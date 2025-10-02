THL viikolla 41/2025

THL viikolla 39/2025 18.9.2025 15:16:44 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 18.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ti 23.9. Uutta tietoa HPV-rokotteen kattavuudesta vuonna 2012 syntyneillä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 ke 24.9. Oppilaiden sisäilmakyselyn tuloksia: Melu ja rauhattomuus koulujen sisäympäristöissä. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 Verkkouutiset ma 22.9. Opiskeluhuoltopalvelujen käyttö ja siinä tapahtuneet muutokset. Miten terveydenhoitajalla, lääkärillä, kuraattorilla tai psy