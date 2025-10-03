Norelco takaa datakeskusten toimivuuden

"Kun valitsee Norelcon, ei investoi vain laitteisiin vaan investoi mielenrauhaan, joka kestää koko laitteen elinkaaren ajan", toteaa Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen yhtiönsä tuotteista ja palveluista.

Sähkökatko datakeskuksessa voi aiheuttaa mittavia taloudellisia menetyksiä, heikentää asiakasluottamusta ja johtaa jopa lakisääteisten vaatimusten rikkomiseen. Sen vuoksi sähkönjakelun on oltava ensisijaisesti luotettavaa, jotta toiminta ei keskeydy odottamatta. Sen on oltava myös turvallista, jotta se suojaa sekä laitteita, että ihmisiä.

Lisäksi sähkönjakelun on oltava joustavaa pystyäkseen mukautumaan datakeskusten kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin. Lopuksi sen on oltava kestävää, jotta se tukee ympäristötavoitteita ja vähentää koko järjestelmän elinkaarikustannuksia.

Okken – uusi standardi datakeskusten sähkönjakeluun

Norelcon Savonlinnassa valmistama Okken kennokeskus on suunniteltu erityisesti kriittisen infran ja datakeskusten vaativiin tarpeisiin. Keskukset rakentuvat kotimaisista materiaaleista ja niitä toimitetaan Suomen lisäksi Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan. Okken on täysin tyyppihyväksytty pienjännitekojeisto (IEC 61439-1/2), joka tarjoaa huippuluokan turvallisuutta, joustavuutta ja kestävyyttä. Norelco on Schneider Electricin Okken- ja Okken Lean -kojeistojen lisensoitu valmistaja.

Okkenin etuja ovat valokaarikoestettu 100kA / 0,5s – maksimaalinen henkilöturvallisuus, oikosulkukestoisuus 100kA, 1s (I dyn 220kA), joka kestää kovimmatkin sähkökuormat, innovatiivinen runko- ja kiskosto (Okken Lean), jossa jopa 30 prosenttia pienemmät hiilidioksidipäästöt ja lämpöhäviöt. Lisäksi siinä on kompakti ja joustava rakenne, mikä takaa tilatehokkaan asennuksen ja monipuoliset kytkentävaihtoehdot ja ennakoiva kunnonvalvonta, joka tukee ennakoivaa huoltoa ja minimoi käyttökatkot.

"Ennen kaikkea kyse on kotimaisesta valmistuksesta, mikä merkitsee lyhyitä toimitusketjuja, nopeaa huoltoa ja toimivaa varaosapalvelua", Hämäläinen kuvaa.

Norelco tarjoaa liiketoimintaa tukevia kokonaisratkaisuja

"Kun toimintavarmuus, turvallisuus ja vastuullisuus ovat liiketoimintasi kulmakiviä, Norelco tarjoaa ratkaisut, jotka tukevat niitä jokaisella tasolla", Hämäläinen sanoo.

Okkenin lisäksi Norelco valmistaa pienjännitekeskuksia, keskijännitekojeistoja ja E-House-ratkaisuja datakeskuksiin sekä tarjoaa myös tuotteiden asennus- ja käyttöönottopalvelut paikan päällä.

"Vahvuuksia ovat projektinhallinta, toimitusaikojen pitävyys ja joustava yhteistyö. Luotettava huoltopalvelumme maksimoi kohteiden käytettävyyden. Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa, mikä takaa korkean laadun, toimitusvarmuuden ja nopean palvelun. Myös FAT-tarkastukset onnistuvat tehtaallamme", Hämäläinen kertoo.