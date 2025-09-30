Eero Ojasen uutuuskirjassa pohditaan ajan murrosta, jota elämme

Historiaa on pitkään määrittänyt ihmisen halu hallita maailmaa ja usko siihen, että kaikki on hallittavissa. Tässä halussaan ja hallitsemisen pakossa ihminen on saanut paljon aikaan, mutta myös ajanut maailman moniin kriiseihin.



Tulevan aikakauden sisältö on vastuu, joka ulottuu myös ihmisen itsensä aiheuttamiin vahinkoihin. Se edellyttää, että ihminen pystyy näkemään itsensä suhteessa suurempaan kokonaisuuteen. Minkälaisen maailmankuvan ihminen tarvitsee, jotta hän pystyy ottamaan vastuuta ja kannattelemaan maailmaa, ja niin, ettei vaadi itseltään liikaa?



Eero Ojanen on filosofian tohtori, filosofi ja kirjailija. Hän on kirjoittanut lukuisia filosofiaa ja kulttuuria käsitteleviä teoksia, mm. yhdessä Timo Jantusen kanssa kirjat Zacharias Topelius: Suomalaisten satusetä (Avain, 2022) ja Neron tie: J. A. Hollon elämä (Avain, 2024).

teos: Valistuksesta vastuun aikakauteen: Maailmanhistorian nykyinen vaihe

kirjailija: Eero Ojanen

kansi: Timo Numminen

ISBN: 9789523046276

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 3.10.2025