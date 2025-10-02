THL viikolla 41/2025
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 2.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tiedotteet
- to 9.10. Uudet digisuositukset lapsille vapaa-aikaan valmistuvat – lausuntokierros ja vanhempien kommentointi avattu. Embargot lähetetään pyydettäessä aikaisintaan tiistaina 7.10. Lisätiedot: sanna.wuorio (at)thl.fi, puh. 029 524 6673.
- to 9.10. Yli 30 000 oppilasta käsittävä seurantatutkimus tuo käänteentekevää tietoa koulujen kosteus- ja mikrobivaurioista ja oppilaiden riskistä sairastua astmaan. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244
Blogit
- ma 6.10. Kulttuurista koirakavereihin – RAI-tiedosta eväitä vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun iäkkäiden palveluissa. Kirjoittajat: Maarit Lind, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Ringa Härkönen, RAI-koordinaattori, Lapin hyvinvointialue, Riitta Prusti, sairaanhoitaja, RAI-vastaava, Betesda-palvelut Oy, Pauliina Hietaharju, viestinnän asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
- pe 10.10. Psykoedukaatio pakolaistaustaisten asiakkaiden tukena. Kirjoittajat: Antti Klemettilä, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Ngan Tran, suunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tapahtumat ja webinaarit
- ti 7.10. klo 9.00-16.30. Oikeuspsykiatrian päivä. Verkossa.
- ti 7.10. klo 17.30-18.30 Virtuaalinen vanhempainilta: HPV-rokote ehkäisee useita syöpiä. Verkossa.
Lisätietoa:
