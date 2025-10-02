Strategin för Västra Nylands välfärdsområde går vidare till välfärdsområdesfullmäktige

I det ömsesidiga samarbetsavtalet mellan Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland fastställs de allmänna målen för samarbetet och avtalas om organiseringen av samarbetet. Välfärdsområdesstyrelsen utsåg bland förtroendevalda välfärdsområdesstyrelsens ordförande Mia Laiho, välfärdsområdesstyrelsens första vice ordförande Johanna Värmälä och välfärdsområdesstyrelsens andra vice ordförande Karin Cederlöf som representanter i samarbetsgruppen för Helsingfors och välfärdsområdena i Nyland.

Rådet för personer med funktionsnedsättning

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade tillsätta rådet för personer med funktionsnedsättning för mandatperioden 2.10.2025–31.5.2029. Ledamöterna har kommunspecifika ersättare i inträdesordning.

Esbo stad, Hanna Bäckström, Ritva Karhunen, Pirkko Kuusela, Kaisa Penttilä och Hanne Österberg. Ersättare: 1. Nina Sjöberg, 2. Mari Järvikivi, 3. Ritva Nykänen, 4. Kaija Penttinen och 5. Sari Hirvonen-Skarbö.

Grankulla stad, Lisbeth Hemgård, ersättare Monica Tallberg.

Hangö stad, Kaarina Tynkkynen och ersättare Tuikku Karhu.

Ledamoten och ersättaren för Högfors stad väljs senare.

Ingå kommun, Rosita Ahlgren och ersättare Rolf Holmberg.

Kyrkslätts kommun, Kenneth Eriksson, Inger Karlsson och Juha-Matti Koskinen, ersättare: 1. Stefan Taubert 2. Pekka Fredriksson 3. Marjaana Kämppi.

Lojo stad, Liisa Rautanen, Marsa Valtonen och Terhi Virtanen, ersättare: 1. Irma Ketonen, 2. Liisa Mononen och 3. Sari Ojala.

Raseborgs stad, Jessica Holmlund och Clara Westerlund-Horttana, ersättare: 1. Carita Petterson och 2. Siv Allenius.

Sjundeå kommun, Tom Paasikivi, ersättare Pasi Pihlaja.

Vichtis kommun, Susanna Kalliomäki och Sini Silvander, ersättare: 1. Mika Kaartinen 2. Risto Salmi.

Äldrerådet

Välfärdsområdesstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde också äldrerådet för mandatperioden 2.10.2025–31.5.2029. Ledamöterna har kommunspecifika ersättare i inträdesordning.

Esbo stad, Gustav Båsk, Olli Männikkö, Kerttu Perttilä, Kaija Viitakoski och Hannu Viitanen, ersättare: 1. Heikki Lenkkeri, 2. Seppo Peltonen, 3. Matti Passinen, 4. Mika Levänen och 5. Susanna Jalovaara.

Grankulla stad, Torolf Hedlund och ersättare Heli Lähdesmäki.

Hangö stad, Barbro Wikberg och ersättare Riitta Leskinen.

Ledamoten och ersättaren för Högfors stad väljs senare.

Ingå kommun, Maria Grönlund och ersättare Tom Backman.

Kyrkslätts kommun, Pekka Jäppinen, Irja Orava och Kaj Sjöblom, ersättare: 1. Sonja Rönkkö, 2. Tuomo Tiitinen och 3. Seppo Nyqvist.

Lojo stad, Mirja Janerus, Liisa Jääskeläinen och Riitta Luhtala, ersättare 1. Pepina Hyppönen, 2. Vappu Miinalainen och 3. Katarina Kahila.

Raseborgs stad, Sven Holmberg och Anne-Maj Paldanius-Rehn, ersättare: 1. Ann-Maria Grims och 2. Marianne Isaksson-Heimberg.

Sjundeå kommun, Clas Czarnecki och ersättare Hilkka Toivonen.

Vichtis kommun, Anna-Leena Brännare och Lea Laurell, ersättare 1. Tuula Nordberg och 2. Leo Piittala.

De övriga ärendena på föredragningslistan behandlades och godkändes enligt förslagen.