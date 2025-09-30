Lauri Haav puhuu äitinsä kuolemasta Vain elämää -ohjelmassa: ”Ikävöin häntä joka päivä”

Lauri Haav puhuu Vain elämää -jaksossaan vuonna 2022 julkaistusta Aino-kappaleesta ja sen jälkeen tapahtuneista asioista. Kappaleen suosio vei Laurin uraa eteenpäin isoin harppauksin. Räppärin mukaan elämän vastoinkäymiset olivat kurittaneet häntä niin pitkään, että jollain tavalla Aino pelasti hänet.

– Sitten olikin sellaista, että tuli onnistumisia. Samaan aikaan perheessä oli tilanne, että vakava sairaus oli läsnä. Kesä 2023 oli vaikea, koko vuosi oli tosi rankka. Sain ja menetin enemmän kuin koskaan, Lauri sanoo.

Lauri kertoo äitinsä alkaneen oireilla vuoden 2021 loppupuolella.

– Sitten selvisi vakava sairaus. Siinä hetkessä en osannut tai halunnut kohdata todellisuutta. Kaiken keskellä äiti oli – ehkä lasten vuoksi – vahva ja rohkea ja loi toivoa, ettei ole hätää. Kesällä 2022 äiti pystyi vielä käymään keikoilla. Aika pian sen jälkeen hänen vointinsa huononi tosi paljon. Samaan aikaan tuli Aino-kappale. On vaikea kuvailla, mikä se paikka on, kun oma suuri unelma alkaa aueta ja samaan aikaan pahin pelko käy toteen.

Lauri palasi esiintymislavoille käytännössä heti äitinsä kuoleman jälkeen.

– Jälkeenpäin on hurjaa ajatella, että pari päivää myöhemmin olin lavalla. Tiesin, että voin sanoa ei, mutta siinä hetkessä en pystynyt siihen. Pidin kaiken sisälläni, ja menin pää edellä keikoille, Lauri muistelee.

– Olen todella kiitollinen äidille, ja ikävöin häntä joka päivä, hän sanoo lopuksi.

Vain elämää nähdään Nelosella perjantaisin klo 20. Ruutu+-tilaajat voivat katsoa seuraavan perjantain jakson viikkoa etukäteen.

Ohjelman kuvia voit ladata täältä.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä sf.nm-ovp.nelonenmedia.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta Lauri Haav avautuu äitinsä kuolemasta – "Siitä pari päivää, niin olin jo lavalla. Se oli meidän yhteinen juttu"

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä sf.nm-ovp.nelonenmedia.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta Vielä vuosi ennen Vain elämää -kuvauksia Lauri Haav ei päässyt sängystä ylös – "En uskaltanut mennä lavallekaan"

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä sf.nm-ovp.nelonenmedia.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta Vestan taiteellinen versio Lauri Haavin jättihitistä riemastuttaa Satulinnassa – "Toi oli temppurata!"

Vain elämää -kauden jaksojärjestys:

5.9. Saapuminen Satulinnaan

12.9. Käärijän päivä

19.9. Jonna Tervomaan päivä

26.9. Pelle Miljoonan päivä

3.10. VIIVIn päivä

10.10. Lauri Haavin päivä

17.10. Mikki Kausteen päivä

24.10. Vestan päivä

31.10. Johannes Brotheruksen päivä

7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä

14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä

21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä

28.11. MIELI-päivä

5.12. Kaikki biisit 1/2

12.12. Kaikki biisit 2/2

19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)