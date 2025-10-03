Norelco takaa datakeskusten toimivuuden
Digitalisaation kiihtyessä datakeskusten rooli yhteiskunnan kriittisessä infrastruktuurissa kasvaa vauhdilla. Pilvipalvelut, tekoäly, IoT ja verkkokauppa vaativat valtavia määriä dataa – ja data puolestaan vaatii keskeytymätöntä, turvallista ja joustavaa sähkönjakelua. Sähkönjakeluratkaisut eivät ole enää pelkkä tekninen yksityiskohta, vaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja kilpailukyvyn perusta.
"Kun valitsee Norelcon, ei investoi vain laitteisiin vaan investoi mielenrauhaan, joka kestää koko laitteen elinkaaren ajan", toteaa Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen yhtiönsä tuotteista ja palveluista.
Sähkökatko datakeskuksessa voi aiheuttaa mittavia taloudellisia menetyksiä, heikentää asiakasluottamusta ja johtaa jopa lakisääteisten vaatimusten rikkomiseen. Sen vuoksi sähkönjakelun on oltava ensisijaisesti luotettavaa, jotta toiminta ei keskeydy odottamatta. Sen on oltava myös turvallista, jotta se suojaa sekä laitteita, että ihmisiä.
Lisäksi sähkönjakelun on oltava joustavaa pystyäkseen mukautumaan datakeskusten kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin. Lopuksi sen on oltava kestävää, jotta se tukee ympäristötavoitteita ja vähentää koko järjestelmän elinkaarikustannuksia.
Okken – uusi standardi datakeskusten sähkönjakeluun
Norelcon Savonlinnassa valmistama Okken kennokeskus on suunniteltu erityisesti kriittisen infran ja datakeskusten vaativiin tarpeisiin. Keskukset rakentuvat kotimaisista materiaaleista ja niitä toimitetaan Suomen lisäksi Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan. Okken on täysin tyyppihyväksytty pienjännitekojeisto (IEC 61439-1/2), joka tarjoaa huippuluokan turvallisuutta, joustavuutta ja kestävyyttä. Norelco on Schneider Electricin Okken- ja Okken Lean -kojeistojen lisensoitu valmistaja.
Okkenin etuja ovat valokaarikoestettu 100kA / 0,5s – maksimaalinen henkilöturvallisuus, oikosulkukestoisuus 100kA, 1s (I dyn 220kA), joka kestää kovimmatkin sähkökuormat, innovatiivinen runko- ja kiskosto (Okken Lean), jossa jopa 30 prosenttia pienemmät hiilidioksidipäästöt ja lämpöhäviöt. Lisäksi siinä on kompakti ja joustava rakenne, mikä takaa tilatehokkaan asennuksen ja monipuoliset kytkentävaihtoehdot ja ennakoiva kunnonvalvonta, joka tukee ennakoivaa huoltoa ja minimoi käyttökatkot.
"Ennen kaikkea kyse on kotimaisesta valmistuksesta, mikä merkitsee lyhyitä toimitusketjuja, nopeaa huoltoa ja toimivaa varaosapalvelua", Hämäläinen kuvaa.
Norelco tarjoaa liiketoimintaa tukevia kokonaisratkaisuja
"Kun toimintavarmuus, turvallisuus ja vastuullisuus ovat liiketoimintasi kulmakiviä, Norelco tarjoaa ratkaisut, jotka tukevat niitä jokaisella tasolla", Hämäläinen sanoo.
Okkenin lisäksi Norelco valmistaa pienjännitekeskuksia, keskijännitekojeistoja ja E-House-ratkaisuja datakeskuksiin sekä tarjoaa myös tuotteiden asennus- ja käyttöönottopalvelut paikan päällä.
"Vahvuuksia ovat projektinhallinta, toimitusaikojen pitävyys ja joustava yhteistyö. Luotettava huoltopalvelumme maksimoi kohteiden käytettävyyden. Kaikki tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa, mikä takaa korkean laadun, toimitusvarmuuden ja nopean palvelun. Myös FAT-tarkastukset onnistuvat tehtaallamme", Hämäläinen kertoo.
Yhteyshenkilöt
Ari HämäläinenToimitusjohtajaPuh:0505291919ari.hamalainen@norelco.fi
Linkit
Tietoa Norelcosta
Norelco haluaa olla mukana turvaamassa tulevaisuutta, joka sähköistyy kovaa vauhtia. Olemme yhä enemmän mukana aurinkoenergian, vedyn tuotannon ja sähköisten ajoneuvojen projekteissa unohtamatta myös perusverkkoja, joiden varaan kaikki rakennetaan. Pyrimme halutuimmaksi kumppaniksi sähkönjakeluprojekteissa Pohjoismaissa.
Valmistamamme tuotteet turvaavat sähkön jakelua rakennuksissa, teollisuudessa, sähkönjakelussa, uudistuvan energian hankkeissa ja infrassa. Kehitämme valmistamamme tuotteet pääosin itse ja lisäksi toimimme yhteistyössä useiden vastuullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Päätuotteitamme ovat sähkökeskukset, kojeistot, muuntamot, ja sähköasemat, joita olemme valmistaneet yli 60 vuoden ajan.
Toimimme monikulttuurisessa ympäristössä eettisten sääntöjen ohjaamana. Valmistamme tuotteet neljässä tehtaassa, jotka sijaitsevat Savonlinnassa ja Kuopiossa. Hyödynnämme toiminnassa viimeisintä teknologiaa ja Leanin periaatteita sekä perheyritykselle tärkeitä omia arvojamme. Myös jatkuva parantaminen on meillä arkipäivää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Norelco
Norelco ensures data center functionality3.10.2025 14:36:15 EEST | Tiedote
As digitalization accelerates, the role of data centers in society's critical infrastructure is growing rapidly. Cloud services, AI, IoT and e-commerce require huge amounts of data – and data in turn requires uninterrupted, secure and flexible power distribution. Power distribution solutions are no longer just a technical detail, but the basis for business continuity and competitiveness.
Okken Switchboards Safeguard Critical Infrastructure and Data Centers – Production Launched in Savonlinna in August26.8.2025 13:08:04 EEST | Tiedote
Norelco, a Finnish developer and manufacturer of power distribution solutions, has received a license from global company Schneider Electric to produce Okken low-voltage switchboards. The agreement was signed in January, and production of Okken switchboards has now begun at Norelco’s new factory in Savonlinna. Okken switchboards are particularly well-suited for the needs of critical infrastructure, industry and data centers, and they are sold not only in Finland but also across the Nordics and other parts of Europe.
Kotimainen Okken-keskus turvaa kriittisen infran ja datakeskusten toimintaa - valmistus Savonlinnassa käynnistyi elokuussa26.8.2025 06:41:50 EEST | Tiedote
Sähkönjakeluratkaisujen kehittäjä ja valmistaja Norelco on suomalainen keskusvalmistaja, joka on saanut globaalilta Schneider Electriciltä lisenssin valmistaa Okken-pienjännitekennokeskuksia. Sopimus solmittiin tammikuussa, ja nyt Okken-keskusten valmistus on käynnistynyt Norelcon uudessa tehtaassa Savonlinnassa. Okken-keskukset sopivat erityisesti kriittisen infran ja datakeskusten tarpeisiin, ja niitä myydään Suomen lisäksi Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan.
Top electrical industry experts from Savonlinna – Norelco Academy builds the future12.8.2025 09:10:00 EEST | Tiedote
Norelco Academy, which focuses on developing education in electrical and automation engineering, continues this autumn with its first full academic year. During this time, students will be recruited from the vocational college Samiedu and South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk).
Savonlinnasta sähköalan huippuosaajia – Norelco Academy rakentaa tulevaisuutta12.8.2025 09:10:00 EEST | Tiedote
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusta kehittävä Norelco Academy jatkuu syksyllä ensimmäisellä täydellä opiskeluvuodellaan. Tänä aikana Academyyn rekrytoidaan opiskelijoita ammattiopisto Samiedusta ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme