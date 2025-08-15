Äänestäminen Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleissa alkaa maanantaina – ehdolla 172 ehdokasta

− Osuuskauppa Keskimaa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Joka neljäs vuosi valittavan edustajiston roolina on sääntömääräisten tehtävien lisäksi toimia äänitorvena osuuskaupan suuntaan ja huolehtia siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen, Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen kertoo.

Edustajisto koostuu osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista. Ehdokkaaksi on voinut asettua kuka tahansa jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut täyden osuusmaksun, on täyttänyt 18 vuotta vaalien alkaessa ja asuu osuuskaupan jäsenalueella. Keskimaan edustajistoon valitaan 50 jäsentä neljän vuoden toimikaudeksi.

− Tänä vuonna ehdolle asetettiin 172 ehdokasta, joista 139 ei ole ollut mukana edellisessä edustajistossa. Jokainen ehdokas on voinut täyttää vaalikoneessa profiilin ja vastata osuuskaupan toimintaan liittyviin kysymyksiin. Vastauksista käy ilmi, että ehdokkaat ovat aidosti kiinnostuneita osuuskaupan asioista ja palvelujen kehittämisestä alueellaan. Osuuskaupalla koetaan olevan merkittävä rooli alueen kehityksessä, Niko Toivanen toteaa.

Osuuskauppavaaleissa äänestäminen sujuu kätevästi myös verkossa – kaikki äänestäjät osallistuvat vuoden ruokaostosten arvontaan



Osuuskauppa Keskimaan ehdokasasettelu toteutettiin 18.8.−9.9.2025 välisenä aikana. Keskimaan edustajiston vaaleissa käytetään nyt toista kertaa suoraa vaalitapaa, eli ehdokkaan läpipääsyyn vaikuttaa vain ehdokkaan itsensä saama äänimäärä. Ehdokkaita on yhteensä 172, kun edellisissä vaaleissa heitä oli 183. Ehdokkaiden ikäjakauma on 26–85 vuotta. Ehdokkaista naisia on 85 ja miehiä 87.



Osuuskauppa Keskimaa on vaaleissa jaettu kolmeen jäsenalueeseen, ja äänestää voi vain oman alueen ehdokkaita.

Jäsenalue Edustajiston jäseniä valitaan Ehdokkaita Eteläinen jäsenalue 11 jäsentä 30 ehdokasta Jyväskylän jäsenalue 28 jäsentä 112 ehdokasta Pohjoinen jäsenalue 11 jäsentä 30 ehdokasta Yhteensä: 50 jäsentä 172 ehdokasta

− On hienoa nähdä, miten kiinnostuneita paikalliset jäsenemme ovat vaikuttamisesta. Nyt kannustammekin kaikkia jäseniämme antamaan äänensä ja vaikuttamaan siihen, millainen edustajisto osuuskaupassa vaikuttaa seuraavan neljän vuoden ajan. Jokaisella äänellä on oikeasti merkitystä, ja äänestäminen onnistuu helposti, vaikka kotisohvalta käsin sähköisen äänestyksen kautta, Toivanen kannustaa.

Sähköisen äänestyksen lisäksi äänensä voi antaa myös postitse. Äänestysaika on käynnissä 6.–20.10.2025. Äänioikeus on jokaisella vähintään 15-vuotiaalla osuuskaupan jäsenellä, joka on hyväksytty jäseneksi viimeistään 31.12.2024, yhteensä yli 143 000 jäsenellä. Kaikki äänestäneet osallistuvat automaattisesti arvontaan*, jossa arvotaan kolmelle äänestäneelle vuoden ruokaostokset (á 10 000 euroa).

Äänestyslipuke ja äänestysohjeet postitetaan jokaiselle äänioikeutetuille jäsenille koteihin. Äänestysohjeisiin ja ehdokkaisiin voi tutustua myös Keskimaan vaalisivuilla: keskimaa.fi/vaalit. Saman sivun kautta pääsee myös äänestämään äänestysajan alkaessa maanantaina 6.10.2025.







* Osallistuminen arvontaan tapahtuu automaattisesti äänestämisen yhteydessä. Arvontaan ei siis tarvitse erikseen ilmoittautua. Jos asiakasomistaja ei halua osallistua arvontaan, hän voi ilmoittaa asiasta lähettämällä tietonsa (nimi ja jäsennumero) osoitteeseen vaalit.keskimaa@sok.fi 20.10.2025 mennessä. Palkinnot ovat 3 kpl vuoden ruokaostoksia, jotka luovutetaan voittajille kuukausittain lahjakortteina (2 x 1000 € + 10 x 800 € lahjakorttia).