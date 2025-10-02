SDP:n Riitta Kaarisalo ja Aki Lindén: Sote-alalle säädettävä nollatoleranssi työpaikkaväkivaltaa vastaan

SDP EDUSKUNTA

SDP:n kansanedustajat Riitta Kaarisalo ja Aki Lindén jättivät 1.10.2025 kirjallisen kysymyksen eduskunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työssään kokemasta väkivallasta. Kansanedustajat vaativat hallitukselta konkreettisia toimia, jotta koko sote-henkilöstö saisi lainsäädännöllisen suojan väkivaltaa ja sen uhkaa vastaan työssään.

Kuvat: Jukka-Pekka Flander/SDP
Sosiaali- ja terveysalalla väkivallan riski on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan väkivalta on yleisin työtapaturmasta johtuva sairauslomaa edeltänyt poikkeama alalla. Väkivalta voi olla fyysistä ja sen tekijöinä voivat olla potilaat, mutta myös omaiset tai saattajat.

Kaarisalon ja Lindénin mukaan väkivalta ei saa arkipäiväistyä osaksi hoito- ja hoivatyötä. Kansanedustajat pitävät tärkeänä, että koko sote-alalle säädetään lainsäädännöllinen ehdoton nollatoleranssi työpaikkaväkivaltaa vastaan.

– On välttämätöntä, että hallitus ryhtyy toimiin ja ulottaa lainsäädännöllisen suojan koskemaan kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, ei vain ensihoitajia. Työntekijöiden turvallisuus on turvattava joka tilanteessa, kansanedustaja Riitta Kaarisalo painottaa.

– Väkivallan kohteeksi joutuminen ei saa koskaan olla osa kenenkään työtehtäviä. Hallituksen on päivitettävä työturvallisuuslainsäädäntöä ja harkittava virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen laajentamista myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön, kansanedustaja Aki Lindén sanoo.

–  Kaikkien sote-alan ammattilaisten on voitava tehdä työnsä ilman väkivallan uhkaa. Lainsäädäntöön on kirjattava selkeä ja vahva suoja koko henkilöstölle, päättävät Kaarisalo ja Lindén yhdessä.

Kirjallisessa kysymyksessään kansanedustajat kysyvät, millaisiin toimiin hallitus ja vastuuministeri ryhtyvät, jotta koko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö saa lainsäädännön tasolla riittävän suojan kasvavaa väkivaltaa ja sen uhkaa vastaan työssään.

