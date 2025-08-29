Hartela on myynyt kolme hoivahanketta Public Property Investille
Hartela ja Public Property Invest ASA (“PPI”) on sopinut kolmen korkealaatuisen hoivakiinteistön kaupoista Suomessa. Yksi kohteista sijaitsee Helsingin seudulla ja kaksi Varsinais-Suomessa.
Hankkeet ovat Hartelan omaperustaisia hoivahankkeita, jotka vastaavat kasvavaan ikääntyneiden ja muiden käyttäjäryhmien asumispalveluiden tarpeeseen Pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa. Kirkkonummen Masalassa hankkeen vuokralaiseksi tulee Attendo Oy ja Kaarinan sekä Liedon kohteeseen Kototiimi Oy.
Rakentaminen alkaa vuoden 2025 aikana, ja arvioidut valmistumisajankohdat sijoittuvat syksyn 2026 ja kevään 2027 välille. Kiinteistöjen yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on noin 8 000 bruttoneliömetriä.
Kaikki kolme kohdetta suunnitellaan korkeiden ympäristövaatimusten mukaisesti. Kohteet toteutetaan A-energialuokkaan ja ne täyttävät EU-taksonomian kestävyyskriteerit.
"Tämä kauppa vahvistaa Hartelan asemaa hoivarakentajana. Kasvukeskuksiin toteutettavat hankkeet vastaavat hyvin eri asumispalveluiden tarpeisiin ja ovat samalla energiatehokkaita. On hienoa nähdä, että korkealaatuisille hoivakiinteistöille on kysyntää markkinassa", toteaa hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen Hartelasta.
"Nämä hankinnat täydentävät Suomen hoivakiinteistösalkkuamme ja osoittavat sitoutumisemme sosiaalisen infrastruktuurin portfolion kasvattamiseen ja kehittämiseen Suomessa. Investoimalla moderneihin hoivakiinteistöihin kasvavilla alueilla autamme tarjoamaan välttämättömiä palveluita paikallisille yhteisöille samalla, kun luomme vakaita ja pitkäaikaisia tuottoja osakkeenomistajillemme. Olemme myös iloisia voidessamme käynnistää yhteistyön Hartelan kanssa tämän segmentin kehittämisessä Suomessa", sanoo PPI:n CIO Ilija Batljan.
Hartelan neuvonantajana kaupassa toimi Asianajotoimisto Merilampi Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmari HämäläinenHankekehitysjohtajaHartela Etelä-SuomiPuh:+358 50 569 0466ilmari.hamalainen@hartela.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 460 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hartela
Hartela rakentaa TA-Asumisoikeus Oy:lle kaksi uutta kerrostaloa Raision Ihalan kaupunginosaan29.8.2025 09:45:40 EEST | Tiedote
Hartela rakentaa TA-Asumisoikeus Oy:lle kaksi uutta A-energialuokan kerrostaloa Raision Ihalan kaupunginosaan, osoitteeseen Rahikuja 1.
Muutoksia Hartelan hallituksessa20.8.2025 13:58:22 EEST | Tiedote
Hallituksen pitkäaikainen jäsen Maarit Hartela-Varkki jättää tehtävänsä Hartelan hallituksessa. Samalla hallituksen uudeksi jäseneksi on nimitetty Kari Varkki.
Hartela aloittaa uuden RS-kohteen Järvenpään Pöytäalhossa – puolet kohteen asunnoista myytyjä tai varattuja11.8.2025 08:52:32 EEST | Tiedote
Hartela jatkaa omaperusteista asuntotuotantoaan Järvenpäässä käynnistämällä uuden RS-muotoisen omistusasuntokohteen rakentamisen Pöytäalhon kaupunginosaan. Asunto Oy Järvenpään Pormestarinkulma nousee erinomaiselle sijainnille, omalle tontilleen Valtuustonkatu 10:een, palveluiden ja liikenneyhteyksien läheisyyteen.
Hartela rakentaa TA:lle kaksi asumisoikeuskerrostaloa Järvenpäähän ja Lahteen25.6.2025 09:12:28 EEST | Tiedote
Hartela rakentaa TA-Yhtiöille kaksi modernia ja energiatehokasta asumisoikeuskerrostaloa Järvenpäähän ja Lahteen. Keskeisille paikoille nousevat talot valmistuvat ensi vuoden aikana ja tarjoavat asukkailleen viihtyisää ja kohtuuhintaista asumista.
Hartela toteuttaa hoivahankkeen Attendolle Kirkkonummen Masalaan18.6.2025 13:03:18 EEST | Tiedote
Attendo ja Hartela aloittavat yhteistyössä uuden Attendo-kodin rakentamisen Kirkkonummen Masalaan. Hanke vastaa alueen kasvavaan asumispalveluiden tarpeeseen ja sen suunnittelussa painottuvat esteettömyys, turvallisuus ja energiatehokkuus. Kodin arvioidaan valmistuvan syksyllä 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme