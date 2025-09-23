"Terapeuttiset tarinat" – Kirjallisuusterapia identiteetin, luovuuden ja hyvinvoinnin tukena
Basam Books julkaisee teoksen Terapeuttiset tarinat (toim. Juhani Ihanus), joka avaa kirjallisuusterapian ja narratiivisen terapian menetelmiä. Teos korostaa tarinoiden voimaa hyvinvoinnin, kasvun ja kuntoutuksen tukena. Se tarjoaa käytännön oppaan terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja kulttuurialojen ammattilaisille sekä kaikille tarinankerronnasta kiinnostuneille. Toimittaja Juhani Ihanus on pitkän linjan kirjallisuusterapiakouluttaja ja arvostettu kulttuuripsykologian asiantuntija.
Juhani Ihanus (toim.) Terapeuttiset tarinat. Helsinki: Basam Books (Kirjallisuusterapia-sarja.)
Tarinoiden kertominen on yleisinhimillinen tietojen, kokemusten, muistojen, oivallusten ja tunteiden jakamisen tapa. Tarinoiden avulla tavoitamme ymmärrystä itsestämme, yhteisöistämme, kulttuureistamme ja meitä ympäröivästä luonnosta.
Olivatpa tarinat puhuttuja, kirjoihin kirjattuja tai sosiaalisessa mediassa levitettyjä, niillä on monenlaisia merkityksiä ja ulottuvuuksia. Tämän teoksen kirjoittajat ovat erityisesti kiinnostuneita tarinoiden yhteyksistä yksilöiden ja ryhmien identiteettien kehittymiseen, moniäänisyydelle herkistymiseen, kokemusten dialogiseen ilmaisemiseen, luovien voimavarojen löytämiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen.
Pääpaino on kirjallisuusterapian ja narratiivisen terapian menetelmien esittelyssä ja soveltamisessa. Kirjoittajien aihespektri ulottuu synnyttämisestä kuoleman kohtaamiseen, saduista fanifiktioihin sekä traumoista kiintymyssuhteisiin, sukuhistorioihin ja esteettiseen hoivaan. Kirjoitetuilla, luetuilla ja suullisilla tarinoilla on terapeuttisia vaikutuksia, kun tarinoita käytetään tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksellisesti hoidollisten, kuntouttavien, ennalta ehkäisevien, kasvatuksellisten sekä ammatillista ja henkilökohtaista kasvua edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi.
Teos sopii oppaaksi tarinoiden käyttämiseen terveys-, sosiaali-, kasvatus-, opetus- ja kulttuurityössä sekä jokaiselle, jota tarinoiden monet käänteet kiehtovat. Teos kuuluu Basam Booksin Kirjallisuusterapia-sarjaan.
Teoksen toimittaja Juhani Ihanus, FT, on kulttuuripsykologian dosentti (Helsingin yliopisto), taidekasvatuksen ja taidepsykologian dosentti (Aalto-yliopisto), aate- ja oppihistorian dosentti (Oulun yliopisto), kirjallisuusterapiakouluttaja, suomentaja ja kirjailija.
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo, anita@basambooks.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anita SaloViestintävastaavaBasam Books Oy
Viestintä, sosiaalinen media, tiedotteet, arvostelukappaleet
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Basam Books
Uutuuskirja "Hiiri ja vadelma" innostaa lapsia lukemaan MI-NÄ LU-EN -sarjassa23.9.2025 15:43:41 EEST | Tiedote
Kirjasarjan uusin osa "Hiiri ja vadelma" tarjoaa oppimisen riemua MI-NÄ LU-EN -sarjan neljäntenä osana. Sarja tarjoaa pedagogisesti suunniteltuja tarinoita, jotka innostavat lapsia lukemaan. Erityisesti tavutetut tekstit suurilla kirjaimilla ja hauskat kuvat tukevat lapsen lukutaitoa.
Edgar Allan Poen viimeinen teos pohtii kuolemattomuuden kysymyksiä16.9.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Edgar Allan Poen viimeisessä teoksessa "Heureka ja muita kirjoituksia", Poe pohtii maailmankaikkeuden rakennetta ja elämän suuria kysymyksiä. Tämä mullistava teksti yhdistää tähtitieteellisen tutkielman ja filosofisen kiistakirjoituksen. Teoksen on suomentanut FT Hannu Poutiainen.
"Elämän tarkoitus ja tekoäly" julkistustilaisuus 22.9. klo 18 - tervetuloa Rosebud Sivulliseen!10.9.2025 13:15:00 EEST | Tiedote
"Elämän tarkoitus ja tekoäly! Tarinoita ihmisyyden rajalta" -kirjan julkistustilaisuus pidetään 22.9. klo 18 Rosebud Sivullisessa. Kari Angeria ja Risto Linturi käsittelevät kirjassaan ihmisyyden haasteita tekoälyn aikakaudella. Miten tekoälyn kehitys muuttaa arkeamme ja työnkuviamme? Tervetuloa keskustelemaan tämän murroksen vaikutuksista yhteiskuntaan!
Uusi suomennos tuo James Joycen klassikon "Dublinilaisia" nykypäivään lähes 50 vuoden jälkeen10.9.2025 08:18:00 EEST | Tiedote
James Joycen novellikokoelma "Dublinilaisia" julkaistiin vuonna 1914, vaikka se valmistui jo 1907, johtuen kustantajien vastustuksesta Joycen realistista kuvaustapaa kohtaan. Nyt julkaistaan uusi suomennos, kun edellisestä on kulunut lähes viisikymmentä vuotta, tuoden klassikon nykyaikaan.
Gábor T. Szántón palkittu novellikokoelma "1945 ja muita kertomuksia" kuvaa toisen maailmansodan jälkeisiä kohtaloita Itä-Euroopassa9.9.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Gábor T. Szántón novellikokoelma "1945 ja muita kertomuksia" käsittelee toisen maailmansodan jälkeisiä elämänkohtaloita Itä-Euroopassa. Teos pohtii sosiaalisia normeja, ihmiskohtaloita ja odottamattomia käänteitä. Teoksen on kääntänyt Anssi Halmesvirta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme