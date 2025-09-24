GRK sai tuplavoiton vuoden katutyömaa -kilpailussa

Kilpailun voittaja julistettiin palkintojenjakotilaisuudessa tänään 2.10.2025 Maarakennuspäivillä. Helsingissä jo viidettä kertaa käyty kilpailu toteutettiin nyt Espoossa ensimmäisen kerran.



Vuoden katutyömaa -kilpailun tavoitteena on edistää hyviä työmaakäytäntöjä. Kilpailun laaduntarkkailijat ovat kiertäneet työmailla ja tarkkailleet työmaiden toimintaa. He ovat arvioineet käynneillään sitä, kuinka työmaa on onnistunut huolehtimaan työmaajärjestelyt, opastukset ja väliaikaiset kulkureitit toimiviksi erilaisille kadunkäyttäjille. Työmaan asenne on ollut tärkeässä asemassa voittajaa etsittäessä. Kilpailun aikana työmaiden on ollut mahdollista petrata toimintaansa raadilta saamansa palautteen perusteella.



Vuoden katutyömaa -kilpailun raati on koostunut niin rakennusalan ammattilaisista (Infra ry) ja tilaajista (Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, HSY) kuin kaupungin toimijoista (HSL ja Helsingin seudun kauppakamari) ja esteettömyyden asiantuntijoista (Näkövammaisten liitto ja Invalidiliitto). Raadin toimintaa on koordinoinut Ramboll.



Jätkäsaaren työmaan vieressä kulkee erittäin vilkas liikenne



GRK rakentaa Helsingin Jätkäsaareen uutta Jätkäsaarenkannaksen siltaa. Hankkeessa puretaan nykyinen Jätkäsaarenkannaksen silta ja tilalle rakennetaan uusi teräsputkisiltapari sekä rantamuurirakenne.

Ote raadin perusteluista: Työmaa sijaitsi vilkkaasti liikennöidyssä ja haastavassa pullonkaulassa, jossa turvallinen ja sujuva kulku oli onnistuttu varmistamaan poikkeuksellisen hyvin. Ratkaisut olivat harkittuja ja korkeatasoisia.



”Teemme töitä yhdessä Helsingin liikenteellisessä solmukohdassa. Tällä hetkellä Jätkäsaaren alueen asukasluku on noin 15 000. Jätkäsaaressa sijaitsee myös Suomen vilkkain matkustajasatama, joka heijastuu myös liikenteeseen. Tässä urakassa on ollut ensisijaisen tärkeää suunnitella sekä rakentaa toimivat liikennejärjestelyt rakennustöiden ajaksi. Uskon, että palkinnon taustalla on tekemämme parannukset kevyen liikenteen kulkuun. Aluksi kevyen liikenteen väylä kiersi työmaan kauempaa, mutta olemme pystyneet tuomaan reitin lähemmäs työmaata, jolloin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitti on lyhentynyt”, työnjohtaja Markus Jormanainen GRK:lta sanoo.





Espoossa kaupunkiradan työt näkyvät useilla alueilla







Kaupunkirata-hankkeessa rakennetaan kaksi lisäraidetta Leppävaaran ja Kauklahden välille nykyisten raiteiden viereen, jotta lähi- ja kaukoliikenteen junaliikenne sujuvoituu. Vuoden katutyömaa 2025 -kilpailun voittaja on GRK:n työmaa Kilon asemalla.

Ote raadin perusteluista: Työmaalla oli kiinnitetty erityistä huomiota opasteisiin, jotka olivat selkeät ja sijoitettu hyvin. Työmaalla on kiinnitetty erityistä huomiota jalankulun olosuhteisiin ja opastukseen sekä huomioitu pyöräilyn opasteet ja kiertoreitit. Työmaa on osoittanut myös luovaa ongelmanratkaisukykyä, josta esimerkkinä on matalan alikulkusillan eteen toteutettu kevyt este.



”Työmme koskettaa monenlaisia käyttäjiä, joten meidän on huomioitava kevyen liikenteen väylien ja tien käyttäjien lisäksi myös junamatkustajat. Koska käyttäjäkunta on laaja, liikenteenohjaussuunnitelmissa ja -järjestelyissä on otettava huomioon kaikki alueella liikkuvat ihmiset ja kulkuneuvot. Vuoden katutyömaapalkinnon voittaminen osoittaa, että työmaalla on hoidettu liikennejärjestelyt, niiden kunnossapito ja tiedottaminen oikein. Tiedottaminen on hankkeessa tärkeässä roolissa ja sitä pitää tehdä usealle eri taholle”, työnjohtaja Juha Vartiainen GRK:lta kertoo.







Miten kilpailu eteni: