tavoitteenamme on mahdollistaa geneettisten tietojen ja määritystyökalujen tuottaminen kaikkialla maailmassa luonnon suojelemiseksi ja päätöksenteon tueksi.”
Hankkeen onnistuminen perustui kannettavien sekvensointilaitteiden käytölle, mikä mahdollisti reaaliaikaisen dna:n analysoinnin. Lue lisää DNA-viivakoodauksesta Perussa (San Diego Zoo Wildlife Alliancen lehdistötiedote, englanniksi).
Dna-viivakoodausmenetelmien ja kansalaistieteen avulla tarkastellaan myös pohjoisessa reliktilajeja, uhanalaisia ja ennallistettuja lajeja
Samaa tekniikkaa on ryhdytty käyttämään eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Suomessa lintujen, kalojen, pimeän diversiteetin eli tuntemattomien lajien (hyönteisten) ja jääkauden jälkeisten reliktilajien (rautu) tutkimiseen. Oulun yliopiston tutkijat ovat kutsuneet esimerkiksi kansalaistutkijoita ja paikallisia kalastusyhdistyksiä auttamaan näytteiden keräämisessä eri tutkimuksissa.
”Mahdollisuus osallistua geneettiseen biologiseen seurantaan lisää paikallisia valmiuksia. Perussa koulutimme kuuden vuoden ajan opiskelijoita ja kansalaistutkijoita auttamaan tutkimuksessa”, Prost kertoo. Hän vetää Oulun yliopiston Safire-tutkimusohjelmaa, johon myös kutsutaan kansalaistieteilijöitä mukaan.
Dna-viivakoodausta käytetään Euroopassa myös rutiininomaisesti uhanalaisten lajien ja biologisen monimuotoisuuden seurantaan. ”Uusien tekniikoiden ja menetelmien avulla voimme saada yksityiskohtaista tietoa muutoksista, lajien esiintymistä ja jopa ruokavaliosta, kuten esimerkiksi uhanalaisen liito-oravan, jonka määrä vähenee tällä hetkellä voimakkaasti Suomessa”, Prost sanoo.
Kansallisen Finnish Barcode of Life (FinBOL) -hankkeen tavoitteena on tuottaa dna-viivakoodit Suomen eliölajistolle, ja hanketta koordinoidaan Oulun yliopistosta. FinBOL on osa kansainvälistä International Barcode of Life (iBOL) -hanketta, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on tuottaa dna-viivakoodikirjasto koko maailman eliölajistolle.
Uusi tutkimusartikkeli julkaistiin Scientific Data -lehdessä 1.10.2025: Decoding the Peruvian Amazon with in situ DNA barcoding of vertebrate and plant taxa.
Katso Field Projects Internationalin videolla, kuinka näytteitä kerätään ja tarkastellaan viidakkoon rakennetussa laboratoriossa, Estacion Biologica Los Amigosin villieläinten suojelulaboratoriossa, Madre de Diosissa, Perussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Apulaisprofessori Stefan Prost, +358 50 5766 384, Stefan.Prost@oulu.fi, Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö
Kaisu KoivumäkiViestintäasiantuntija, FT
Tiedeviestintä: luonnontieteet, vety-, teräs- ja vesitutkimus
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
”Tärkeintä on lisätä tietoa” – Sonja Pietiläisen tutkimus avaa oikeistoradikalismin ja ilmastopolitiikan rajoja poikkeuksellisella tavalla1.10.2025 11:18:43 EEST | Tiedote
Tuore väitöskirja nostaa esiin muun muassa äärioikeiston suhteen ilmastonmuutokseen.
Monitieteinen tutkimus vauhdittaa aivotutkimusta: merkittävä rahoitus keinotekoisten rakenteiden kehittämiseen1.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopisto on saanut 820 000 euroa monitieteiseen tutkimukseen, joka tuo ainutlaatuisella tavalla yhteen lääketieteen, tekniikan ja biologian. Tavoitteena on luoda täysin uusia tutkimusmenetelmiä ja -ratkaisuja, jotka tukevat aivosairauksien hoidon kehittämistä, vauhdittavat tuotekehitystä ja vahvistavat Pohjois-Pohjanmaan elinvoimaa.
Kultakuuset: Kulta piiloutuu kuusenneulasiin – bakteerit johdattavat sen jäljille1.10.2025 05:06:00 EEST | Tiedote
Uusi tutkimus on löytänyt yhteyden ensi kertaa kuusenneulasissa elävien bakteerien ja kultahiukkasten välillä. Löydön avulla voidaan kehittää ympäristöystävällisiä menetelmiä kullanetsintään, ja saman prosessin tarkastelu esimerkiksi sammalissa voi auttaa metallien puhdistamiseen kaivosvesistä.
Oulun yliopisto mukana laajassa EU-tutkimuksessa nuorten mielenterveydestä – osallistujia haetaan 12–24-vuotiaista30.9.2025 06:50:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopisto osallistuu kansainväliseen EU-rahoitteiseen tutkimushankkeeseen Youth-GEMs, joka kartoittaa nuorten mielenterveyden kehitystä. Tutkimukseen etsitään 12–24-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia, jotka hakevat tai saavat apua mielenterveyden haasteisiin.
Oulun ja Lapin yliopistot kouluttavat uusia varhaiskasvatuksen opettajia25.9.2025 05:55:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta aloittaa syksyllä 2026 yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen. Koulutus tuottaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, joka on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa 10.−24.3.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme