Vaasa jakaa asukkaille ilmaisia puuntaimia
Vaasan kaupunki jakaa ilmaisia puuntaimia torstaina 9.10. klo 16.00–18.00 kaupunginpuutarhalla osoitteessa Rantamaantie 5.
Taimia jaetaan yksi jokaiselle perheenjäsenelle, ja puut on istutettava omalle tontille. Lajikkeita ovat kuusi, mänty ja rauduskoivu. Taimia on jaossa rajoitettu määrä.
Puu jokaiselle vaasalaiselle -hanke alkoi keväällä 2024 ja kestää vuoden 2027 loppuun saakka. Sen tarkoitus on tukea kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali 2020-luvulla.
Hankkeessa istutetaan Vaasaan yhteensä 70 000 puuta, eli istutettavien puiden taimimäärä on noin 17 500 vuodessa. Asukkaat, yhteisöt ja yritykset kutsutaan mukaan istutustalkoisiin jakamalla ilmaisia puuntaimia.
Asukkaat avainasemassa Green Leaf -vuoden onnistumisessa
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki, mikä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda esiin kaupungin ilmasto- ja ympäristötyötä. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Green Leaf -vuoden vaikuttavuus rakentuu yhdessä: asukkaiden aktiivinen osallistuminen, ideat ja arjen teot ovat keskeisessä roolissa. Jokainen vaasalainen voi olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta, olipa kyse energiansäästöstä, kierrätyksestä tai tapahtumiin osallistumisesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leif BengsMetsätalousinsinööriPuh:0407393550leif.bengs@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vasa delar ut gratis trädplantor till invånarna2.10.2025 15:58:24 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad delar ut gratis trädplantor från stadsträdgård på Strandlandsvägen 5 torsdag 9.10 kl. 16.00–18.00.
Österbottens medlingsbyrå söker nya frivilliga medlare inom brotts- och tvisteärenden2.10.2025 13:00:00 EEST | Pressmeddelande
Österbottens medlingsbyrå söker nya frivilliga medlare inom brotts- och tvisteärenden och ordnar därför en tvåspråkig grundkurs för medlare. Nu behövs flera medlare speciellt i Mellersta Österbotten. Ingen kursavgift uppbärs. Medlarna är vanliga människor - det krävs ingen specifik grundutbildning/arbetserfarenhet. Grundkursen ger den information som behövs för att kunna fungera som medlare.
Pohjanmaan sovittelutoimisto etsii uusia vapaaehtoisia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita2.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Pohjanmaan sovittelutoimisto etsii uusia vapaaehtoisia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita ja järjestää kaksikielisen sovittelijan peruskurssin. Sovittelijoita tarvitaan erityisesti Keski-Pohjanmaan alueelle. Koulutus on maksuton. Sovittelijat ovat tavallisia ihmisiä, joten et tarvitse pohjakoulutusta tai työkokemusta, kurssilla saa tarvittavat tiedot sovittelijana toimimiseen.
Vasa stadsorkester firar Aulis Sallinens 90-årsjubileum2.10.2025 11:54:50 EEST | Pressmeddelande
Vasa stadsorkester bjuder in publiken till stadshuset torsdagen den 9.10 för att fira tonsättaren Aulis Sallinen, den finländska konstmusikens grand old man, som fyller 90 år.
Vaasan kaupunginorkesteri juhlistaa Aulis Sallisen 90-vuotisjuhlavuotta tilausteoksella2.10.2025 11:54:43 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunginorkesteri kutsuu yleisön juhlistamaan säveltäjä Aulis Sallista torstaina 9.10. kaupungintalolle, kun taidemusiikkimme grand old man täyttää 90 vuotta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme