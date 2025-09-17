Broileribarometri: Suomalaiset tietävät broilereiden kasvavan kurjissa oloissa, mutta eivät ole siitä huolissaan

Tuoreen Animalian tilaaman Broileribarometrin mukaan lähes puolet suomalaisista (43 %) on sitä mieltä, että broilereiden jalostus aiheuttaa linnuille kärsimystä, johon tulisi puuttua. Suomalaisista 57 prosenttia hyväksyy broilerintuotannon, vaikka se aiheuttaisi luontokatoa ja 39 prosenttia pitää broileria enemmän ruokana kuin eläimenä.

“Mainoksissa broilerit esitetään vapaina ja hyvinvoivina. Todellisuudessa linnut kasvavat valtavissa halleissa, joissa ne eivät saa yksilöllistä hoitoa. Suomalainen broilerintuotanto ei siis ole mainoksista tuttu idylli, vaan massiivista tehotuotantoa, jossa linnut kärsivät suljettujen ovien takana. Broileri on Suomen yleisin lintu, mutta elävänä sitä on harva nähnyt”, Animalian erityisasiantuntija Tiina Ollila sanoo.

Valtaosa suomalaisista syö broilerinlihaa säännöllisesti: jopa 74 % vähintään kerran viikossa. Miehet syövät broileria enemmän kuin naiset. Vain 7 % ilmoittaa, ettei syö broileria lainkaan.

Kotimaisuus mielikuvien varassa

Kotimaisuus oli yleisin yksittäinen syy broilerinlihan ostamiseen. 40 prosenttia vastaajista valitsee broilerin juuri sen vuoksi. Todellisuudessa broilerinlihan tuotantoketju alkaa ulkomailta.

“Broilerinliha on kaikkea muuta kuin kotimaista. Lähes jokaisen Suomessa kasvatettavan broilerin isovanhemmat ovat kuoriutuneet Skotlannissa ja emot Ruotsissa. Suomeen ne saapuvat untuvikoina Ruotsista”, Ollila kertoo.

Tuotantotapa ei vaikuta ostopäätöksiin

Vastaajista lähes puolet (46 %) ajattelee, että broilerit kasvatetaan valtavissa halleissa ilman yksilöllistä hoitoa ja 43 prosenttia on samaa mieltä siitä, että jalostus aiheuttaa eläimille kärsimystä, johon tulisi puuttua. Silti vain kolme prosenttia ilmoittaa, että tuotantotapa vaikuttaa heidän ostopäätökseensä.

Useampi kuin joka neljäs (27 %) ei ollut ajatellut lainkaan, miten broilerinlihaa tuotetaan. Huonoa omaatuntoa sen syömisestä kokee joka viides vastaaja (21 %), mutta valtaosaa vastaajista (70 %) omatuntunto ei paina.

"Suomalaiset syövät broilerinlihaa ilman tunnontuskia, vaikka suuri osa tietää, että tuotantoon liittyy epäkohtia. Tuotantotapa koetaan selvästi vähämerkityksisenä käytännön valinnoissa, vaikka eettisyyden merkitys näkyy asenteissa”, Ollila sanoo.

Broilerinlihan syönti jakaa myös puoluepoliittisesti. Eniten broileria syövät kokoomuksen (83 %) ja perussuomalaisten (80 %) kannattajat. Vihreiden kannattajista jopa 37 prosenttia ei syö broileria lainkaan.

Nostoja broileribarometrista:

Suomalaisista 35 % syö broilerinlihaa useita kertoja viikossa ja 39 % kerran viikossa, eli 74 % suomalaisista syö broileria vähintään kerran viikossa. 7 % ei syö broileria lainkaan.

Kulutus on yleisempää miehillä ja hyväosaisemmilla kuin naisilla ja pienituloisilla.

Kulutus on yleisempää kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten kannattajilla. Vihreiden kannattajista jopa 37 % ei syö lainkaan broilerinlihaa.

Tärkein syy ostaa broilerinlihaa on kotimaisuus (40 %). Seuraavaksi tärkein syy on hinta (31 %) ja kolmanneksi maku (18 %).

Kotimaisuus korostuu iäkkäillä. Nuorilla ja pienituloisilla hinta.

21 % tuntee huonoa omaatuntoa broilerinlihan syömisestä.

39 % ajattelee broileria enemmän ruokana kuin eläimenä.

25 % pitää broilereita älykkäinä ja uteliaina.

65 % suomalaisista on sitä mieltä, että broilerinliha on tärkeä osa suomalaista ruokakulttuuria.

57 % hyväksyy broilerintuotannon, vaikka se aiheuttaa luontokatoa.

43 % on sitä mieltä, että broilereiden jalostus aiheuttaa kärsimystä ja siihen pitäisi puuttua.

42 % vastustaa valtion tukea broilerinlihan Kiinan-viennille. 28 % puoltaa vientiä.

46 % ajattelee, että broilereita kasvatetaan valtavissa halleissa ilman yksilöllistä hoitoa. 17 % uskoo, että broilereita kasvatetaan perhetiloilla pienissä parvissa, joissa linnut saavat yksilöllistä hoitoa.

42 % ajattelee, että broilerinlihan markkinointi ei anna oikeaa kuvaa broilerintuotannosta. 27 % uskoo markkinointiin.

Broileribarometrin tilasi Animalia ja sen toteutti Verian väestövastaavana internetpaneelina. Tiedonkeruu tehtiin 23.–28. toukokuuta 2025.

Tulokset on vakioitu vastaamaan yli 18-vuotiaita suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Vastaajia oli 1001 kpl. Luottamustaso 95 %. Huomioitava, että pienemmissä ryhmissä (esimerkiksi sukupuoli tai puoluetausta) tulosten tarkkuus heikkenee.



Broileribarometri on saatavilla kokonaisuudessaan pyynnöstä viestintäpäällikkö Taija Rinteeltä taija.rinne@animalia.fi.