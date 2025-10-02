Keski-Suomi edelläkävijänä: Kotihoidon monituottajamalli – julkisen ja yksityisen palvelutuotannon uudenlaista kumppanuutta

Yksityinen palvelutuottaja tuottaa päiväaikaisen kotihoidon ja hyvinvointialue vastaa edelleen muista kotihoidon palveluista, kuten etähoivasta, turva-auttajapalvelusta sekä yöhoidosta. Lisäksi hyvinvointialue vastaa edelleen asiakasohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista, palvelupäätöksistä ja asiakaslaskutuksesta.

Palvelua yhteisille asiakkaille

Keski-Suomen hyvinvointialue on toistaiseksi ainoa hyvinvointialue, jossa kotihoitoa tuotetaan monituottajamallilla.

Uudenlaisessa monituottajamallissa hyvinvointialue ja palveluntuottaja jakavat samat asiakkaat. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä turvallisena jatkuneeseen arkeen ja saamansa palveluun, jota on toteutettu pääosin tutun henkilöstön voimin. Asiakkaat saavat palvelunsa oikea-aikaisesti ja palvelutuotantoa pystytään optimoimaan.

Monituottajamallissa yhteistyö perustuu aitoon, avoimeen kumppanuuteen, luottamukseen ja yhteiseen tahtotilaan tuottaa ja kehittää palveluita yhdessä asiakkaan hyväksi.

– Kumppanuudessamme toiminta eroaa perinteisestä ulkoistamisesta positiivisella tavalla. Arjessa yhdessä tekeminen on uusi toimintatapa, yhdessä kehittämistä ja ratkaisujen etsimistä, aitoa kumppanuutta. Asiakkaat ovat yhteisiä ja heidän palvelunsa toteutetaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti hyvässä yhteistyössä, kuvaa palvelupäällikkö Kaisa Oikari Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

– Kumppanuusmallin tavoitteena on kustannustehokkuuden ja tuottavuuden kasvattaminen. Koen yhteistyömme ja monituottajamallin toimivaksi ja erittäin positiiviseksi. Opimme toisiltamme jatkuvasti, palvelujohtaja Maarit Raappana hyvinvointialueelta sanoo tyytyväisenä.

– Meille kumppanuus on näkynyt hyvin toimivana eikä arjen normaalien ja ratkaistavien haasteiden lisäksi ole ollut ongelmia. Olemme saaneet hyvinvointialueelta erittäin hyvin tukea ja myös kiitosta, kertoo aluepäällikkö Aija Jacobsson Attendolta. Nyt kun toiminta alkaa vakiintua uomiinsa, keskitymme henkilöstön kanssa palvelun laadun kehittämiseen entisestään yhdessä asiakkaiden, läheisten ja hyvinvointialueen kanssa, Jacobsson jatkaa.

Monituottajamalli vie valtakunnallisesti kotihoidon palvelua merkittävästi eteenpäin hyvinvointialueen ja palveluntuottajan vaikuttavalla vertaiskehittämisellä.

– Monituottajamalli on mielestämme yksi vaikuttavimmista hankinta- ja palveluntuotannon malleista, kun kehitetään kotihoidon palvelua valtakunnallisesti. Monituottajamalli mahdollistaa kotihoidon palvelun kehityksen ja kustannustehokkuuden sekä antaa mahdollisuuksia uusien ratkaisujen ja toimintatapojen pilotointiin, palvelujohtaja Katarina Kause Kotipalvelu Mehiläinen Oy:stä toteaa.

– Hyvinvointialueen vahvat rakenteet yhdistettynä yksityisen toimijan ketteryyteen muodostavat toimivan perustan palvelun yhteiselle kehittämiselle, asiakkuuspäällikkö Taru Malinen Mesimarjasi Oy:stä valottaa.

Keski-Suomen hyvinvointialue kilpailutti keväällä 2025 kolmen kotihoidon alueen ikääntyneiden päiväaikaisen kotihoidon palvelutuotannon. Palveluntuottajana Joutsa-Luhanka alueella on Kotipalvelu Mehiläinen Oy, alueella Aittorinne-Halssila-Jyskä länsi Attendo Telkänhoiva Oy ja alueella Huhtasuo-Lohikoski Mesimarjasi Oy. Tuottajat aloittivat palvelutuotannon 1.5.2025.