Miten mielenterveyskriisi torjutaan? – Kansanedustajapaneeli Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.

2.10.2025 14:31:05 EEST | Mielenterveyspooli | Kutsu

Jaa

Kansanedustajapaneelissa Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa ruoditaan mielenterveyspolitiikan nykytilaa ja tulevaisuutta sekä mielenterveysoikeuksien toteutumista.

Kuva on keskustelutilaisuudesta. Yleisöä kuvataan takaa päin. Yleisön jäsen on nostanut kätensä pyytääkseen puheenvuoroa.
Mielenterveyskriisistä ja sen ratkaisuista keskustellaan kansanedustajapaneelissa Maailman mielenterveyspäivänä. Jukka Vaso Mielenterveyspooli

Aika: Maailman mielenterveyspäivä 10.10.25 klo 9–10.30

Paikka: Pikkuparlamentin Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3, Helsinki (vain läsnätilaisuus)

Järjestäjät: Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta ja Mielenterveyspooli

Ilmoittautuminen: 6.10. mennessä https://forms.gle/WURwtf1d1Vf8Sbdx7

Mielenterveyskriisistä ja sen ratkaisuista on syytä puhua. Miksi? Muun muassa siksi, että suurin osa sairauspoissaoloista on nykyisin mielenterveysperustaisia, nuorten mielenterveysoireilu on lisääntynyt ja nuorten itsemurhakuolleisuus on kasvanut.

Lähestyvät eduskuntavaalit ovat myös mielenterveysvaalit. Maailman mielenterveyspäivän tilaisuudessa mielenterveydestä keskustelevat hallitus- ja oppositiopuolueiden kansanedustajat, jotka kuuluvat mielenterveyspoliittiseen neuvottelukuntaan.

Paneelissa haetaan vastauksia mm. siihen,

  • miten politiikalla voidaan turvata mielenterveyttä ja mielenterveysoikeuksia,
  • mitä hyvän mielenterveyden eteen tulisi tehdä politiikassa lähivuosina,
  • miten päätösten mielenterveysvaikutuksia tulisi arvioida,
  • tulisiko terapiatakuu ulottaa koko väestöön sekä
  • mikä on kansalaisjärjestöjen rooli mielenterveyden tukemisessa ja miten se voidaan turvata.

Avauspuheenvuorot pitävät varapuhemies, mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Paula Risikko sekä Mielenterveyspoolin varapuheenjohtaja, Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen. Keskustelun juontaa vaikuttamisen asiantuntija Erika Karstinen Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:stä.

Paneelissa keskustelevat kansanedustajat Paula Risikko (kokoomus), Kim Berg (sosiaalidemokraatit), Markku Siponen (keskusta), Saara Hyrkkö (vihreät), Minja Koskela (vasemmistoliitto) ja Henrik Wickström (ruotsalainen kansanpuolue). Paneelin juontaa vaikuttamisen asiantuntija Erika Karstinen Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:stä.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Eduskunnan turvajärjestelyjä varten ennakkoilmoittautuminen on välttämätön. 

Ennen tilaisuuden alkua on kahvitarjoilu. Tervetuloa! Tilaisuuteen mahtuu 50 henkeä.

Taustaa: Heikentynyt mielenterveys maksaa vähintään 11 miljardia euroa vuodessa

Suomessa voidaan perustellusti puhua mielenterveyskriisistä. Enemmistö sairauspoissaoloista työelämässä johtuu mielenterveyden ongelmista. Nuorten mielenterveysoireilu nousi koronavuosien aikana jyrkästi, eikä ole palannut aiemmalle tasolle. Nuorten itsemurhakuolleisuus on kasvanut.

Samalla mielenterveyspolitiikan ja -palveluiden rahoitus on kriisissä niin valtiolla kuin hyvinvointialueillakin, ja budjettileikkaukset osuvat muun muassa kansalaisjärjestöjen ennaltaehkäisevään ja mielenterveyttä edistävään työhön sekä heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloon.

Ihmisten mielenterveyteen vaikuttavat myös lukuiset muut asiat kuin mielenterveyspolitiikka, esimerkiksi globaalit kriisit sekä köyhyys ja syrjintä. Silti poliittisten päätösten mielenterveysvaikutusten arviointi on vähäistä.

Tieto ja ymmärrys mielenterveysoikeuksista ja eri vähemmistöjen mielenterveyteen vaikuttavista mekanismeista ovat yhteiskunnan tasolla vasta kehittymässä. OECD:n mukaan heikentyneen mielenterveyden kustannukset Suomessa ovat vähintään 11 miljardia vuosittain.

Avainsanat

mielenterveyseduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukuntamielenterveyspolitiikka

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva on keskustelutilaisuudesta. Yleisöä kuvataan takaa päin. Yleisön jäsen on nostanut kätensä pyytääkseen puheenvuoroa.
Mielenterveyskriisistä ja sen ratkaisuista keskustellaan kansanedustajapaneelissa Maailman mielenterveyspäivänä.
Jukka Vaso Mielenterveyspooli
Lataa

Linkit

Mielenterveyspooli

Mielenterveyspooli on mielenterveysjärjestöjen perustama vaikuttamisverkosto. Siihen kuuluu yhteensä 37 kansalaisjärjestöä, ammattijärjestöä ja tutkimuslaitosta, jotka tekevät mielenterveystyötä ja vaikuttavat mielenterveyteen Suomessa. Mielenterveyspooli vaikuttaa päättäjiin ja lainvalmisteluun mielenterveyttä tukevan yhteiskuntapolitiikan ja mielenterveysoikeuksien paremman toteutumisen puolesta.

Turkoosilla pohjalla Mielenterveyspoolin logo eli ympyrän sisällä ihmisketjua kuvaava kuvio, sekä teksti Mielenterveyspooli - Järjestöt yhdessä

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on eduskuntaryhmien ja valtakunnallisten mielenterveysjärjestöjen yhteistyöelin. Neuvottelukunta seuraa ja edistää mielenterveysstrategian ja hallitusohjelman muiden mielenterveyskirjausten toimeenpanoa sekä osallistuu julkiseen keskusteluun mielenterveydestä. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Mielenterveyspooli

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye