Vaasa jakaa asukkaille ilmaisia puuntaimia

Taimia jaetaan yksi jokaiselle perheenjäsenelle, ja puut on istutettava omalle tontille. Lajikkeita ovat kuusi, mänty ja rauduskoivu. Taimia on jaossa rajoitettu määrä.

Puu jokaiselle vaasalaiselle -hanke alkoi keväällä 2024 ja kestää vuoden 2027 loppuun saakka. Sen tarkoitus on tukea kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali 2020-luvulla.

Hankkeessa istutetaan Vaasaan yhteensä 70 000 puuta, eli istutettavien puiden taimimäärä on noin 17 500 vuodessa. Asukkaat, yhteisöt ja yritykset kutsutaan mukaan istutustalkoisiin jakamalla ilmaisia puuntaimia.

Asukkaat avainasemassa Green Leaf -vuoden onnistumisessa

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki, mikä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda esiin kaupungin ilmasto- ja ympäristötyötä. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Green Leaf -vuoden vaikuttavuus rakentuu yhdessä: asukkaiden aktiivinen osallistuminen, ideat ja arjen teot ovat keskeisessä roolissa. Jokainen vaasalainen voi olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta, olipa kyse energiansäästöstä, kierrätyksestä tai tapahtumiin osallistumisesta.