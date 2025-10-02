Strategin för Västra Nylands välfärdsområde går vidare till välfärdsområdesfullmäktige
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar godkänna strategin för Västra Nylands välfärdsområde 2026–2029. Välfärdsområdesstyrelsen godkände det ömsesidiga samarbetsavtalet mellan Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland. Vid sammanträdet tillsattes också välfärdsområdets äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning.
I det ömsesidiga samarbetsavtalet mellan Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland fastställs de allmänna målen för samarbetet och avtalas om organiseringen av samarbetet. Välfärdsområdesstyrelsen utsåg bland förtroendevalda välfärdsområdesstyrelsens ordförande Mia Laiho, välfärdsområdesstyrelsens första vice ordförande Johanna Värmälä och välfärdsområdesstyrelsens andra vice ordförande Karin Cederlöf som representanter i samarbetsgruppen för Helsingfors och välfärdsområdena i Nyland.
Rådet för personer med funktionsnedsättning
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade tillsätta rådet för personer med funktionsnedsättning för mandatperioden 2.10.2025–31.5.2029. Ledamöterna har kommunspecifika ersättare i inträdesordning.
Esbo stad, Hanna Bäckström, Ritva Karhunen, Pirkko Kuusela, Kaisa Penttilä och Hanne Österberg. Ersättare: 1. Nina Sjöberg, 2. Mari Järvikivi, 3. Ritva Nykänen, 4. Kaija Penttinen och 5. Sari Hirvonen-Skarbö.
Grankulla stad, Lisbeth Hemgård, ersättare Monica Tallberg.
Hangö stad, Kaarina Tynkkynen och ersättare Tuikku Karhu.
Ledamoten och ersättaren för Högfors stad väljs senare.
Ingå kommun, Rosita Ahlgren och ersättare Rolf Holmberg.
Kyrkslätts kommun, Kenneth Eriksson, Inger Karlsson och Juha-Matti Koskinen, ersättare: 1. Stefan Taubert 2. Pekka Fredriksson 3. Marjaana Kämppi.
Lojo stad, Liisa Rautanen, Marsa Valtonen och Terhi Virtanen, ersättare: 1. Irma Ketonen, 2. Liisa Mononen och 3. Sari Ojala.
Raseborgs stad, Jessica Holmlund och Clara Westerlund-Horttana, ersättare: 1. Carita Petterson och 2. Siv Allenius.
Sjundeå kommun, Tom Paasikivi, ersättare Pasi Pihlaja.
Vichtis kommun, Susanna Kalliomäki och Sini Silvander, ersättare: 1. Mika Kaartinen 2. Risto Salmi.
Äldrerådet
Välfärdsområdesstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde också äldrerådet för mandatperioden 2.10.2025–31.5.2029. Ledamöterna har kommunspecifika ersättare i inträdesordning.
Esbo stad, Gustav Båsk, Olli Männikkö, Kerttu Perttilä, Kaija Viitakoski och Hannu Viitanen, ersättare: 1. Heikki Lenkkeri, 2. Seppo Peltonen, 3. Matti Passinen, 4. Mika Levänen och 5. Susanna Jalovaara.
Grankulla stad, Torolf Hedlund och ersättare Heli Lähdesmäki.
Hangö stad, Barbro Wikberg och ersättare Riitta Leskinen.
Ledamoten och ersättaren för Högfors stad väljs senare.
Ingå kommun, Maria Grönlund och ersättare Tom Backman.
Kyrkslätts kommun, Pekka Jäppinen, Irja Orava och Kaj Sjöblom, ersättare: 1. Sonja Rönkkö, 2. Tuomo Tiitinen och 3. Seppo Nyqvist.
Lojo stad, Mirja Janerus, Liisa Jääskeläinen och Riitta Luhtala, ersättare 1. Pepina Hyppönen, 2. Vappu Miinalainen och 3. Katarina Kahila.
Raseborgs stad, Sven Holmberg och Anne-Maj Paldanius-Rehn, ersättare: 1. Ann-Maria Grims och 2. Marianne Isaksson-Heimberg.
Sjundeå kommun, Clas Czarnecki och ersättare Hilkka Toivonen.
Vichtis kommun, Anna-Leena Brännare och Lea Laurell, ersättare 1. Tuula Nordberg och 2. Leo Piittala.
De övriga ärendena på föredragningslistan behandlades och godkändes enligt förslagen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna VärmäläLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja /Västra Nylands välfärdsområde, välfärdsområdesstyrelsens första vice ordförandePuh:050 592 7619johanna.varmala@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategia etenee aluevaltuustoon2.10.2025 16:15:07 EEST | Tiedote
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian vuosille 2026–2029. Aluehallitus hyväksyi Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden keskinäisen yhteistyösopimuksen. Kokouksessa asetettiin hyvinvointialueen vammais- ja vanhusneuvosto.
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 7 oktober 20252.10.2025 16:01:56 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges nästa sammanträde hålls tisdagen den 7 oktober 2025 från kl. 17.30 på konferenshotellet Hanaholmen i auditoriet Celsius, Hanaholmsstranden 5, Esbo.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu 7.10.20252.10.2025 15:09:34 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous järjestetään 07.10.2025, klo 17.30 alkaen, Kokoushotelli Hanasaari, auditorio Celsius, Hanasaarenranta 5, Espoo.
Förhandlingsresultat om välfärdsområdets strategi för förnyelse av tjänster30.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
I välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté kom majoriteten av fullmäktigegrupperna till ett förhandlingsresultat om Västra Nylands välfärdsområdes strategi för åren 2026–2029.
Neuvottelutulos hyvinvointialueen palvelujen uudistamisen strategiasta30.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Aluevaltuuston neuvottelutoimikunta pääsi valtuustoryhmien enemmistön kanssa neuvottelutulokseen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiasta vuosille 2026–2029.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme