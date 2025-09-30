Lauri Haav puhuu äitinsä kuolemasta Vain elämää -ohjelmassa: ”Ikävöin häntä joka päivä”
Perjantain Vain elämää -jaksossa vietetään räppäri Lauri Haavin päivää. Jaksossa hän puhuu avoimesti äitinsä kuolemasta ja sen jälkeisestä elämästä.
Lauri Haav puhuu Vain elämää -jaksossaan vuonna 2022 julkaistusta Aino-kappaleesta ja sen jälkeen tapahtuneista asioista. Kappaleen suosio vei Laurin uraa eteenpäin isoin harppauksin. Räppärin mukaan elämän vastoinkäymiset olivat kurittaneet häntä niin pitkään, että jollain tavalla Aino pelasti hänet.
– Sitten olikin sellaista, että tuli onnistumisia. Samaan aikaan perheessä oli tilanne, että vakava sairaus oli läsnä. Kesä 2023 oli vaikea, koko vuosi oli tosi rankka. Sain ja menetin enemmän kuin koskaan, Lauri sanoo.
Lauri kertoo äitinsä alkaneen oireilla vuoden 2021 loppupuolella.
– Sitten selvisi vakava sairaus. Siinä hetkessä en osannut tai halunnut kohdata todellisuutta. Kaiken keskellä äiti oli – ehkä lasten vuoksi – vahva ja rohkea ja loi toivoa, ettei ole hätää. Kesällä 2022 äiti pystyi vielä käymään keikoilla. Aika pian sen jälkeen hänen vointinsa huononi tosi paljon. Samaan aikaan tuli Aino-kappale. On vaikea kuvailla, mikä se paikka on, kun oma suuri unelma alkaa aueta ja samaan aikaan pahin pelko käy toteen.
Lauri palasi esiintymislavoille käytännössä heti äitinsä kuoleman jälkeen.
– Jälkeenpäin on hurjaa ajatella, että pari päivää myöhemmin olin lavalla. Tiesin, että voin sanoa ei, mutta siinä hetkessä en pystynyt siihen. Pidin kaiken sisälläni, ja menin pää edellä keikoille, Lauri muistelee.
– Olen todella kiitollinen äidille, ja ikävöin häntä joka päivä, hän sanoo lopuksi.
Vain elämää nähdään Nelosella perjantaisin klo 20. Ruutu+-tilaajat voivat katsoa seuraavan perjantain jakson viikkoa etukäteen.
Ohjelman kuvia voit ladata täältä.
Vain elämää -kauden jaksojärjestys:
5.9. Saapuminen Satulinnaan
12.9. Käärijän päivä
19.9. Jonna Tervomaan päivä
26.9. Pelle Miljoonan päivä
3.10. VIIVIn päivä
10.10. Lauri Haavin päivä
17.10. Mikki Kausteen päivä
24.10. Vestan päivä
31.10. Johannes Brotheruksen päivä
7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä
14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä
21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä
28.11. MIELI-päivä
5.12. Kaikki biisit 1/2
12.12. Kaikki biisit 2/2
19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)
