Kestävästi luonnosta – hirvijahti tuottaa miljoonia kiloja arvokasta riistalihaa
Hirvi on saalismäärällä mitattuna ylivoimaisesti tärkein riistaeläin Suomessa. Hirvieläinten jahti tuotti viime kaudella kaikkiaan seitsemän miljoonaa kiloa ekologista lähiruokaa. Tänä vuonna hirven lupamäärän kasvattaminen nostanee saalismäärää entisestään.
Hirvi on Suomen tärkein riistaeläin. Vuonna 2024 suomalaiset metsästäjät kaatoivat yhteensä 37 874 hirveä, mikä tuotti merkittävän osan koko vuoden noin 7 miljoonan kilon hirvieläinlihasta. Hirvieläinten liha kattaa vuositasolla noin 2 prosenttia kotimaisen lihan kulutuksesta.
Hirven liha on ekologinen valinta. Sen tuottamiseen ei tarvita eläinsuojia, rehuviljaa eikä lisävettä, ja sen hiilijalanjälki jää huomattavasti teollisesti tuotettua lihaa pienemmäksi. Hirvi on elänyt koko elämänsä vapaana luonnossa, ilman antibiootteja tai lisäaineita, mikä tekee lihasta luonnonmukaisen proteiininlähteen. Lisäksi hirvenliha on usein paikallista lähiruokaa, jonka kuljetuspäästöt jäävät vähäisiksi.
Hirvikannan hallinta on välttämätöntä sekä metsätalouden ja liikenteen vahinkojen vähentämiseksi että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Samalla hirvijahti tarjoaa suomalaisille valtavan määrän puhdasta ja ekologista lähiruokaa.
Hirvisaalis todennäköisesti kasvussa
Hirvijahti on myös yksi suurimpia metsästäjien yhteisiä ponnistuksia: vuonna 2024 siihen osallistui noin 120 000 metsästäjää, ja hirvenpyyntiin käytettiin yli 1,6 miljoonaa metsästyspäivää. Seuruemuotoinen jahti on myös erittäin tärkeä yhteisöllisyyden kannalta.
Tänä vuonna hirvilupien määrää on lisätty. Suomessa on myönnetty yhteensä 38 291 hirven pyyntilupaa, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Jos luvat käytetään tehokkaasti ja olosuhteet sallivat, hirvenlihan määrä voi tänä vuonna nousta selvästi viime vuoden tasoa korkeammaksi. Arvioiden mukaan hirvijahti voi tuottaa tänä vuonna jopa 8–9 miljoonaa kiloa riistalihaa.
Myös valkohäntäpeura on merkittävä osa suomalaisen riistalihan kokonaissaantoa. Vuonna 2024 saaliiksi saatiin noin 48 000 valkohäntäpeuraa, mikä vastasi yli kahta miljoonaa kiloa puhdasta ja paikallista lähiruokaa. Peuranliha täydentää hirven rinnalla suomalaisten ruokapöytiä.
Koko riistasaaliin arvo vuonna 2024 oli lähes 58 miljoonaa euroa.
Jahtimediasta löytyy videoartikkeli hirven käsittelystä aina suolistuksesta lihanleikkuuseen asti.
Hirveä on saanut metsästää pohjoisessa ennen kiimarauhoitusta sekä vahtimalla pelloilta syyskuun alusta lähtien. Toden teolla jahti käynnistyy Lapissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 4.10. sekä muualla maassa 11.10.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena KangasRiista-asiantuntijaMetsästäjäliittoPuh:050 331 4690leena.kangas@metsastajaliitto.fi
Kuvat
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
Susi söi mäyräkoiran kesken treenin Lohjalla1.10.2025 16:14:21 EEST | Uutinen
4-vuotias Päre ajoi peuraa viimeisen kerran jouduttuaan suden suuhun Lohjan Hyrkkölässä 30. syyskuuta.
Susi tappoi suomenajokoiran Ruokolahdella1.10.2025 14:09:29 EEST | Uutinen
Viisivuotias suomenajokoirauros joutui suden hampaisiin kesken ajon tiistaiaamuna 30. syyskuuta Ruokolahdella lähellä Rautjärven rajaa.
Metsästäjäliitto: Suden kanta-arvio varovainen, mutta aiempaa realistisempi – kannanhoidollinen metsästys on aloitettava30.9.2025 13:58:08 EEST | Uutinen
Luonnonvarakeskuksen kanta-arvio osoittaa, että susien määrä on kasvanut selvästi. Susien kannanhoidollinen metsästys on aloitettava pikaisesti, vaatii Metsästäjäliitto. Kanta-arvio on käytännössä aina aliarvio, koska kaikkia laumoja ja pareja ei saada todennetuksi. Jatkossa Suomen on pystyttävä todentamaan Venäjän rajan yli tulevat sudet nykyistä paremmin.
Susi raateli nuoren hirvikoiran kuoliaaksi Urjalassa29.9.2025 15:31:52 EEST | Uutinen
2-vuotias harmaa norjanhirvikoira joutui suden raatelemaksi Pirkanmaan Urjalassa 28. päivänä syyskuuta.
Susi tappoi hirvikoiran Enossa29.9.2025 10:20:52 EEST | Uutinen
Susi raateli kuoliaaksi harmaan norjanhirvikoira Rapen kesken treenin Pohjois-Karjalan Enossa 27. syyskuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme