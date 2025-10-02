Food & Fun Festival saapuu Turkuun – Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus kokoaa huippukokit, tutkimuksen ja kumppanit
Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus järjestää 9.10.2025 kaksi tilaisuutta Aistikattilassa osana yhteistyötä Food & Fun Festivalin kanssa.
Food & Fun Festival on kaupunkitapahtuma, joka tuo yhteen ruoan, kulttuurin ja kaupunkielämän. Turussa järjestettävässä tapahtumassa 8.–12.10.2025 vierailee joukko kansainvälisiä huippukokkeja – Michelin-tasoista osaamista ja palkittuja tekijöitä Pohjoismaista sekä mm. Islannista, Yhdysvalloista ja Meksikosta. Vieraat työskentelevät viikon aikana turkulaisten ravintoloiden kanssa ja osallistuvat verkostoitumiseen.
Turun yliopiston ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus ja Food & Fun Festival käynnistävät yhteistyön, jossa moniaistitila Aistikattila toimii tutkimuksen ja gastronomian kohtaamispaikkana. Aistikattilassa järjestetään 9.10.2025 kaksi tilaisuutta:
- Aamiaistilaisuus keittiömestareille – terveellisiä ja elämyksellisiä annoksia paikallisista raaka-aineista
- Yhteinen tasting ja verkostoituminen – kutsuvierastapahtuma sidosryhmille, festivaalin valituille alkutuottajille ja partnereille (“speed dating” -henkinen kohtaamisosuus)
– Tämä on ensimmäinen kerta, kun pääsemme tekemään yhteistyötä Food & Fun Festivalin kanssa, ja olen siitä erittäin iloinen. Odotan tutustuvani Turkuun saapuviin kansainvälisiin keittiömestareihin ja heidän tuomaansa ruokakulttuuriin – perinteisiin ja innovaatioihin – sekä siihen, miten yhteistyö voi synnyttää uusia, maukkaita tapoja tukea terveyttä ja hyvinvointia, sanoo Minna Storm Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksesta.
– Turun ruokakaupungin ja Food & Fun -festivaalin aseman vahvistajana Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus on paras kumppani osaamisen ja tietotaidon nostossa. On hienoa tarjota tämä kokonaisuus Turkuun saapuville kumppaneillemme. Uskon, että yhteistyö synnyttää uusia mahdollisuuksia, joissa tietotaito, tutkimus ja innovaatio sekä ruoka- ja ravintolakulttuuri ruokkivat toisiaan, sanoo Food & Fun Festivalin perustaja Jouni Kuru.
Yhteisohjelma nostaa esiin lähituottajien raaka-aineita, terveellisyyden, kestävyyden ja aistinvaraisen elämyksellisyyden – tutkimuksen ja keittiön yhteistyönä.
Yhteyshenkilöt
Minna StormprojektitutkijaRavitsemus- ja ruokatutkimuskeskus, Turun yliopistominna.storm@utu.fi
Jouni KuruFood & Fun Festivaljouni@foodandfunfestival.com
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
