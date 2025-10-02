Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasa jakaa asukkaille ilmaisia puuntaimia

2.10.2025 15:57:43 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupunki jakaa ilmaisia puuntaimia torstaina 9.10. klo 16.00–18.00 kaupunginpuutarhalla osoitteessa Rantamaantie 5.

Taimia jaetaan yksi jokaiselle perheenjäsenelle, ja puut on istutettava omalle tontille. Lajikkeita ovat kuusi, mänty ja rauduskoivu. Taimia on jaossa rajoitettu määrä.

Puu jokaiselle vaasalaiselle -hanke alkoi keväällä 2024 ja kestää vuoden 2027 loppuun saakka. Sen tarkoitus on tukea kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali 2020-luvulla.

Hankkeessa istutetaan Vaasaan yhteensä 70 000 puuta, eli istutettavien puiden taimimäärä on noin 17 500 vuodessa. Asukkaat, yhteisöt ja yritykset kutsutaan mukaan istutustalkoisiin jakamalla ilmaisia puuntaimia.

Asukkaat avainasemassa Green Leaf -vuoden onnistumisessa

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki, mikä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda esiin kaupungin ilmasto- ja ympäristötyötä. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Green Leaf -vuoden vaikuttavuus rakentuu yhdessä: asukkaiden aktiivinen osallistuminen, ideat ja arjen teot ovat keskeisessä roolissa. Jokainen vaasalainen voi olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta, olipa kyse energiansäästöstä, kierrätyksestä tai tapahtumiin osallistumisesta.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasaviheralueeteugreenleafhiilineutraalivaasaosallistu

Yhteyshenkilöt

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Österbottens medlingsbyrå söker nya frivilliga medlare inom brotts- och tvisteärenden2.10.2025 13:00:00 EEST | Pressmeddelande

Österbottens medlingsbyrå söker nya frivilliga medlare inom brotts- och tvisteärenden och ordnar därför en tvåspråkig grundkurs för medlare. Nu behövs flera medlare speciellt i Mellersta Österbotten. Ingen kursavgift uppbärs. Medlarna är vanliga människor - det krävs ingen specifik grundutbildning/arbetserfarenhet. Grundkursen ger den information som behövs för att kunna fungera som medlare.

Pohjanmaan sovittelutoimisto etsii uusia vapaaehtoisia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita2.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan sovittelutoimisto etsii uusia vapaaehtoisia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita ja järjestää kaksikielisen sovittelijan peruskurssin. Sovittelijoita tarvitaan erityisesti Keski-Pohjanmaan alueelle. Koulutus on maksuton. Sovittelijat ovat tavallisia ihmisiä, joten et tarvitse pohjakoulutusta tai työkokemusta, kurssilla saa tarvittavat tiedot sovittelijana toimimiseen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye