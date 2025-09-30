Eero Ojasen uutuuskirjassa pohditaan ajan murrosta, jota elämme
Eero Ojasen uutuuskirja Valistuksesta vastuun aikakauteen tarkastelee ajan murrosta ja ihmisen vastuuta maailmassa. Teos pohtii, miten ihminen voi ottaa vastuuta aiheuttamistaan vahingoista ja nähdä itsensä osana suurempaa kokonaisuutta.
Historiaa on pitkään määrittänyt ihmisen halu hallita maailmaa ja usko siihen, että kaikki on hallittavissa. Tässä halussaan ja hallitsemisen pakossa ihminen on saanut paljon aikaan, mutta myös ajanut maailman moniin kriiseihin.
Tulevan aikakauden sisältö on vastuu, joka ulottuu myös ihmisen itsensä aiheuttamiin vahinkoihin. Se edellyttää, että ihminen pystyy näkemään itsensä suhteessa suurempaan kokonaisuuteen. Minkälaisen maailmankuvan ihminen tarvitsee, jotta hän pystyy ottamaan vastuuta ja kannattelemaan maailmaa, ja niin, ettei vaadi itseltään liikaa?
Eero Ojanen on filosofian tohtori, filosofi ja kirjailija. Hän on kirjoittanut lukuisia filosofiaa ja kulttuuria käsitteleviä teoksia, mm. yhdessä Timo Jantusen kanssa kirjat Zacharias Topelius: Suomalaisten satusetä (Avain, 2022) ja Neron tie: J. A. Hollon elämä (Avain, 2024).
teos: Valistuksesta vastuun aikakauteen: Maailmanhistorian nykyinen vaihe
kirjailija: Eero Ojanen
kansi: Timo Numminen
ISBN: 9789523046276
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 3.10.2025
