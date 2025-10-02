Hiiden Opistossa saa opintosetelin IT- ja mediaopintoihin
Valtio tukee opintosetelirahoituksella kansalaisopiston opintoihin pääsyä. Hiiden Opistossa opintoseteliavustusta voivat hakea maahanmuuttajat kaikilta normaalihintaisilta kursseilta sekä työttömät tai eläkepäätöksen saaneet normaalihintaisten IT- ja mediakurssien opiskelijat. Avustusta voi hakea kahdelta kurssilta lukuvuoden aikana. Lisätietoa opintosetelistä saat kurssin opettajalta.
Opetushallitus tukee vapaan sivistystyön opetusta vuosittain
Vapaa sivistystyö on lain piiriin kuuluvaa toimintaa (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998). Vapaan sivistystyön oppilaitoksille maksetaan valtionosuutta koulutuksen käyttökustannuksiin. Valtionosuusjärjestelmää täydennetään valtionavustuksilla, joita myönnetään koulutukseen ja sen kehittämiseen. Hiiden Opisto hakee vuosittain opetushallituksen myöntämää vapaan sivistystyön opintosetelirahoitusta.
Opintoseteli kannustimena osallistua IT- ja mediakursseille
Opisto tukee opintosetelirahoituksella maahanmuuttajien, oppimisvaikeuksia kokevien, eläkettä saavien henkilöiden kouluttautumista. Opintoseteliavustus on tarkoitettu korvaamaan aikuisopiskelusta perittäviä maksuja vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Opintosetelirahoitusta anoneilta ei peritä kurssimaksua kahdelta valitsemaltaan normaalihintaiselta kurssilta. Lukuvuonna 2025–2026 opintosetelirahoitusta voi anoa eläkkeellä olevat sekä työttömät kahdelta valitsemaltaan normaalihintaisilta IT- ja mediakursseilta.
Maahanmuuttajat saavat opintosetelialennuksen kahdelta normaalihintaiselta opiston kurssitarjonnassa olevalta kurssilta. Työttömät voivat opiskella Hiiden Opiston kaikilla normaalihintaisilla kursseilla puoleen hintaan.
Opiston kursseilla päivitetään IT- ja mediataitoja tai aloitetaan perusteista
Tutustu syyskauden alkaviin IT- ja mediakursseihin!
Lohjan alueen kurssien opetustila:
Laurentius-talo D-ovi, mobiililuokka 0.39, Kirkkokatu 6, Lohja.
Microsoft Word tutuksi, Lohja
20.10.–3.11., ma 17.00–19.30, 9 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Kuvat talteen, Lohja A
22.10.–5.11., ke 10.00–12.30, 9 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Excel perusteet (1 op)
24.10.–28.11., pe 16.30–19.00, 18 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Tietokoneen käytön ensiaskeleet
24.10.–14.11., pe 10.00–12.30, 12 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Tietoturvaa senioreille selkokielellä
24.10.–14.11., pe 13.00–16.15, 16 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Tekoälyä teoriasta käytäntöön A
28.10.–11.11., ti 13.15–16.30, 12 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
iPhone kertauskurssi
12.–26.11., ke 9.30–12.00, 9 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
DaVinci Resolve -videotyöpaja
16.–23.11., su 10.00–16.00, 14 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Kuvat talteen Ifolor-kuvakirjaan, Lohja
18.11.–2.12., ti 14.00–16.30, 9 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Android-tabletin parempaa hallintaa A
28.10.–18.11., ti 17.00–20.15, 16 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Parhaat kuvat tekoälyn avulla (1 op)
10.11.–8.12., ma 16.30–19.00, 15 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Vihdoin alan julkaista Youtubessa!
12.–26.11., ke 16.30–19.45, 12 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Sosiaalinen media, verkkopalvelut ja sovellukset senioreille
25.11.–9.12., ti 17.00–20.15, 12 t
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Internet ja tietoturva, Vihti kk
23.10.–6.11., to 9.00–11.30, 9 t
Vihdin kulttuurikeskus Kultsa, 110 käsityöluokka, Kirkkoniementie 10, Vihti
-->Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eija Teräväapulaisrehtori / Hiiden OpistoPuh:+358 50 466 0646eija.terava@lohja.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Kisakallion kampus ja Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut innostavat työttömiä työnhakuun liikunnan ja hyvinvoinnin kautta2.10.2025 10:57:26 EEST | Tiedote
Lohja-Karkkila työllisyyspalvelut on mukana Kolmen kampuksen urheiluopiston Liikkuva ja hyvinvoiva työnhakija-kurssin toteutuksessa. Lukuvuonna 2025-2026 toteutettava kurssi on suunnattu pitkään työttömänä olleille henkilöille, joilla on valmius lähteä kokoaikatyöhön tai jotka odottavat sovitun työn alkamista.
Ennakoivan ajon koulutusta yli 65-vuotiaille Hiiden Opistossa1.10.2025 15:39:49 EEST | Tiedote
Hiiden Opistossa tarjolla oleva Ennakoivan ajon koulutus - kurssi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden pohtia ajokykyä vuorovaikutteisesti. Kurssi auttaa tunnistamaan vahvuuksia, heikkouksia sekä ymmärtämään ikääntymisen vaikutuksia ajamiseen. Lisäksi käsitellään ikäryhmän tyypillisiä onnettomuusriskejä, ja jaetaan käytännön vinkkejä vaaratilanteiden välttämiseksi.
Tutustu nykypäivän uushenkisyyteen kriittisestä teologisesta näkökulmasta Hiiden Opiston luentosarjassa29.9.2025 16:44:50 EEST | Tiedote
Hiiden Opiston luentosarjassa tutustumme nykypäivän uushenkisyyteen avarakatseisen kriittisesti teologian näkökulmasta. Luentojen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Luennot järjestetään torstaina 23.10.–6.11. klo 18:00–19:30. Paikkana Lohjan Yhteislyseon lukio, luokka B104, Karstuntie 6, Lohja.
Lohjan matkailu kasvoi jälleen kesäkaudella26.9.2025 11:47:32 EEST | Tiedote
Lohjan alueen matkailu jatkoi kasvuaan kuluneella kesämatkailukaudella.
Lohjan kaupunki kerää asukkaiden kokemuksia joukko- ja palveluliikenteestä26.9.2025 10:04:29 EEST | Tiedote
Lohjan kaupunki kerää kuntalaisilta kokemuksia joukko- ja palveluliikenteestä, jotta palveluita voidaan kehittää entistä asukasystävällisemmiksi. Kyselyt löytyvät suomeksi ja ruotsiksi, ja ovat avoinna 31.10.2025 saakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme