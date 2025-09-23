Mediakutsu: Yhdenvertainen saattohoito kuuluu kaikille
Kutsu Syöpäjärjestöjen, SPHY ry:n, SPLY ry:n ja Suomen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkoston keskustelutilaisuuteen yhdenvertaisesta oikeudesta palliatiiviseen ja saattohoitoon.
Pelkät suositukset eivät takaa inhimillistä ja laadukasta palliatiivista hoitoa tai saattohoitoa kaikille sitä tarvitseville. Yhdenvertaisen hoidon ja hoidon laadun takaamiseksi tarvitaan lainsäädäntöä.
Miten viime kehysriihessä linjattu lakisääteinen oikeus saattohoitoon etenee? Mihin kehittämistoimilla on päästy ja kuinka osaaminen turvataan?
Syöpäjärjestöt, Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys, Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys ja Suomen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto kutsuvat median edustajia kuulemaan viimeisintä tietoa palliatiivisen hoidon tilasta ja lakisääteisestä oikeudesta saattohoitoon keskiviikkona 8. lokakuuta. Keskustelutilaisuus on kansainvälisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon viikon päätilaisuus.
Aika: Keskiviikkona 8.10.2025 klo 14.30. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Paikan päälle saapuvia pyydetään varautumaan turvatarkastukseen.
Paikka: Eduskunnan Kansalaisinfo, Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3, Helsinki. Mahdollisuus osallistua myös etänä.
Ohjelma:
Klo 14.30 Saattohoidon merkityksestä (videoprologi)
Avaussanat kansanedustaja Sari Sarkomaa (Kok.)
Klo 14.40 Palliatiivisen hoidon tila 2025: Mihin olemme päässeet ja miksi kirjaukset lakiin tarvitaan? Professori Tiina Saarto.
Klo 15.00 Sosiaali- ja terveysministeriön näkemykset ja säädösmuutosten tilanne. Hallitusneuvos Merituuli Mähkä.
Klo 15.20 Kansanedustajien kommentit: Päivi Räsänen (KD), Vesa Kallio (Keskusta), Lotta Hamari (SDP)
Klo 15.30 Palliatiivisen hoidon koulutus: Miten turvataan osaaminen? Professori Juho Lehto ja TtT, yliopettaja Minna Hökkä
Klo 15.45 Yhteistä keskustelua.
Klo 16.00 Loppusanat kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (SDP)
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus haastatella tilaisuuden puhujia.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset tiistaihin 7.10.2025 klo 12 mennessä sähköpostilla sarianne.hartonen@cancer.fi. Kerro ilmoittautuessasi, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etänä.
Jos ilmoittaudut etätilaisuuteen, saat sähköpostiisi Teams-linkin ennen tilaisuutta. Tilaisuus on suomenkielinen.
Tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Sarianne HartonenYhteiskuntasuhdepäällikköSyöpäjärjestötPuh:050 329 6052sarianne.hartonen@cancer.fi
Linkit
Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Syöpäjärjestöt
Euroopan syöpätilanne tarkentuu – Suomi mukana laajassa yhteistyössä23.9.2025 08:30:34 EEST | Tiedote
Syöpä on Euroopan suurimpia kansanterveyshaasteita, mutta maiden tilastot ovat hajanaisia. Tarkat ja vertailukelpoiset tiedot ovat välttämättömiä syöpätaakan seuraamisessa. Ajantasainen tieto on tärkeää syövän ehkäisyssä ja varhaisessa toteamisessa sekä hoitojen arvioinnissa ja eriarvoisuuksien havaitsemisessa.
Elämä syövän jälkeen – Survivorship Suomessa12.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Keskustelua syövästä Suomessa hallitsee usein ikääntyvän väestön syöpädiagnoosien kasvu. Kuitenkin kolmasosa kaikista diagnoosin saaneista sairastuu syöpään alle 65-vuotiaana. Millainen kokemus syöpä on, silloin kun on vielä työuraa tai opintoja edessä ja millaisen jäljen se jättää aikuisiälle? Sylva ry ja Suomen Syöpäpotilaat ry selvittivät asiaa ja koostivat aiheesta raportin ja toimenpidesuositukset.
Kakkostyypin diabetes lisää suolistosyövän riskiä merkittävästi8.9.2025 11:36:46 EEST | Tiedote
Suomen Syöpärekisterin tutkimus osoittaa, että suolistosyövällä ja kakkostyypin diabeteksella on selkeä yhteys. Miehillä diabeteksen aiheuttama munuaissairaus kasvattaa suolistosyövän riskiä jopa yli 50 prosenttia muihin diabeetikkoihin verrattuna.
Järjestöt kaipaavat nyt vakautta ja näkymää tulevaisuuteen3.9.2025 13:03:15 EEST | Tiedote
Syöpäjärjestöt kiittää hallitusta eilisestä budjettiriihipäätöksestä olla tekemättä lisäleikkauksia sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen. Ehdotettu 100 miljoonan lisäleikkaus ensi vuodelle olisi tarkoittanut järjestösektorin hallitsematonta alasajoa.
Syöpä voi murtaa luuston29.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Syöpä ja sen hoidot voivat merkittävästi heikentää luustoa, mutta usein potilaille ei kerrota asiasta tai tietoa ei saa riittävästi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme