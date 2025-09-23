Basam Books

"Terapeuttiset tarinat" – Kirjallisuusterapia identiteetin, luovuuden ja hyvinvoinnin tukena

3.10.2025 08:18:00 EEST | Basam Books | Tiedote

Basam Books julkaisee teoksen Terapeuttiset tarinat (toim. Juhani Ihanus), joka avaa kirjallisuusterapian ja narratiivisen terapian menetelmiä. Teos korostaa tarinoiden voimaa hyvinvoinnin, kasvun ja kuntoutuksen tukena. Se tarjoaa käytännön oppaan terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja kulttuurialojen ammattilaisille sekä kaikille tarinankerronnasta kiinnostuneille. Toimittaja Juhani Ihanus on pitkän linjan kirjallisuusterapiakouluttaja ja arvostettu kulttuuripsykologian asiantuntija.

Terapeuttiset tarinat — Kirjallisuusterapiaa 4 (Basam Books 2025)

Juhani Ihanus (toim.) Terapeuttiset tarinat. Helsinki: Basam Books (Kirjallisuusterapia-sarja.)

Tarinoiden kertominen on yleisinhimillinen tietojen, kokemusten, muistojen, oivallusten ja tunteiden jakamisen tapa. Tarinoiden avulla tavoitamme ymmärrystä itsestämme, yhteisöistämme, kulttuureistamme ja meitä ympäröivästä luonnosta. 

Olivatpa tarinat puhuttuja, kirjoihin kirjattuja tai sosiaalisessa mediassa levitettyjä, niillä on monenlaisia merkityksiä ja ulottuvuuksia. Tämän teoksen kirjoittajat ovat erityisesti kiinnostuneita tarinoiden yhteyksistä yksilöiden ja ryhmien identiteettien kehittymiseen, moniäänisyydelle herkistymiseen, kokemusten dialogiseen ilmaisemiseen, luovien voimavarojen löytämiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen.

Pääpaino on kirjallisuusterapian ja narratiivisen terapian menetelmien esittelyssä ja soveltamisessa. Kirjoittajien aihespektri ulottuu synnyttämisestä kuoleman kohtaamiseen, saduista fanifiktioihin sekä traumoista kiintymyssuhteisiin, sukuhistorioihin ja esteettiseen hoivaan. Kirjoitetuilla, luetuilla ja suullisilla tarinoilla on terapeuttisia vaikutuksia, kun tarinoita käytetään tavoitteellisesti ja vuorovaikutuksellisesti hoidollisten, kuntouttavien, ennalta ehkäisevien, kasvatuksellisten sekä ammatillista ja henkilökohtaista kasvua edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Teos sopii oppaaksi tarinoiden käyttämiseen terveys-, sosiaali-, kasvatus-, opetus- ja kulttuurityössä sekä jokaiselle, jota tarinoiden monet käänteet kiehtovat. Teos kuuluu Basam Booksin Kirjallisuusterapia-sarjaan.

Teoksen toimittaja Juhani Ihanus, FT, on kulttuuripsykologian dosentti (Helsingin yliopisto), taidekasvatuksen ja taidepsykologian dosentti (Aalto-yliopisto), aate- ja oppihistorian dosentti (Oulun yliopisto), kirjallisuusterapiakouluttaja, suomentaja ja kirjailija.

