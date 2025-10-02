SDP:n Eveliina Heinäluoma: Saatavuusharkinnan keventäminen menee osaksi perussuomalaisten pitkää petettyjen vaalilupausten listaa
SDP:n kansanedustaja Niina Malm kysyi tänään 2.10. kyselytunnilla, onko hallitus päättänyt todella keventää työvoiman saatavuusharkintaa. Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) huomauttaa, että demariedustajan kysymykseen ei saatu ministeri Purralta vastausta, vaan pitkä litania kaikkea muuta.
Hallitusohjelmassa hallitus on sitoutunut työvoiman saatavuusharkinnan säilyttämiseen. Saatavuusharkinnan säilyttäminen on kuulunut myös perussuomalaisten linjauksiin.
A-studiossa 16.9. ministeri Adlercreutz kuitenkin totesi, että hallitus onkin keventänyt saatavuusharkintaa.
– Kysymys taisi olla liian kiusallinen perussuomalaisille, kun ministeri ei suostunut vastaamaan. Tällöin on uskottava ministeri Adlercreutzia, että hallitus on todella keventänyt työvoiman saatavuusharkintaa tilanteessa, jossa työttömyys on Suomessa Euroopan korkeimmalla tasolla. Tämä on täysin vastuutonta ja asettaa Suomessa olevat työttömät entistä hankalampaan asemaan. Saatavuusharkinnan keventäminen menee osaksi perussuomalaisten pitkää petettyjen vaalilupausten listaa, toteaa Heinäluoma.
SDP:n mielestä reilun työelämän pelisääntöihin kuuluu myös työvoiman saatavuusharkinta eli jos jollakin alalla on työttömyyttä, niin lähtökohtana on, ettei tällöin alalle voi tuoda EU-alueen ulkopuolelta ulkomaista työvoimaa.
Eveliina Heinäluoma
