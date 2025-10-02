Hiiden Opistossa saa opintosetelin IT- ja mediaopintoihin

Lohjan kaupunki kerää asukkaiden kokemuksia joukko- ja palveluliikenteestä 26.9.2025 10:04:29 EEST | Tiedote

Lohjan kaupunki kerää kuntalaisilta kokemuksia joukko- ja palveluliikenteestä, jotta palveluita voidaan kehittää entistä asukasystävällisemmiksi. Kyselyt löytyvät suomeksi ja ruotsiksi, ja ovat avoinna 31.10.2025 saakka.