Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 2.10.2025
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 2.10.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 30.10.2025.
Virve Kuusi
yksikön päällikkö, media- ja asukasviestintä
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 79528
virve.kuusi@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Byggarbetsplatsen för bron över Busholmens näs och Busholmskajen vann tävlingen Årets gatuarbete2.10.2025 14:00:08 EEST | Pressmeddelande
Bron över Busholmens näs och Busholmskajen belönades som Årets gatuarbete i Helsingfors 2025. Tävlingen ordnas av Helsingfors stad och dess syfte är att hitta byggarbetsplatser där de tillfälliga rutterna, tillgängligheten och kommunikationen har skötts på ett exemplariskt sätt med tanke på alla som rör sig på gatan.
Vuoden katutyömaa -kilpailun voittajaksi Jätkäsaaren kannaksen silta ja Jätkäsaarenlaituri -työmaa2.10.2025 14:00:08 EEST | Tiedote
Jätkäsaaren kannaksen silta ja Jätkäsaarenlaituri palkittiin Helsingin vuoden 2025 katutyömaana. Helsingin kaupungin järjestämässä kilpailussa etsitään työmaata, jossa väliaikaiset kulkureitit, esteettömyys ja viestintä on hoidettu erilaisten kadun käyttäjien näkökulmasta esimerkillisesti.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 30.9.202530.9.2025 18:02:03 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 30.9.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Mannerheimvägens nya gatuträd planteras29.9.2025 09:02:20 EEST | Pressmeddelande
Efter Mannerheimvägens totalrenovering planteras nya gatuträd mellan Runebergsgatan och Savilagatan samt på vissa sidogator.
Mannerheimintien uudet katupuut istutetaan29.9.2025 09:02:20 EEST | Tiedote
Uudet katupuut tulevat Mannerheimintien peruskorjauksen päätteeksi Runeberginkadun ja Savilankadun väliselle osuudelle sekä osalle sivukatuja.
