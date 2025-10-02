Tutkimus: Eturauhassyöpää todetaan maahanmuuttajilla vähemmän – kuolleisuuden osalta tilanne on monimutkaisempi

Suomessa asuvilla maahanmuuttajilla diagnosoidaan eturauhassyöpää harvemmin kuin Suomessa syntyneillä miehillä, selviää laajasta rekisteritutkimuksesta. Tutkimuksessa seurattiin yli 200 000 Suomessa asuvaa maahanmuuttajaa vuosien 2000–2017 välisenä aikana.

Erot Suomessa syntyneiden ja maahanmuuttajien välillä olivat selviä: Erityisen vähän syöpää todettiin Keski- ja Itä-Aasiasta muuttaneilla miehillä. Ilmaantuvuus Aasiassa syntyneillä oli vain kolmannes Suomessa syntyneisiin verrattuna. Myös Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta muuttaneilla miehillä eturauhassyövän ilmaantuvuus jäi alhaiseksi.

Kuolleisuuden osalta tilanne oli monimutkaisempi. Joissakin ryhmissä, kuten Itä-Euroopasta muuttaneilla, kuolleisuus oli yhtä suurta kuin Suomessa syntyneillä, vaikka tautia diagnosoitiin vähemmän. Tulos saattaa viitata siihen, että syöpä löytyy osalla maahanmuuttajista vasta myöhemmässä vaiheessa, jolloin sen hoito on vaikeampaa ja ennuste heikompi.

– Maahanmuuttaneilla todetaan vähemmän eturauhassyöpää, mutta on kuitenkin viitteitä siitä, että he eivät selviä syövistä yhtä hyvin kuin Suomessa syntyneet. Tämä voi kertoa hoitoon hakeutumisen esteistä ja siitä, ettei terveydenhuolto toteudu kaikille yhdenvertaisesti, sanoo tutkimusjohtaja Sirpa Heinävaara Suomen Syöpärekisteristä.

Nuorena muuttaneilla syöpä havaitaan herkemmin

Nuorena Suomeen muuttaneilla miehillä eturauhassyöpä todettiin useammin kuin vanhempina muuttaneilla. Tämä voi selittyä sillä, että nuorena muuttaneet käyttävät terveyspalveluja aktiivisemmin. Lisäksi he omaksuvat pidemmän ajan kuluessa samat elämäntavat kuin Suomessa syntyneet, mikä voi lisätä sairastumisriskiä.

Maahanmuuttajien osuus väestöstä on kasvanut merkittävästi. Vuosien 2000–2017 aikana se nousi 2,7 prosentista yli 7 prosenttiin. Tämä tekee maahanmuuttajien terveydestä entistä tärkeämmän kysymyksen.

– Eturauhassyövän ilmaantuvuus tulee kasvamaan tulevina vuosina maahanmuuttajaväestön ikääntyessä. Onkin tärkeää tavoittaa myös maahanmuuttaneet ajoissa, jotta heillä on yhdenvertainen mahdollisuus varhaiseen ja hyvään hoitoon, toteaa tutkija Maarit Lamminmäki Suomen Syöpärekisteristä.

Tutkimus perustui kansallisiin rekisteriaineistoihin ja kattoi kaikki Suomessa vuosina 2000–2017 asuneet miehet. Tulokset antavat uutta tietoa eturauhassyövän riskeistä ja ennusteesta eri väestöryhmissä.

Tutkimus julkaistiin Acta Oncologica -tiedelehdessä.