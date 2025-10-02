Pohteen vammaisneuvosto kokoontui keskiviikkona 1.10.2025 ensimmäiseen järjestäytymiskokoukseen.
Uusi vammaisneuvosto kävi vilkasta keskustelua uudesta vammaispalvelulaista, joka tuli voimaan tämän vuoden alusta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen vammaisneuvoston jäsenet halusivat tietoa, mitä muutoksia uusi laki tuo vammaisten henkilöiden palveluihin.
Vammaisneuvosto on vaikuttamistoimielin
Vammaisneuvosto on yksi Pohteen kolmesta vaikuttamistoimielimistä, kaksi muuta ovat vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto. Ne osallistuvat hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan niissä asioissa, joilla on merkitystä heidän edustaman kohderyhmän palvelujen kannalta. Vaikuttamistoimielimet valitaan aluevaltuustokausittain.
Jäsenet edustavat omaa kuntaansa ja heille on nimetty varaedustaja. Hyvinvointialuelain mukaan vammaisneuvoston jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vammaisneuvostojen jäsenistä.
Maija Koistinen jatkaa puheenjohtajana
Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Maija Koistinen Utajärveltä. Hän toimi myös edellisen kauden puheenjohtajana ja valinta on kaksivuotinen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Anni Mannelin Oulusta. Puheenjohtajiston valinta oli yksimielinen.
Vammaisneuvoston työvaliokuntaan puheenjohtajiston lisäksi valittiin neljä jäsentä. Heidän toivottiin edustavan Pohteen aluetta kattavasti ja että valinnassa otettaisiin huomioon myös vammaisuuslaji. Valinnoista äänestettiin ja valituiksi tulivat Arja Panuma Pudasjärveltä, Raili Louhimaa Hailuodosta, Aini Matinlauri Siikajoelta ja Maila Haaranen Pyhännältä.
Vammaisneuvosto valitsi edustajat myös hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakuntaan, Tervia Logistiikka Oy:n asiakastyöryhmään, soveltavan liikunnan työryhmään ja omaishoidon kehittämisen yhteistyöfoorumiin.
Uusi vammaispalvelulaki keskustelutti
Lain mukaiset erityispalvelujen myöntämisen perusteet on valmisteltu Pohteen eri toimialueiden kanssa. Myöntämisen perusteet sisältää tiedot palvelusta, järjestämistavasta, asiakasryhmästä ja palvelun myöntämisen edellytyksistä. Myöntämisen perusteet käsitellään Pohteen tulevaisuuslautakunnassa myöhemmin tänä syksynä ja vammaisneuvosto antaa siitä lausunnon.
Keskustelussa nousi esille Pohteen omien asumisyksiköiden tilanne, esteettömän asumisen tukeminen, työtoiminta, palvelumaksut, vammaisten henkilöiden tarvitsemat apuvälineet, liikkumisten tuki, autoihin tehtävät muutokset, aterioiden hinta, ostopalvelut ja päivätoiminta.
Lakimuutosta ja myöntämisen perusteita oli esittelemässä Pohteelta palvelualuejohtaja Marja Salo ja palvelujen hankinnan ja hallinnan asiantuntia Sanna Tölli.
