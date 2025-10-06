Messukeskus jatkaa vahvaa vastuullisuustyötä: energiatehokkuussopimus myös kaudelle 2026–2035
Helsingin Messukeskus uusii energiatehokkuussopimuksensa uudelle kaudelle 2026–2035 jatkaen näin pitkäjänteistä vastuullisuustyötä ja konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi.
Uudessa energiatehokkuussopimuksessa Messukeskus sitoutuu vähentämään energiankulutusta 10 % vuoden 2024 tasosta vuoteen 2035 mennessä.
Sitoumus tukee Messukeskuksen pitkän aikavälin vastuullisuustavoitetta olla 100 % hiilineutraali tapahtumatalo vuonna 2030.
Messukeskus on osallistunut myös aiempiin sopimuskausiin vuodesta 2008 lähtien investoimalla sekä energiaa säästävään talotekniikkaan että uusiutuviin energialähteisiin.
Messukeskuksen katolle asennetut aurinkopaneelit tuottavat nykyisin 533 MWh sähköä vuodessa, mikä vastaa 168 kerrostalokaksion vuotuista kulutusta. Aurinkovoimala ja talotekniset ratkaisut, kuten maalämpö, kaukokylmä, lämmön talteenotto ja liiketunnistimin toimiva LED-valaistus, tukevat energiankulutuksen vähentämistä.
Tapahtumissa käytetyistä materiaaleista ja rakenteista lähes kaikki hyödynnetään uudelleen. Kierrätys on järjestetty kaikissa tiloissa, ja hallien ekopisteissä lajitellaan mm. keräyspaperi, pahvi, biojäte, lasi ja metalli. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla jätehuollon kierrätysaste nousi edelleen ja on nyt 24 %.
Messukeskus laskee hiilijalanjälkensä ja lisäksi Events & Congresses -liiketoiminnassa on käytössä tapahtumakohtainen hiilijalanjälkilaskenta.
”Haluamme tarjota asiakkaille tapahtumia, joiden hiilijalanjälki on pienempi. Energiatehokkuus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Koulutamme henkilöstöä energiatehokkuusajatteluun ja raportoimme energiankulutuksestamme säännöllisesti. Meille vastuullisuus on tekoja,” sanoo Messukeskuksen vastuullisuuspäällikkö Hanne Lindroos.
Messukeskuksen vastuullisuustyötä tukevat ISO 14001 -sertifiointi, ilmastokumppanuus Helsingin kaupungin kanssa, sitoutuminen Glasgow’n ilmastojulistukseen ja Sustainable Travel Finland -merkki. Messukeskuksen hotelli Holiday Inn Helsinki – Expo on maailman ensimmäinen Joutsenmerkitty Holiday Inn® -hotelli. NoHo Partnersin operoimille ravintolapalveluille puolestaan myönnettiin vuonna 2024 Ekokompassi-ympäristösertifikaatti.
Helsingin Messukeskus, vastuullisuuspäällikkö Hanne Lindroos, p. 040 861 5151, hanne.lindroos@messukeskus.com
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
