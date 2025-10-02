Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 7.10.2025

Kokouksessa käsiteltävinä asioina ovat muun muassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategia vuosille 2026–2029, osavuosikatsaus 1.1.2025 - 30.6.2025 ja vastauksen antaminen 15 aluevaltuutettujen esittämään valtuustoaloitteeseen ja kysymykseen.

Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai kokouksen jälkeen tallenteena hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Kokousaineistot ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.