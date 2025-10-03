Datakeskuksista uutta kasvua sähköistysalalle
Mittavat investoinnit datakeskuksiin avaavat uusia mahdollisuuksia sähköistysalan yrityksille. Hankkeet kasvattavat erikoisosaamista, jolla on käyttöä myös datakeskuksia ympäröivässä ekosysteemissä.
Julkisesti ilmoitettuja datakeskusten investointisuunnitelmia on jo 12 miljardin euron arvosta. Näiden hankkeiden toteutukseen tarvitaan 45 000 henkilötyövuotta tulevan viiden vuoden aikana, kertoo EK:n selvitys. Datakeskusalan koko potentiaaliksi siinä arvioidaan yli 30 miljardia euroa. Luvuissa ei ole mukana keskusten sisältämää tietotekniikkaa.
Erikoisosaajien kysyntä kasvaa
Sähköistys on oleellinen osa datakeskusta, mistä kertoo 3,4 GW sähkötehon tarve nyt tiedossa olevissa hankkeissa. Datakeskusta palveleva sähköverkko voi vaatia isojakin muutoksia ja suurjänniteasennuksia.
Jäähdytysratkaisut sekä hukkalämmön talteenotto vaativat nekin sähköistystä sekä pitkälle vietyä olosuhdevalvontaa ja automatiikkaa. Eikä tieto luonnollisestikaan kulje ilman datakaapelointia sekä virransyötön varmistavia järeitä UPS- ja kompensaatiolaitteita. Suojaa tiedolle tuovat turvajärjestelmät ja kulunvalvonta.
”Osaamisen päivittäminen on välttämätöntä nopeasti kehittyvällä sähköistysalalla. Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry tekee laajaa oppilaitosyhteistyötä sekä tarjoaa sähköalan täydennyskoulutusta ja tietotuotteita,” kertoo STUL ry:n tekninen johtaja Esa Tiainen.
”Datakeskusten vaatima korkea laatutaso edellyttää standardien, säädösten ja työtapojen hyvää tuntemusta. Mitä parempi ja laaja-alaisempi osaaminen sähköurakoitsijalla on, sitä suuremman osuuden projektista hän voi saada vastuulleen.”
Väylä uusille liiketoiminta-alueille
Datakeskukset yhdistävät sähkön ja tietoliikenteen uudeksi teollisuuden haaraksi, jolla on kansantaloudellista merkitystä. Niiden ympärille syntyy ekosysteemejä, joiden toiminta nojaa pitkälti sähköistykseen.
Riippuvuus päästöttömästi tuotetusta sähköstä ja sähkönsiirron infrasta kiihdyttävät teknologian kehitystä ja kasvua sekä luovat uusia toimintamalleja. Datakeskukset voivat olla aktiivisia toimijoita ison mittakaavan kulutusjoustossa, vastata verkon taajuusvaihteluihin ja ylläpitää merkittäviä akkuenergiavarastoja.
Tämä kaikki edistää energiamurrosta suurten rakennus- ja järjestelmähankkeiden kautta. Ne vaativat sekä kokeneita ammattilaisia että uuden sukupolven osaajia. Totuttu sähköurakointi tulee laajenemaan eri toimijoiden yhteistyöksi, jossa kasvatetaan yhteistä järjestelmä- ja ekosysteemiosaamista. Tämä tarjoaa uutta liiketoimintaa ja erikoistumismahdollisuuksia.
Datakeskukset ovat esimerkki suunnasta kohti tiivistä yhteistyötä, syvää erikoistumista ja entistäkin korkeampaa laatutasoa. Kyse ei ole ainoastaan sähköistysalan arvoketjusta kumppaneineen vaan myös laajasta joukosta toimijoita, jotka datakeskushankkeet tuovat yhteen. On sekä sähköistysalan että Suomen etu, että datakeskushankkeita edistetään ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin tartutaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esa Tiainen
Tekninen johtaja,
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
041 453 4071
esa.tiainen@sahkoinfo.fi
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi
