Keski-Suomi edelläkävijänä: Kotihoidon monituottajamalli – julkisen ja yksityisen palvelutuotannon uudenlaista kumppanuutta
Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa kolmen kotihoidon alueen ikääntyneiden kotihoidon yhdessä kolmen palveluntuottaja-kumppaninsa kanssa. Monituottajamalli on jo viiden kuukauden toimintansa aikana osoittautunut toimivaksi ja kustannustehokkaaksikin tavaksi tuottaa kotihoitoa.
Yksityinen palvelutuottaja tuottaa päiväaikaisen kotihoidon ja hyvinvointialue vastaa edelleen muista kotihoidon palveluista, kuten etähoivasta, turva-auttajapalvelusta sekä yöhoidosta. Lisäksi hyvinvointialue vastaa edelleen asiakasohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, palvelupäätöksistä ja asiakaslaskutuksesta.
Palvelua yhteisille asiakkaille
Keski-Suomen hyvinvointialue on toistaiseksi ainoa hyvinvointialue, jossa kotihoitoa tuotetaan monituottajamallilla.
Uudenlaisessa monituottajamallissa hyvinvointialue ja palveluntuottaja jakavat samat asiakkaat. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä turvallisena jatkuneeseen arkeen ja saamansa palveluun, jota on toteutettu pääosin tutun henkilöstön voimin. Asiakkaat saavat palvelunsa oikea-aikaisesti ja palvelutuotantoa pystytään optimoimaan.
Monituottajamallissa yhteistyö perustuu aitoon, avoimeen kumppanuuteen, luottamukseen ja yhteiseen tahtotilaan tuottaa ja kehittää palveluita yhdessä asiakkaan hyväksi.
– Kumppanuudessamme toiminta eroaa perinteisestä ulkoistamisesta positiivisella tavalla. Arjessa yhdessä tekeminen on uusi toimintatapa, yhdessä kehittämistä ja ratkaisujen etsimistä, aitoa kumppanuutta. Asiakkaat ovat yhteisiä ja heidän palvelunsa toteutetaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti hyvässä yhteistyössä, kuvaa palvelupäällikkö Kaisa Oikari Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
– Kumppanuusmallin tavoitteena on kustannustehokkuuden ja tuottavuuden kasvattaminen. Koen yhteistyömme ja monituottajamallin toimivaksi ja erittäin positiiviseksi. Opimme toisiltamme jatkuvasti, palvelujohtaja Maarit Raappana hyvinvointialueelta sanoo tyytyväisenä.
– Meille kumppanuus on näkynyt hyvin toimivana eikä arjen normaalien ja ratkaistavien haasteiden lisäksi ole ollut ongelmia. Olemme saaneet hyvinvointialueelta erittäin hyvin tukea ja myös kiitosta, kertoo aluepäällikkö Aija Jacobsson Attendolta. Nyt kun toiminta alkaa vakiintua uomiinsa, keskitymme henkilöstön kanssa palvelun laadun kehittämiseen entisestään yhdessä asiakkaiden, läheisten ja hyvinvointialueen kanssa, Jacobsson jatkaa.
Monituottajamalli vie valtakunnallisesti kotihoidon palvelua merkittävästi eteenpäin hyvinvointialueen ja palveluntuottajan vaikuttavalla vertaiskehittämisellä.
– Monituottajamalli on mielestämme yksi vaikuttavimmista hankinta- ja palveluntuotannon malleista, kun kehitetään kotihoidon palvelua valtakunnallisesti. Monituottajamalli mahdollistaa kotihoidon palvelun kehityksen ja kustannustehokkuuden sekä antaa mahdollisuuksia uusien ratkaisujen ja toimintatapojen pilotointiin, palvelujohtaja Katarina Kause Kotipalvelu Mehiläinen Oy:stä toteaa.
– Hyvinvointialueen vahvat rakenteet yhdistettynä yksityisen toimijan ketteryyteen muodostavat toimivan perustan palvelun yhteiselle kehittämiselle, asiakkuuspäällikkö Taru Malinen Mesimarjasi Oy:stä valottaa.
Keski-Suomen hyvinvointialue kilpailutti keväällä 2025 kolmen kotihoidon alueen ikääntyneiden päiväaikaisen kotihoidon palvelutuotannon. Palveluntuottajana Joutsa-Luhanka alueella on Kotipalvelu Mehiläinen Oy, alueella Aittorinne-Halssila-Jyskä länsi Attendo Telkänhoiva Oy ja alueella Huhtasuo-Lohikoski Mesimarjasi Oy. Tuottajat aloittivat palvelutuotannon 1.5.2025.
Yhteyshenkilöt
Maarit Raappana, palvelujohtaja, p. 050 311 9005, maarit.raappana(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut
Kaisa Oikari, palvelupäällikkö, p. 040 528 2593, kaisa.oikari(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut
Aija Jacobsson, aluepäällikkö, p. 050 590 2523, aija.jacobsson(at)attendo.fi, Attendo Oy
Katarina Kause, palvelujohtaja, p. 050 326 2670, katarina.kause(at)mehilainen.fi, Kotipalvelu Mehiläinen Oy
Taru Malinen, asiakkuuspäällikkö, p. 050 517 3395, taru.malinen(at)mesimarjasi.fi, Mesimarjasi Oy
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
