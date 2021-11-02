Maailman suurin yritysverkosto on tuonut suomalaisille yrityksille jo yli 400 miljoonaa euroa kauppaa

BNI (Business Network International) on maailman suurin ammatillinen verkostoitumisorganisaatio. Suomessa ensimmäisen ryhmän perusti silloinen maajohtaja Jussi Rasa Helsingissä vuonna 2008. Tänä päivänä ryhmiä toimii kymmeniä eri puolilla maata, ja verkosto kasvaa jatkuvasti uusien jäsenten liittyessä mukaan. BNI Finlandin nykyinen maajohtaja Pasi Pasanen esittää selkeän näkemyksen vuosien aikana kertyneen kaupan suuruudesta ja merkityksestä.



Mielestäni summa on huikea, koska liikevaihto on suurelta osin pienten ja keskisuurten yritysten saamaa liikevaihtoa. Siinä missä koko Suomen BNI:n tuoma liikevaihto oli reilu 10 vuotta sitten noin miljoona euroa vuodessa, se on tällä hetkellä noin miljoona euroa viikossa,” kertoo Pasanen.

Valtakunnallisesta bisneksestä kansainvälistymiseen

BNI tarjoaa yrityksille selkeän, suositteluun perustuvan yhteistyömallin. Sen avulla yrittäjät, myyjät ja markkinointiammattilaiset voivat palvella omia asiakkaitaan monipuolisemmin ja samalla välittää asiakkaita muille toimijoille.



Osa BNI:ssä mukana olevista yrityksistä on vahvasti paikallisia toimijoita, mutta moni hakee kauppaa myös oman kotikaupunkinsa ulkopuolelta. Lisäksi osa tähtää määrätietoisesti kansainvälisiin asiakkuuksiin. Kauppaa tehdään BNI-kontaktien kautta sekä Suomesta ulkomaille että muista maista Suomeen. Olemme vahvasti lisäämässä yritysten elinvoimaa, yli perinteisten kunta- ja seuturajojen, Pasanen jatkaa.

Kasvun resepti perustuu toisten auttamiseen ja luottamuksellisiin suhteisiin

BNI:n toimintatavan ytimessä on toiminnan ydinarvo “Givers Gain®” eli ajatus siitä, että auttamalla muita myös itse menestyy. Tämä on mahdollistanut verkoston jatkuvan kasvun ja kaupallisen vaikuttavuuden Suomessa.

Kasvun suurimmaksi haasteeksi Suomessa Pasanen näkee uusien ryhmien perustamisen:

Alussa uuden BNI-ryhmän käynnistäminen vaatii runsaasti rohkeutta ja periksiantamattomuutta. Ihmisille usein täysin uuden, muiden auttamiseen perustuvan, bisnesmallin ymmärtäminen on haastavaa. Mutta lopulta se kyllä palkitsee tekijänsä monin eri tavoin.