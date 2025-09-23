Mediakutsu: Yhdenvertainen saattohoito kuuluu kaikille

Pelkät suositukset eivät takaa inhimillistä ja laadukasta palliatiivista hoitoa tai saattohoitoa kaikille sitä tarvitseville. Yhdenvertaisen hoidon ja hoidon laadun takaamiseksi tarvitaan lainsäädäntöä.

Miten viime kehysriihessä linjattu lakisääteinen oikeus saattohoitoon etenee? Mihin kehittämistoimilla on päästy ja kuinka osaaminen turvataan?

Syöpäjärjestöt, Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys, Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys ja Suomen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto kutsuvat median edustajia kuulemaan viimeisintä tietoa palliatiivisen hoidon tilasta ja lakisääteisestä oikeudesta saattohoitoon keskiviikkona 8. lokakuuta. Keskustelutilaisuus on kansainvälisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon viikon päätilaisuus.

Aika: Keskiviikkona 8.10.2025 klo 14.30. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Paikan päälle saapuvia pyydetään varautumaan turvatarkastukseen.

Paikka: Eduskunnan Kansalaisinfo, Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, Helsinki. Mahdollisuus osallistua myös etänä.

Ohjelma:

Klo 14.30 Saattohoidon merkityksestä (videoprologi)

Avaussanat kansanedustaja Sari Sarkomaa (Kok.)

Klo 14.40 Palliatiivisen hoidon tila 2025: Mihin olemme päässeet ja miksi kirjaukset lakiin tarvitaan? Professori Tiina Saarto.

Klo 15.00 Sosiaali- ja terveysministeriön näkemykset ja säädösmuutosten tilanne. Hallitusneuvos Merituuli Mähkä.

Klo 15.20 Kansanedustajien kommentit: Päivi Räsänen (KD), Vesa Kallio (Keskusta), Lotta Hamari (SDP)

Klo 15.30 Palliatiivisen hoidon koulutus: Miten turvataan osaaminen? Professori Juho Lehto ja TtT, yliopettaja Minna Hökkä

Klo 15.45 Yhteistä keskustelua.

Klo 16.00 Loppusanat kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (SDP)

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus haastatella tilaisuuden puhujia.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tiistaihin 7.10.2025 klo 12 mennessä sähköpostilla sarianne.hartonen@cancer.fi. Kerro ilmoittautuessasi, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etänä.

Jos ilmoittaudut etätilaisuuteen, saat sähköpostiisi Teams-linkin ennen tilaisuutta. Tilaisuus on suomenkielinen.

Tervetuloa!