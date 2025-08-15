Äänestäminen Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleissa alkaa maanantaina – ehdolla 172 ehdokasta
Osuuskauppa näkyy monella tavalla jäsentensä arjessa ja alueellisen elinvoiman kehittäjänä. Mitä osuuskauppa voisi tehdä paremmin ja mihin sen tulisi keskittyä alueen kehittämisessä? Tähän pääsee osaltaan vaikuttamaan Osuuskauppa Keskimaan edustajisto, joka valitaan ensi maanantaina alkavissa vaaleissa. Ehdolle on asettunut 172 ehdokasta eri puolilta Keskimaan toimialuetta. Äänestäminen vaaleissa onnistuu 6.–20.10. joko postitse tai sähköisesti.
− Osuuskauppa Keskimaa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Joka neljäs vuosi valittavan edustajiston roolina on sääntömääräisten tehtävien lisäksi toimia äänitorvena osuuskaupan suuntaan ja huolehtia siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen, Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen kertoo.
Edustajisto koostuu osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista. Ehdokkaaksi on voinut asettua kuka tahansa jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut täyden osuusmaksun, on täyttänyt 18 vuotta vaalien alkaessa ja asuu osuuskaupan jäsenalueella. Keskimaan edustajistoon valitaan 50 jäsentä neljän vuoden toimikaudeksi.
− Tänä vuonna ehdolle asetettiin 172 ehdokasta, joista 139 ei ole ollut mukana edellisessä edustajistossa. Jokainen ehdokas on voinut täyttää vaalikoneessa profiilin ja vastata osuuskaupan toimintaan liittyviin kysymyksiin. Vastauksista käy ilmi, että ehdokkaat ovat aidosti kiinnostuneita osuuskaupan asioista ja palvelujen kehittämisestä alueellaan. Osuuskaupalla koetaan olevan merkittävä rooli alueen kehityksessä, Niko Toivanen toteaa.
Osuuskauppavaaleissa äänestäminen sujuu kätevästi myös verkossa – kaikki äänestäjät osallistuvat vuoden ruokaostosten arvontaan
Osuuskauppa Keskimaan ehdokasasettelu toteutettiin 18.8.−9.9.2025 välisenä aikana. Keskimaan edustajiston vaaleissa käytetään nyt toista kertaa suoraa vaalitapaa, eli ehdokkaan läpipääsyyn vaikuttaa vain ehdokkaan itsensä saama äänimäärä. Ehdokkaita on yhteensä 172, kun edellisissä vaaleissa heitä oli 183. Ehdokkaiden ikäjakauma on 26–85 vuotta. Ehdokkaista naisia on 85 ja miehiä 87.
Osuuskauppa Keskimaa on vaaleissa jaettu kolmeen jäsenalueeseen, ja äänestää voi vain oman alueen ehdokkaita.
|
Jäsenalue
|
Edustajiston jäseniä valitaan
|
Ehdokkaita
|
Eteläinen jäsenalue
|
11 jäsentä
|
30 ehdokasta
|
Jyväskylän jäsenalue
|
28 jäsentä
|
112 ehdokasta
|
Pohjoinen jäsenalue
|
11 jäsentä
|
30 ehdokasta
|
Yhteensä:
|
50 jäsentä
|
172 ehdokasta
− On hienoa nähdä, miten kiinnostuneita paikalliset jäsenemme ovat vaikuttamisesta. Nyt kannustammekin kaikkia jäseniämme antamaan äänensä ja vaikuttamaan siihen, millainen edustajisto osuuskaupassa vaikuttaa seuraavan neljän vuoden ajan. Jokaisella äänellä on oikeasti merkitystä, ja äänestäminen onnistuu helposti, vaikka kotisohvalta käsin sähköisen äänestyksen kautta, Toivanen kannustaa.
Sähköisen äänestyksen lisäksi äänensä voi antaa myös postitse. Äänestysaika on käynnissä 6.–20.10.2025. Äänioikeus on jokaisella vähintään 15-vuotiaalla osuuskaupan jäsenellä, joka on hyväksytty jäseneksi viimeistään 31.12.2024, yhteensä yli 143 000 jäsenellä. Kaikki äänestäneet osallistuvat automaattisesti arvontaan*, jossa arvotaan kolmelle äänestäneelle vuoden ruokaostokset (á 10 000 euroa).
Äänestyslipuke ja äänestysohjeet postitetaan jokaiselle äänioikeutetuille jäsenille koteihin. Äänestysohjeisiin ja ehdokkaisiin voi tutustua myös Keskimaan vaalisivuilla: keskimaa.fi/vaalit. Saman sivun kautta pääsee myös äänestämään äänestysajan alkaessa maanantaina 6.10.2025.
* Osallistuminen arvontaan tapahtuu automaattisesti äänestämisen yhteydessä. Arvontaan ei siis tarvitse erikseen ilmoittautua. Jos asiakasomistaja ei halua osallistua arvontaan, hän voi ilmoittaa asiasta lähettämällä tietonsa (nimi ja jäsennumero) osoitteeseen vaalit.keskimaa@sok.fi 20.10.2025 mennessä. Palkinnot ovat 3 kpl vuoden ruokaostoksia, jotka luovutetaan voittajille kuukausittain lahjakortteina (2 x 1000 € + 10 x 800 € lahjakorttia).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niko Toivanentalousjohtaja, CFOPuh:+358 10 767 3030niko.toivanen@sok.fi
Suvi Elonheimo-Tikkanenjohdon assistentti, S-vaalilautakunnan jäsenPuh:010 767 3009suvi.elonheimo-tikkanen@sok.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Keskimaa
Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaalit lokakuussa − ehdokasasettelu alkaa maanantaina 18.8.202515.8.2025 09:50:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa on merkittävä osa paikallisten arkea ja myötävaikuttaa koko maakuntaan työllistäjänä, investoijana ja kehittäjänä. Osuuskaupan tehtävää ja toimintaa tukevaan edustajistoon haetaan nyt uusia, oman alueen kehittämisestä kiinnostuneita jäseniä. Edustajisto toimii paikallisena äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen. Keskimaan 50-jäsenisen edustajiston vaalit järjestetään lokakuussa 2025 suorana henkilövaalina. Ehdokasasettelu alkaa maanantaina 18.8. ja päättyy tiistaina 9.9.2025.
Nopeus on suurin riski - Keskimaan ruokarobotit muistuttavat koulujen alkaessa valppaudesta liikenteessä6.8.2025 11:25:00 EEST | Tiedote
Suomalaisista lähes jokainen pitää tärkeänä, että koulujen lähellä noudatetaan nopeusrajoitusta. Silti Liikenneturvan toteuttamissa tutkauksissa neljä viidestä kuljettajasta ajaa ylinopeudella koulujen lähistöllä oleville suojateille. Koulujen alkaessa katukuvassa tutuksi tulleet S-kaupat-palvelun ruokarobotit kerääntyvät koulujen ja myymälöiden lähistölle ympäri Suomea muistuttamaan erityisesti aikuisia valppaudesta, kun liikenteessä on paljon pieniä kulkijoita. Jyväskylässä ruokarobotti on mukana Kuokkalan yhtenäiskoulun ensimmäisessä kouluaamussa.
Keskimaan tammi-kesäkuun myynti hieman edellisvuotta parempi – päivittäistavarakaupan myynti kehittyi selvästi markkinaa vahvemmin5.8.2025 08:42:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan tammi-kesäkuun liikevaihto oli 375,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 1,7 prosenttia. Marketkaupan hyvä kehitys jatkui päivittäistavarakaupan myynnin kasvaessa selvästi alan markkinaa paremmin. Viileä alkukesä heijastui erityisesti ravintolakaupan kysyntään.
Keskimaa järjestää elokuussa yhteistyössä JJK:n kanssa lastentapahtuman Lounaispuistossa24.6.2025 10:30:37 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa järjestää yhteistyössä JJK Jyväskylä ry:n kanssa ilmaisen lastentapahtuman Jyväskylän Lounaispuistossa lauantaina 23. elokuuta klo 12–15. Lapsille ja perheille suunnattu tapahtuma on osa Keskimaan 110-juhlavuotta. JJK järjestää samoissa puitteissa Lounaspuistoissa lauantai-iltana myös Harjurokki-tapahtuman.
ABC Joutsan uudistettu latausasema avataan juhannusliikenteeseen – Keski-Suomen toivotuin suurteholatausasema avataan ABC Hirvaskankaalle heinäkuussa18.6.2025 13:55:00 EEST | Tiedote
ABC Joutsan latausaseman tehon megawattiluokkaan nostava uudistus on valmistunut juhannusliikenteeseen. Osana uudistusta Joutsan latausasemalla otetaan käyttöön energiavarasto eli akusto, joka mahdollistaa sähkön varastoinnin huippukuormien tasaukseen. Samaan aikaan ABC Hirvaskankaalla valmistaudutaan Keski-Suomen suurimman suurteholatausaseman avaukseen heinäkuun alussa. Hirvaskankaan suurlatausasema rakentuu kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen vaihe avataan kesäliikenteeseen heinäkuun aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme