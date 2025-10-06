Messukeskus jatkaa vahvaa vastuullisuustyötä: energiatehokkuussopimus myös kaudelle 2026–2035

Uudessa energiatehokkuussopimuksessa Messukeskus sitoutuu vähentämään energiankulutusta 10 % vuoden 2024 tasosta vuoteen 2035 mennessä.

Sitoumus tukee Messukeskuksen pitkän aikavälin vastuullisuustavoitetta olla 100 % hiilineutraali tapahtumatalo vuonna 2030.

Messukeskus on osallistunut myös aiempiin sopimuskausiin vuodesta 2008 lähtien investoimalla sekä energiaa säästävään talotekniikkaan että uusiutuviin energialähteisiin.

Messukeskuksen katolle asennetut aurinkopaneelit tuottavat nykyisin 533 MWh sähköä vuodessa, mikä vastaa 168 kerrostalokaksion vuotuista kulutusta. Aurinkovoimala ja talotekniset ratkaisut, kuten maalämpö, kaukokylmä, lämmön talteenotto ja liiketunnistimin toimiva LED-valaistus, tukevat energiankulutuksen vähentämistä.

Tapahtumissa käytetyistä materiaaleista ja rakenteista lähes kaikki hyödynnetään uudelleen. Kierrätys on järjestetty kaikissa tiloissa, ja hallien ekopisteissä lajitellaan mm. keräyspaperi, pahvi, biojäte, lasi ja metalli. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla jätehuollon kierrätysaste nousi edelleen ja on nyt 24 %.

Messukeskus laskee hiilijalanjälkensä ja lisäksi Events & Congresses -liiketoiminnassa on käytössä tapahtumakohtainen hiilijalanjälkilaskenta.

”Haluamme tarjota asiakkaille tapahtumia, joiden hiilijalanjälki on pienempi. Energiatehokkuus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Koulutamme henkilöstöä energiatehokkuusajatteluun ja raportoimme energiankulutuksestamme säännöllisesti. Meille vastuullisuus on tekoja,” sanoo Messukeskuksen vastuullisuuspäällikkö Hanne Lindroos.

Messukeskuksen vastuullisuustyötä tukevat ISO 14001 -sertifiointi, ilmastokumppanuus Helsingin kaupungin kanssa, sitoutuminen Glasgow’n ilmastojulistukseen ja Sustainable Travel Finland -merkki. Messukeskuksen hotelli Holiday Inn Helsinki – Expo on maailman ensimmäinen Joutsenmerkitty Holiday Inn® -hotelli. NoHo Partnersin operoimille ravintolapalveluille puolestaan myönnettiin vuonna 2024 Ekokompassi-ympäristösertifikaatti.