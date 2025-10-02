Tutkimus: Eturauhassyöpää todetaan maahanmuuttajilla vähemmän – kuolleisuuden osalta tilanne on monimutkaisempi
Syöpärekisterin uusi tutkimus selvitti eturauhassyövän ilmaantuvuutta ja kuolleisuutta maahanmuuttajilla Suomessa. Erot syövän toteamisen ja kuolleisuuden välillä herättävät kysymyksiä terveydenhuollon yhdenvertaisuudesta.
Suomessa asuvilla maahanmuuttajilla diagnosoidaan eturauhassyöpää harvemmin kuin Suomessa syntyneillä miehillä, selviää laajasta rekisteritutkimuksesta. Tutkimuksessa seurattiin yli 200 000 Suomessa asuvaa maahanmuuttajaa vuosien 2000–2017 välisenä aikana.
Erot Suomessa syntyneiden ja maahanmuuttajien välillä olivat selviä: Erityisen vähän syöpää todettiin Keski- ja Itä-Aasiasta muuttaneilla miehillä. Ilmaantuvuus Aasiassa syntyneillä oli vain kolmannes Suomessa syntyneisiin verrattuna. Myös Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta muuttaneilla miehillä eturauhassyövän ilmaantuvuus jäi alhaiseksi.
Kuolleisuuden osalta tilanne oli monimutkaisempi. Joissakin ryhmissä, kuten Itä-Euroopasta muuttaneilla, kuolleisuus oli yhtä suurta kuin Suomessa syntyneillä, vaikka tautia diagnosoitiin vähemmän. Tulos saattaa viitata siihen, että syöpä löytyy osalla maahanmuuttajista vasta myöhemmässä vaiheessa, jolloin sen hoito on vaikeampaa ja ennuste heikompi.
– Maahanmuuttaneilla todetaan vähemmän eturauhassyöpää, mutta on kuitenkin viitteitä siitä, että he eivät selviä syövistä yhtä hyvin kuin Suomessa syntyneet. Tämä voi kertoa hoitoon hakeutumisen esteistä ja siitä, ettei terveydenhuolto toteudu kaikille yhdenvertaisesti, sanoo tutkimusjohtaja Sirpa Heinävaara Suomen Syöpärekisteristä.
Nuorena muuttaneilla syöpä havaitaan herkemmin
Nuorena Suomeen muuttaneilla miehillä eturauhassyöpä todettiin useammin kuin vanhempina muuttaneilla. Tämä voi selittyä sillä, että nuorena muuttaneet käyttävät terveyspalveluja aktiivisemmin. Lisäksi he omaksuvat pidemmän ajan kuluessa samat elämäntavat kuin Suomessa syntyneet, mikä voi lisätä sairastumisriskiä.
Maahanmuuttajien osuus väestöstä on kasvanut merkittävästi. Vuosien 2000–2017 aikana se nousi 2,7 prosentista yli 7 prosenttiin. Tämä tekee maahanmuuttajien terveydestä entistä tärkeämmän kysymyksen.
– Eturauhassyövän ilmaantuvuus tulee kasvamaan tulevina vuosina maahanmuuttajaväestön ikääntyessä. Onkin tärkeää tavoittaa myös maahanmuuttaneet ajoissa, jotta heillä on yhdenvertainen mahdollisuus varhaiseen ja hyvään hoitoon, toteaa tutkija Maarit Lamminmäki Suomen Syöpärekisteristä.
Tutkimus perustui kansallisiin rekisteriaineistoihin ja kattoi kaikki Suomessa vuosina 2000–2017 asuneet miehet. Tulokset antavat uutta tietoa eturauhassyövän riskeistä ja ennusteesta eri väestöryhmissä.
Tutkimus julkaistiin Acta Oncologica -tiedelehdessä.
Yhteyshenkilöt
Sirpa HeinävaaraTutkimusjohtajaSuomen SyöpärekisteriPuh:050 523 7137sirpa.heinavaara@cancer.fi
Maarit LamminmäkiTutkijaSuomen SyöpärekisteriPuh:050 562 2962maarit.lamminmaki@cancer.fi
Heidi RosténViestinnän asiantuntijaSyöpäjärjestötPuh:050 302 2368heidi.rosten@cancer.fi
Linkit
Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Syöpäjärjestöt
Mediakutsu: Yhdenvertainen saattohoito kuuluu kaikille2.10.2025 17:19:11 EEST | Kutsu
Kutsu Syöpäjärjestöjen, SPHY ry:n, SPLY ry:n ja Suomen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkoston keskustelutilaisuuteen yhdenvertaisesta oikeudesta palliatiiviseen ja saattohoitoon.
Euroopan syöpätilanne tarkentuu – Suomi mukana laajassa yhteistyössä23.9.2025 08:30:34 EEST | Tiedote
Syöpä on Euroopan suurimpia kansanterveyshaasteita, mutta maiden tilastot ovat hajanaisia. Tarkat ja vertailukelpoiset tiedot ovat välttämättömiä syöpätaakan seuraamisessa. Ajantasainen tieto on tärkeää syövän ehkäisyssä ja varhaisessa toteamisessa sekä hoitojen arvioinnissa ja eriarvoisuuksien havaitsemisessa.
Elämä syövän jälkeen – Survivorship Suomessa12.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Keskustelua syövästä Suomessa hallitsee usein ikääntyvän väestön syöpädiagnoosien kasvu. Kuitenkin kolmasosa kaikista diagnoosin saaneista sairastuu syöpään alle 65-vuotiaana. Millainen kokemus syöpä on, silloin kun on vielä työuraa tai opintoja edessä ja millaisen jäljen se jättää aikuisiälle? Sylva ry ja Suomen Syöpäpotilaat ry selvittivät asiaa ja koostivat aiheesta raportin ja toimenpidesuositukset.
Kakkostyypin diabetes lisää suolistosyövän riskiä merkittävästi8.9.2025 11:36:46 EEST | Tiedote
Suomen Syöpärekisterin tutkimus osoittaa, että suolistosyövällä ja kakkostyypin diabeteksella on selkeä yhteys. Miehillä diabeteksen aiheuttama munuaissairaus kasvattaa suolistosyövän riskiä jopa yli 50 prosenttia muihin diabeetikkoihin verrattuna.
Järjestöt kaipaavat nyt vakautta ja näkymää tulevaisuuteen3.9.2025 13:03:15 EEST | Tiedote
Syöpäjärjestöt kiittää hallitusta eilisestä budjettiriihipäätöksestä olla tekemättä lisäleikkauksia sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen. Ehdotettu 100 miljoonan lisäleikkaus ensi vuodelle olisi tarkoittanut järjestösektorin hallitsematonta alasajoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme