Hurja tositarina Mannerheim-ristillä palkitun joukkueenjohtajan taisteluista jatkosodassa
On kesäkuu vuonna 1941. Jooseppi Moilanen ja muut vastaperustetun Piikkirykmentin eli Jalkaväkirykmentti 25:n miehet saavat kuulla, että Suomi on jälleen sodassa. Joukkueenjohtaja Moilasen tie vie toistuvasti komppanian kärkeen, vaarallisille tiedustelu- ja partiomatkoille vihollisen selustaan. Hengenlähtö on usein lähellä joukkueen joutuessa viholliskosketukseen eikä tappioilta vältytä. Koskaan ei voi tietää, onko tämä hyökkäys se viimeinen. Näkeekö Jooseppi koskaan vastasyntynyttä kuopustaan?
Piikkirykmentin ritari on sotaromaani Jooseppi Moilasesta, joka nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi ansioistaan tiedustelijana ja joukkueenjohtajana.
Nyt julkaistavan kirjan on kirjoittanut Jari Lappalainen. Hän on työskennellyt ammattisotilaana Puolustusvoimissa 32 vuotta ja on kirjoittanut useita sotaromaaneita. Lappalainen asuu perheineen Joensuussa.
Piikkirykmentin ritari ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 4.10.
