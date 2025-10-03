Vaasan uimahalli on suljettu 11.10.

Pohjanmaan sovittelutoimisto etsii uusia vapaaehtoisia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita 2.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan sovittelutoimisto etsii uusia vapaaehtoisia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita ja järjestää kaksikielisen sovittelijan peruskurssin. Sovittelijoita tarvitaan erityisesti Keski-Pohjanmaan alueelle. Koulutus on maksuton. Sovittelijat ovat tavallisia ihmisiä, joten et tarvitse pohjakoulutusta tai työkokemusta, kurssilla saa tarvittavat tiedot sovittelijana toimimiseen.