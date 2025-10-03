Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan uimahalli on suljettu 11.10.

3.10.2025 08:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan uimahalli on uintikisojen vuoksi suljettu yleisöltä lauantaina 11.10. Perjantaina 10.10. halli suljetaan jo klo 15.30.

Hallissa järjestetään 10.–11.10. Vaasa uinnit -uimakilpailu. Suljettuna ovat sekä altaat että kuntosali.

Kilpailun järjestää Vaasan uimaseura.

Yhteyshenkilöt

uimahallin esihenkilö Jarkko Tuovinen, puh. 040 754 3669, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

