Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 7 oktober 2025

Under sammanträdet behandlas bland annat strategin för Västra Nylands välfärdsområde för åren 2026–2029, delårsrapporten 1.1.2025–30.6.2025 och svar på 15 fullmäktigemotioner och frågor som lämnats in av fullmäktigeledamöter.

Sammanträdet är offentligt och kan följas i direkt webbsändning eller efter sammanträdet som inspelning på välfärdsområdets Youtube-kanal.

Sammanträdesmaterialen kan läsas på välfärdsområdets webbplats.