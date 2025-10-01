Uutuuskirja kokoaa yhteen vuosien Jokisen eväät

Psykologinen trilleri, Kieltämisen loppu on Suomen myydyimmän tietokirjailijan teos sankarittaren matkasta henkisen ja fyysisen väkivallan ja vallankäytön kahleista vapautumiseen vapaaottelun ja itsensä löytämisen kautta. 16.9.2025 08:42:00 EEST | Tiedote

Angelika Bravuksen uusi romaani Kieltämisen loppu vie lukijan intensiiviseen tarinaan naisesta, joka taistelee irti manipuloivan ja väkivaltaisen suhteen varjosta. Psykologisen trillerin pääteemana on sukupolvelta toiselle siirrettyjen tuhoisien tunne- ja käytösmallien kahleista vapautuminen, ja matka kohti omaa voimaa, rohkeuden löytämistä ja itsenäisyyttä.