TPS on Turun valtias – FBC Loisto kaatui toisen erän maaleilla

Turun derby oli tänäänkin totutun tiukka, kun Veera Kuosmanen laukoi avauserässä TPS:n johtoon mutta Leea Kaisti toi pelin puolivälierässä Loiston rinnalle rynnittyään vasemmasta laidasta väkisin läpi ja laukaisupaikkaan. Ratkaisevat maalit nähtiin tänään toisen erän toisella puolikkaalla. Ensin nosti Janella Järvinen Palloseuran uudelleen johtoon, ja erän viimeisellä minuutilla TPS rankaisi keskialueen pallonriistosta. Edellisenkin maalin syöttänyt Milla Granlund levitti oikealle, ja Veera Kuosmanen sijoitti Jade Junkkarin maalin takakulmaan illan toisen osumansa.

F-liigan naisten sarja jatkuu lauantaina otteluilla ÅIF–Classic, Koovee–Northern Stars, SB-Pro–PSS ja EräViikingit–SaiPa.