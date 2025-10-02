Frantsilan Tila astui uuteen aikakauteen – omistajanvaihdos toi mukanaan laajennetun hyvinvoinnin palveluvalikoiman

“Frantsilan Tila on portti kukoistukseen. Se on paikka, jossa voi pysähtyä, hengittää ja löytää yhteyden itseensä ja luontoon. Tarkoitukseni ei ole tehdä suuria muutoksia, sillä vuosien varrella vakiintuneet kurssit, retriitit ja tapahtumat ovat olennainen osa Frantsilan henkeä. Uusia tuulia on kuitenkin luvassa, mutta perinteitä kunnioittaen ja Frantsilan omalla ainutlaatuisella tavalla,” kertoo Frantsilan Tilan yrittäjä ja toimitusjohtaja Anna Karhu-Cormier.

Frantsilan Tilan toiminta rakentuu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ympärille. Tilalla järjestetään vuosittain monipuolisia kursseja, retriittejä, tapahtumia sekä yrityksille suunnattuja TYKY- ja TYHY-päiviä, joissa luovuus ja luonnollinen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

“Haluan, että Frantsilan Tila on paikka, joka kutsuu ihmiset hengähtämään ja inspiroitumaan. Täällä voi yhdistää levon, luonnon ja uuden oppimisen tavalla, joka tukee hyvinvointia pitkällä aikavälillä,” Anna Karhu-Cormier sanoo.

Yksi suurimmista uudistuksista on tilan verkkosivujen ja tapahtumakalenterin uudistus. Kaikki Frantsilan Tilan tapahtumat löytyvät nyt helposti yhdestä paikasta, mikä tekee kurssien ja retriittien selaamisesta sekä varaamisesta entistä sujuvampaa.

Tilan toimintaa rikastavat myös erilaiset yhteistyöt: “Otamme mielellämme vastaan uusia yhteistyökumppaneita toteuttamaan kanssamme hyvää tekeviä ja luovia kurssi- tai ohjelmaideoita. Jos yrityksesi palvelut tukevat Frantsilan Tilan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ajatusta ja luonnonmukaisia arvoja, ota rohkeasti yhteyttä,” Anna vinkkaa.

Frantsilan Tila on myös monelle terveystuotealan ammattilaiselle tuttu paikka. Sen ympäristöissä on vuosikymmenten aikana ammennettu tietoa, inspiraatiota ja hyvinvointia – ja siellä ovat opiskelleet ja kokoontuneet alan toimijat jo usean vuosikymmenen ajan.

“Frantsilan Tilan maisemat ovat tuttuja monelle terveystuotealan yrittäjälle ja työntekijöille sekä muille omasta hyvinvoinnista kiinnostuneelle. Frantsilan tilalla ja luonnon kauniissa ympäristössä on ammennettu hyvinvointia, tietoa ja inspiraatiota erilaisilla kursseilla ja retriiteillä. On hienoa nähdä, että Frantsila uudistuu ja kehittää palvelujaan samalla, kun se säilyttää oman rauhallisen ja luonnonläheisen henkensä. Tämä jatkuvuus kertoo pitkästä perinteestä ja kyvystä uudistua ajassa,” toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Frantsilan Tilan uudistukset näkyvät konkreettisesti myös sen palveluissa. Vuoden 2025 ohjelmisto toi tullessaan uusia retriittejä, hyvinvointikursseja ja työyhteisöille suunnattuja TYHY-päiviä, jotka tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä, oppia ja vahvistaa yhteyttä luontoon.

Uudistuneilta verkkosivuilta frantsilantila.com löytyy ajantasainen tapahtumakalenteri sekä lisää tietoa tilan hyvinvointia tukevista palveluista.