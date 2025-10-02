Alvar Aalto Architect: Rovaniemi Centre -teos juhlistaa syksyn Rovaniemen Alvar Aalto -viikkoa

Rovaniemellä kohtaavat arktinen luonto, matkailu ja Alvar Aallon kaupunkisuunnittelu. Arkkitehti Alvar Aallon (1898–1976) arktiset suunnittelukohteet sijaitsevat Suomen napapiirillä, Rovaniemellä. Aalto toimistoineen osallistui 1940-luvulla ns. ’Lapin sodassa’ lähes kokonaan tuhoutuneen, silloisen Rovaniemen kauppalan jälleenrakentamiseen. Kuuluisa Rovaniemen Poronsarvikaava syntyi vuosina 1945–46. Myöhemmin Aalto toimistoineen suunnitteli ja toteutti Rovaniemelle Ahon liiketalot (1958–63), Korkalorinteen asuinalueen 1956–61), Maison Aho -yksityistalon (1964–65) sekä hallinto- ja kulttuurikeskuksen (1961–88), johon kuuluvat kirjastotalo (1961–65), Lappia-talo (1961–75) ja kaupungintalo (1961–88).



Arktinen alue ja sen tulevaisuus ovat tänään maailman polttopisteessä. Alvar Aalto Architect: Rovaniemi Centre (Volume 25) -monografia on ajankohtainen, moniulotteinen katsaus Aallon suunnitteluun arktisella alueella. Artikkelivalikoiman on toimittanut Aila Svenskberg Alvar Aalto -säätiöstä. Esipuheesta vastaa Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio. Arkkitehti, tutkija Päivi Lukkarinen avaa artikkeleissaan kiehtovia näkökulmia Aallon kaupunkisuunnitteluun ja Rovaniemen keskeisiin rakennuskohteisiin. Alvar Aallon oma teksti vuodelta 1945 on yhä tuoreen ajankohtainen, humanistinen pohdinta sodan tuhoista ja jälleenrakentamisesta. Ympäristöneuvos Jussi Rautsi pohtii tekstissään laajemmin arktista aluesuunnittelua, myös aikalaisen silmin – hän työskenteli pitkään Aallon toimistossa ja kävi aiheesta keskusteluja arkkitehtien Alvar ja Elissa Aallon kanssa. Arkkitehti Harri Hautajärvi laajentaa artikkelissaan näkökulmia Rovaniemen kaupunkisuunnittelusta Lapin matkailun historiaan ja nykyvaiheisiin.



Runsaasti kuvitettuun teokseen sisältyy ainutlaatuinen valikoima originaalipiirustuksia ja luonnoksia Alvar Aalto -säätiön arkistosta. Valokuvaaja Maija Holman valokuvat tuovat tuoretta näkökulmaa Alvar Aallon Rovaniemen arkkitehtuuriin. Works-osioon on koottu valittu kokoelma Alvar Aallon muita suunnitelmia arktiselle alueelle. Mukana ovat toteutuneet Atri Oy:n rakennukset Kittilästä sekä Reykjavikin Pohjolan talo, sekä toteutumattomat Kiirunan kaupungintalo ja Montrealin keskustasuunnitelma.



Alvar Aalto Architect - Rovaniemi Centre (Volume 25) on teossarjan 8. osa. Alvar Aalto -säätiön kustantamaa englanninkielistä teosta, ja myös sen aiempia osia, on myynnissä valikoiduissa myyntipisteissä sekä pehmeä- että kovakantisena. Lisätietoja kirjasta ja myyntipisteistä Alvar Aalto -säätiöstä. Kirjan esittelytilaisuus järjestetään Helsingin Kirjamessujen yhteydessä.



