Hiiden Opistossa saa opintosetelin IT- ja mediaopintoihin

2.10.2025 15:34:18 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Valtio tukee opintosetelirahoituksella kansalaisopiston opintoihin pääsyä. Hiiden Opistossa opintoseteliavustusta voivat hakea maahanmuuttajat kaikilta normaalihintaisilta kursseilta sekä työttömät tai eläkepäätöksen saaneet normaalihintaisten IT- ja mediakurssien opiskelijat. Avustusta voi hakea kahdelta kurssilta lukuvuoden aikana. Lisätietoa opintosetelistä saat kurssin opettajalta.

Tietokoneen käytön opetusta luokassa
Opintoseteliä voi hakea muun muassa IT- ja mediakursseilla Hiiden Opistossa.

Opetushallitus tukee vapaan sivistystyön opetusta vuosittain

Vapaa sivistystyö on lain piiriin kuuluvaa toimintaa (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998). Vapaan sivistystyön oppilaitoksille maksetaan valtionosuutta koulutuksen käyttökustannuksiin. Valtionosuusjärjestelmää täydennetään valtionavustuksilla, joita myönnetään koulutukseen ja sen kehittämiseen. Hiiden Opisto hakee vuosittain opetushallituksen myöntämää vapaan sivistystyön opintosetelirahoitusta.

Opintoseteli kannustimena osallistua IT- ja mediakursseille

Opisto tukee opintosetelirahoituksella maahanmuuttajien, oppimisvaikeuksia kokevien, eläkettä saavien henkilöiden kouluttautumista. Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Opintosetelirahoitusta anoneilta ei peritä kurssimaksua kahdelta valitsemaltaan normaalihintaiselta kurssilta. Lukuvuonna 2025–2026 opintosetelirahoitusta voi anoa eläkkeellä olevat sekä työttömät kahdelta valitsemaltaan normaalihintaisilta IT- ja mediakursseilta.

Maahanmuuttajat saavat opintosetelialennuksen kahdelta normaalihintaiselta opiston kurssitarjonnassa olevalta kurssilta. Työttömät voivat opiskella Hiiden Opiston kaikilla normaalihintaisilla kursseilla puoleen hintaan.

Opiston kursseilla päivitetään IT- ja mediataitoja tai aloitetaan perusteista

Tutustu syyskauden alkaviin IT- ja mediakursseihin!

Lohjan alueen kurssien opetustila:
Laurentius-talo D-ovi, mobiililuokka 0.39, Kirkkokatu 6, Lohja.

Microsoft Word tutuksi, Lohja
20.10.–3.11., ma 17.00–19.30, 9 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Kuvat talteen, Lohja A
22.10.–5.11., ke 10.00–12.30, 9 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Excel perusteet (1 op)
24.10.–28.11., pe 16.30–19.00, 18 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Tietokoneen käytön ensiaskeleet
24.10.–14.11., pe 10.00–12.30, 12 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Tietoturvaa senioreille selkokielellä
24.10.–14.11., pe 13.00–16.15, 16 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Tekoälyä teoriasta käytäntöön A
28.10.–11.11., ti 13.15–16.30, 12 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

iPhone kertauskurssi
12.–26.11., ke 9.30–12.00, 9 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

DaVinci Resolve -videotyöpaja
16.–23.11., su 10.00–16.00, 14 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Kuvat talteen Ifolor-kuvakirjaan, Lohja
18.11.–2.12., ti 14.00–16.30, 9 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Android-tabletin parempaa hallintaa A
28.10.–18.11., ti 17.00–20.15, 16 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Parhaat kuvat tekoälyn avulla (1 op)
10.11.–8.12., ma 16.30–19.00, 15 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Vihdoin alan julkaista Youtubessa!
12.–26.11., ke 16.30–19.45, 12 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Sosiaalinen media, verkkopalvelut ja sovellukset senioreille
25.11.–9.12., ti 17.00–20.15, 12 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Internet ja tietoturva, Vihti kk
23.10.–6.11., to 9.00–11.30, 9 t
Vihdin kulttuurikeskus Kultsa, 110 käsityöluokka, Kirkkoniementie 10, Vihti
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen

