Hartela on myynyt kolme hoivahanketta Public Property Investille

2.10.2025 14:30:04 EEST | Hartela | Tiedote

Hartela ja Public Property Invest ASA (“PPI”) on sopinut kolmen korkealaatuisen hoivakiinteistön kaupoista Suomessa. Yksi kohteista sijaitsee Helsingin seudulla ja kaksi Varsinais-Suomessa.

Havainnekuva uudesta Attendo-senioritalosta Masalassa
Havainnekuva: Attendon hoivakiinteistö, Masala Hartela

Hankkeet ovat Hartelan omaperustaisia hoivahankkeita, jotka vastaavat kasvavaan ikääntyneiden ja muiden käyttäjäryhmien asumispalveluiden tarpeeseen Pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa. Kirkkonummen Masalassa hankkeen vuokralaiseksi tulee Attendo Oy ja Kaarinan sekä Liedon kohteeseen Kototiimi Oy.  

Rakentaminen alkaa vuoden 2025 aikana, ja arvioidut valmistumisajankohdat sijoittuvat syksyn 2026 ja kevään 2027 välille. Kiinteistöjen yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on noin 8 000 bruttoneliömetriä.  

Kaikki kolme kohdetta suunnitellaan korkeiden ympäristövaatimusten mukaisesti. Kohteet toteutetaan A-energialuokkaan ja ne täyttävät EU-taksonomian kestävyyskriteerit. 

"Tämä kauppa vahvistaa Hartelan asemaa hoivarakentajana. Kasvukeskuksiin toteutettavat hankkeet vastaavat hyvin eri asumispalveluiden tarpeisiin ja ovat samalla energiatehokkaita. On hienoa nähdä, että korkealaatuisille hoivakiinteistöille on kysyntää markkinassa", toteaa hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen Hartelasta.  

"Nämä hankinnat täydentävät Suomen hoivakiinteistösalkkuamme ja osoittavat sitoutumisemme sosiaalisen infrastruktuurin portfolion kasvattamiseen ja kehittämiseen Suomessa. Investoimalla moderneihin hoivakiinteistöihin kasvavilla alueilla autamme tarjoamaan välttämättömiä palveluita paikallisille yhteisöille samalla, kun luomme vakaita ja pitkäaikaisia tuottoja osakkeenomistajillemme. Olemme myös iloisia voidessamme käynnistää yhteistyön Hartelan kanssa tämän segmentin kehittämisessä Suomessa", sanoo PPI:n CIO Ilija Batljan

Hartelan neuvonantajana kaupassa toimi Asianajotoimisto Merilampi Oy.  

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 460 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.

