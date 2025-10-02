Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 7.10.2025

2.10.2025 15:09:34 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Jaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään 07.10.2025, klo 17.30 alkaen, Kokoushotelli Hanasaari, auditorio Celsius, Hanasaarenranta 5, Espoo.

Kokouksessa käsiteltävinä asioina ovat muun muassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategia vuosille 2026–2029, osavuosikatsaus 1.1.2025 - 30.6.2025 ja vastauksen antaminen 15 aluevaltuutettujen esittämään valtuustoaloitteeseen ja kysymykseen.

Kokous on avoin ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä tai kokouksen jälkeen tallenteena hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Kokousaineistot ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialuealuevaltuusto

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

X: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Verkkosivut: www.luvn.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Strategin för Västra Nylands välfärdsområde går vidare till välfärdsområdesfullmäktige2.10.2025 16:18:53 EEST | Tiedote

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar godkänna strategin för Västra Nylands välfärdsområde 2026–2029. Välfärdsområdesstyrelsen godkände det ömsesidiga samarbetsavtalet mellan Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland. Vid sammanträdet tillsattes också välfärdsområdets äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye