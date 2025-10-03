Vaasan uimahalli on suljettu 11.10.
Vaasan uimahalli on uintikisojen vuoksi suljettu yleisöltä lauantaina 11.10. Perjantaina 10.10. halli suljetaan jo klo 15.30.
Hallissa järjestetään 10.–11.10. Vaasa uinnit -uimakilpailu. Suljettuna ovat sekä altaat että kuntosali.
Kilpailun järjestää Vaasan uimaseura.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
uimahallin esihenkilö Jarkko Tuovinen, puh. 040 754 3669, jarkko.tuovinen@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Simhallen i Vasa är stängd 11.103.10.2025 08:01:00 EEST | Pressmeddelande
Simhallen i Vasa är stängd för allmänheten på grund av simtävlingar lördag 11.10.2025. Fredag 10.10 stänger simhallen redan kl. 15.30.
Vasa delar ut gratis trädplantor till invånarna2.10.2025 15:58:24 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad delar ut gratis trädplantor från stadsträdgård på Strandlandsvägen 5 torsdag 9.10 kl. 16.00–18.00.
Vaasa jakaa asukkaille ilmaisia puuntaimia2.10.2025 15:57:43 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunki jakaa ilmaisia puuntaimia torstaina 9.10. klo 16.00–18.00 kaupunginpuutarhalla osoitteessa Rantamaantie 5.
Österbottens medlingsbyrå söker nya frivilliga medlare inom brotts- och tvisteärenden2.10.2025 13:00:00 EEST | Pressmeddelande
Österbottens medlingsbyrå söker nya frivilliga medlare inom brotts- och tvisteärenden och ordnar därför en tvåspråkig grundkurs för medlare. Nu behövs flera medlare speciellt i Mellersta Österbotten. Ingen kursavgift uppbärs. Medlarna är vanliga människor - det krävs ingen specifik grundutbildning/arbetserfarenhet. Grundkursen ger den information som behövs för att kunna fungera som medlare.
Pohjanmaan sovittelutoimisto etsii uusia vapaaehtoisia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita2.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Pohjanmaan sovittelutoimisto etsii uusia vapaaehtoisia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita ja järjestää kaksikielisen sovittelijan peruskurssin. Sovittelijoita tarvitaan erityisesti Keski-Pohjanmaan alueelle. Koulutus on maksuton. Sovittelijat ovat tavallisia ihmisiä, joten et tarvitse pohjakoulutusta tai työkokemusta, kurssilla saa tarvittavat tiedot sovittelijana toimimiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme