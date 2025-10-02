Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 7 oktober 2025
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges nästa sammanträde hålls tisdagen den 7 oktober 2025 från kl. 17.30 på konferenshotellet Hanaholmen i auditoriet Celsius, Hanaholmsstranden 5, Esbo.
Under sammanträdet behandlas bland annat strategin för Västra Nylands välfärdsområde för åren 2026–2029, delårsrapporten 1.1.2025–30.6.2025 och svar på 15 fullmäktigemotioner och frågor som lämnats in av fullmäktigeledamöter.
Sammanträdet är offentligt och kan följas i direkt webbsändning eller efter sammanträdet som inspelning på välfärdsområdets Youtube-kanal.
Sammanträdesmaterialen kan läsas på välfärdsområdets webbplats.
Avainsanat
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
