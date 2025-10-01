Calidris Kustannus

Uutuuskirja kokoaa yhteen vuosien Jokisen eväät

2.10.2025 14:34:19 EEST | Calidris Kustannus | Tiedote

Mitä syntyy, kun paikallislehden sivuilla vuosien ajan julkaistut esseet kootaan yksien kansien väliin?
Tuloksena on terävä, humoristinen ja elämänmakuinen kokoelma, joka tuo esiin suomalaisen arjen ja yhteiskunnan ilmiöt tavalla, joka saa lukijan nyökkäämään, hymyilemään ja joskus pysähtymään ajattelemaan.

Kirjan kansi, jossa on teksti "Jokisen eväät: Esseitä Suomenselän Sanomista v. 2000–2025" ja kuva reikäleivistä kepissä.
Jokisen eväät saattaa tarkoittaa muutakin kuin reikäleipää?

Teoksesta

Pitkän linjan kirjoittaja ja ajattelija Tuula Jokinen on koonnut yhteen vuosien varrelta syntyneet esseensä. Tuloksena on teos, joka tarttuu arkeen, yhteiskuntaan ja kulttuuriin rennolla mutta terävällä otteella.

Kirja ”Jokisen eväät – esseitä Suomenselän Sanomista” tuo yhteen tekstit, jotka ovat alun perin ilmestyneet Suomenselän Sanomien sivuilla. Ne kuvaavat elämää ja ilmiöitä niin paikallisesti kuin yleismaailmallisestikin. Jokisen tyyli yhdistää huumoria, kriittistä katsontatapaa ja elämänkokemusta tavalla, joka puhuttelee sekä tuttua että uutta lukijaa.

Teos tarjoaa näkymiä suomalaisen arjen todellisuuteen, samalla kun se avaa keskustelua yhteiskunnasta ja kulttuurista. Kirja on myös muistutus siitä, että pienistäkin yhteisöistä voi nousta suuria ajatuksia.

Kirjailijasta
Virroilta kotoisin oleva Tuula Jokinen on taustaltaan ekonomi, opettaja ja eläkkeellä oleva sivistystoimen johtaja. Vuosien 2000–2025 aikana hän kirjoitti Jokisen eväät -palstalle paikallislehti Suomenselän Sanomiin henkilökohtaisia esseitä omista mielenkiinnon kohteistaan ja elämänkatsomuksestaan.

Kirjan tiedot:
Nimi: Jokisen eväät – esseitä Suomenselän Sanomista
Kirjailija: Tuula Jokinen
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 350
ISBN: 9789527603109
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Tuula Jokinen, tekijä
+358401997293
tuula.tellervo.jokinen2@gmail.com

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset

Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoina meillä on tärkeimpinä luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.

Calidriksen logo

