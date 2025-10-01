Henriksson: Hyljetuotteiden kaupan kielto poistettava!

– On sekä epäeettistä että kohtuutonta, että hylkeen metsästys on sallittua, mutta sitten eläintä ei saa hyödyntää. Nykyisin arvokkaita resursseja, kuten esimerkiksi hylkeennahka, joudutaan käytännössä heittämään pois, mikä ei hyödytä kalastajia, rannikkoyhteisöjä eikä ympäristöä, Henriksson sanoo.

Hyljetuotteiden myynti on ollut EU:ssa laitonta vuodesta 2015 lähtien. Itämeren hyljekannat ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosikymmeninä, mikä on aiheuttanut vahinkoja kalastusvälineille, pienentänyt kalakantoja ja aiheuttanut siten vakavia ongelmia pienimuotoiselle rannikkokalastukselle.

Mahdollisuudet hallita hyljekantoja tehokkaasti ovat nykyisin rajoitettuja kauppakiellon vuoksi, joka estää säädellystä metsästyksestä saatujen hyljetuotteiden kiertotaloudellisen ja kestävän hyödyntämisen. Asia on noussut esille äskettäin suomalaisten ja ruotsalaisten ammattikalastajaliittojen taholta, jotka ovat ilmaisseet suurta huolta kiellon vaikutuksista kalastussektorille ja vaatineet sääntelyn tarkistamista.

Lisätäkseen painetta asiassa Henriksson on nyt vaatinut komissiolta vastausta siihen, miten se aikoo toimia. Kirjallisessa kysymyksessä nostetaan erityisesti esiin rannikkoyhteisöihin sekä pienimuotoisille ammattikalastajille kohdistuvat sosioekonomiset seuraukset jäsenvaltioissa, joissa hyljekannat kasvavat.

– Hyljekannan täytyy pysyä tasapainossa sekä ympäristön että ihmisen vuoksi, ja jotta meillä olisi ammattikalastajia myös tulevaisuudessa. Silloin meidän on kuitenkin myös voitava hyödyntää lihaa ja nahkaa kestävästä metsästyksestä. Muuten vaarana on, että hylje on jatkossakin kasvava uhka kalastukselle, Henriksson sanoo.