Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategia etenee aluevaltuustoon

2.10.2025 16:15:07 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian vuosille 2026–2029. Aluehallitus hyväksyi Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden keskinäisen yhteistyösopimuksen. Kokouksessa asetettiin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvosto.

Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksessa määritellään keskinäisen yhteistyön yleiset tavoitteet sekä sovitaan yhteistyön organisoitumisesta. Aluehallitus nimesi Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyöryhmään edustajiksi luottamushenkilöistä aluehallituksen puheenjohtajan Mia Laihon, aluehallituksen 1. varapuheenjohtajan Johanna Värmälän ja aluehallituksen 2. varapuheenjohtajan Karin Cederlöfin.

Vammaisneuvosto

Aluehallitus asetti vammaisneuvoston toimikaudelle 2.10.2025 – 31.5.2029. Jäsenillä on kuntakohtaiset varajäsenet sijaantulojärjestyksessä.

Espoon kaupunki, Hanna Bäckström, Ritva Karhunen, Pirkko Kuusela, Kaisa Penttilä ja Hanne Österberg. Varajäsenet: 1. Nina Sjöberg, 2. Mari Järvikivi, 3. Ritva Nykänen, 4. Kaija Penttinen ja 5. Sari Hirvonen-Skarbö.

Hangon kaupunki, Kaarina Tynkkynen ja varajäsen Tuikku Karhu.

Inkoon kunta, Rosita Ahlgren ja varajäsen Rolf Holmberg.

Karkkilan kaupungin jäsen ja varajäsen valitaan myöhemmin.

Kauniaisten kaupunki, Lisbeth Hemgård, varajäsen Monica Tallberg.

Kirkkonummen kunta, Kenneth Eriksson, Inger Karlsson ja Juha-Matti Koskinen, varajäsenet: 1. Stefan Taubert 2. Pekka Fredriksson 3. Marjaana Kämppi.

Lohjan kaupunki, Liisa Rautanen, Marsa Valtonen ja Terhi Virtanen, varajäsenet: 1. Irma Ketonen, 2. Liisa Mononen ja 3. Sari Ojala.

Raaseporin kaupunki, Jessica Holmlund ja Clara Westerlund-Horttana, varajäsenet: 1. Carita Petterson ja 2. Siv Allenius.

Siuntion kunta, Tom Paasikivi, varajäsen Pasi Pihlaja.

Vihdin kunta, Susanna Kalliomäki ja Sini Silvander, varajäsenet: 1. Mika Kaartinen 2. Risto Salmi. 

Vanhusneuvosto

Aluehallitus asetti kokouksessaan myös vanhusneuvoston toimikaudelle 2.10.2025 – 31.5.2029. Jäsenillä on kuntakohtaiset varajäsenet sijaantulojärjestyksessä.

Espoon kaupunki, Gustav Båsk, Olli Männikkö, Kerttu Perttilä, Kaija Viitakoski ja Hannu Viitanen, varajäsenet: 1. Heikki Lenkkeri, 2. Seppo Peltonen, 3. Matti Passinen, 4. Mika Levänen ja 5. Susanna Jalovaara.

Hangon kaupunki, Barbro Wikberg ja varajäsen Riitta Leskinen.

Inkoon kunta, Maria Grönlund ja varajäsenenä Tom Backman.

Karkkilan kaupungin jäsen ja varajäsen valitaan myöhemmin.

Kauniaisten kaupunki, Torolf Hedlund ja varajäsen Heli Lähdesmäki.

Kirkkonummen kunta, Pekka Jäppinen, Irja Orava ja Kaj Sjöblom, varajäsenet: 1. Sonja Rönkkö, 2. Tuomo Tiitinen ja 3. Seppo Nyqvist.

Lohjan kaupunki, Mirja Janerus, Liisa Jääskeläinen ja Riitta Luhtala, varajäsenet 1. Pepina Hyppönen, 2. Vappu Miinalainen ja 3. Katarina Kahila.

Raaseporin kaupunki, Sven Holmberg ja Anne-Maj Paldanius-Rehn, varajäsenet: 1. Ann-Maria Grims ja 2. Marianne Isaksson-Heimberg.

Siuntion kunta, Clas Czarnecki ja varajäsen Hilkka Toivonen.

Vihdin kunta, Anna-Leena Brännare ja Lea Laurell, varajäsenet 1. Tuula Nordberg ja 2. Leo Piittala.

Esityslistan muut asiat käsiteltiin ja päätettiin esityksen mukaisesti.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Strategin för Västra Nylands välfärdsområde går vidare till välfärdsområdesfullmäktige2.10.2025 16:18:53 EEST | Tiedote

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar godkänna strategin för Västra Nylands välfärdsområde 2026–2029. Välfärdsområdesstyrelsen godkände det ömsesidiga samarbetsavtalet mellan Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland. Vid sammanträdet tillsattes också välfärdsområdets äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning.

