Väitös: Uutta tietoa sulfaattipitoisuuden vaikutuksista boreaalisiin vesieliöihin (Hu)
Jyväskylän yliopistossa valmistuneessa väitöskirjassa tutkittiin kohonneen sulfaattipitoisuuden vaikutuksia boreaalisten sisävesien ja Itämeren rannikkovesien eliöstölle. Itämeren murtovesieliöstön altistuskokeita on tehty nyt ensimmäistä kertaa. Selvitys antaa tieteellisen perustan sulfaattipitoisten valuma- ja jätevesien ympäristövaikutusten arviointiin ja kuormituksen sääntelyyn vesieliöstön suojelemiseksi.
Sulfaatti on luonnossa yleisesti esiintyvä anioni, mutta kohonneet sulfaattipitoisuudet vesistöissä voivat olla vaaraksi vesieliöille. Suomessa vesistöihin päätyvä sulfaatti on lähtöisin metsäteollisuudesta, kaivostoiminnasta, asumisjätevesistä ja yhä enemmän myös akkumateriaalituotannosta. Uudet teollisuuden hankkeet ja energiatuotannon murros ovat lisänneet tarvetta tutkia luonnon vesien kohonneiden sulfaattipitoisuuksien haitallisuutta makean veden ja murtoveden eliöstölle.
Turvalliset sulfaattitasojen määrittäminen tuo tietoa päätöksenteon tueksi
Väitöskirjatutkija Xiaoxuan Hun tutkimuksissa toteutettiin useita toksisuuskokeita sisävesi- ja murtovesiympäristöissä luontaisesti esiintyvillä lajeilla sekä laadittiin lajiherkkyysjakaumat sekä makean veden että murtoveden lajeille. Tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 15 makean veden ja 13 murtoveden lajin herkkyyttä eri sulfaattipitoisuuksille. Tutkimuslajeina oli esimerkiksi siika, jokihelmisimpukka, isonäkinsammal ja vesisiira.
- Väitöskirjatutkimus tuotti uutta tietoa kohonneen sulfaattipitoisuuden vaikutuksista vesieliöille. Tulokset tukevat ympäristönormien kehittämistä ja auttavat määrittämään sulfaattipitoisuuksia, jotka eivät vaaranna vesiekosysteemien hyvinvointia, tiivistää väitöskirjatutkija Xiaoxuan Hu Jyväskylän yliopistosta.
Kohonneen sulfaattipitoisuuden haitallisuuteen makean veden eliöille vaikuttaa veden kovuus. Pehmeämmässä vedessä esiintyvät lajit ovat usein herkempiä sulfaatille kuin kovassa vedessä esiintyvät lajit. Sulfaatin vaikutusten tutkiminen on erityisen tärkeää Suomessa, jossa luonnon vedet ovat erittäin pehmeitä.
Apua Itämeren sulfaatin kuormituksen sääntelyyn
Väitöstyössä toteutettiin myös ensimmäistä kertaa sulfaatin ekotoksikologinen tutkimus Itämeren lajeilla ja tieto luo perustan sulfaattipitoisten valuma- ja jätevesien riskinarvioinnille ja rannikkovesien sulfaattipitoisuuden ympäristölaatunormien asettamiselle. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kanssa.
- Herkimmät murtoveden lajit olivat isonäkinsammal ja siika. Murtovesialueelle suositellaan sulfaattipitoisuuden ympäristölaatunormin asettamista erityisesti herkkien jokisuistojen eliöstön ja sisäsaariston kalojen lisääntymisalueiden suojelemiseksi. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon rannikkoalueen luontaisen suola- ja sulfaattipitoisuuden paikalliset vaihtelut, kertoo Hu.
Xiaoxuan Hu valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta vuonna 2022 ja hän aloitti väitöskirjatutkijana vuonna 2023. Tutkimuksen ohjaajina toimivat professori Juha Karjalainen ja professori Katja Räsänen. Tutkimusta ovat rahoittaneet Jyväskylän yliopisto ja teollisuuden yhteistyökumppanit.
Xiaoxuan Hun väitöskirjan ”Sulfate sensitivity of boreal freshwater and coastal Baltic Sea biota: an ecotoxicological risk assessment across multiple taxa” tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 10.10.2025 klo 12:00 Ylistönrinteen auditoriossa YAA303. Vastaväittäjänä toimii tutkimusprofessori Laura Uusitalo (Luonnonvarakeskus, LUKE) ja kustoksena professori Juha Karjalainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
Väitös on myös katsottavissa suoratoistona Moniviestimessä: https://r.jyu.fi/dissertation-hu-101025
Väitöskirja ”Sulfate sensitivity of boreal freshwater and coastal Baltic Sea biota: an ecotoxicological risk assessment across multiple taxa” on luettavissa JYX-julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-0984-1
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Väitöskirjatutkija Xiaoxuan Hu, xiaoxuan.x.hu@jyu.fi
Professori Juha Karjalainen, juha.s.karjalainen@jyu.fi, +358405134865
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot -kirja valittiin Vuoden kotiseututeokseksi4.10.2025 12:05:00 EEST | Tiedote
Vuoden kotiseututeokseksi on valittu Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojalan ja akatemiatutkija Riina Turusen toimittama kirja Uudisraivaajien maa – Ylä-Savon asutus ja elämisen ehdot. Vuonna 2024 julkaistun teoksen on kustantanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Opettajan uran alku on odotusten ja ideaalien välillä tasapainoilua3.10.2025 10:46:28 EEST | Tiedote
Tuore tutkimus paljastaa vastavalmistuneiden opettajien kokevan usein ristiriitaa sen välillä, miten he haluaisivat työtään toteuttaa ja mitä työelämä heiltä odottaa. Tutkijoiden mukaan koulutuksen ja työelämän realiteettien välistä kuilua voitaisiin kaventaa huomioimalla vahvemmin työelämän näkökulmia jo opettajaksi kouluttautumisessa.
Väitös: Digitaaliset työkalut tuovat kaupunkilaisten positiiviset äänimaisemakokemukset esiin2.10.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
TaM Aura Kaarivuo tarkastelee väitöskirjassaan kaupunkiäänimaisemien suunnittelua kansalaisten kokemusten ja tunteiden näkökulmasta. Tutkimus osoittaa, että perinteiset menetelmät eivät riitä tavoittamaan kaupunkilaisten subjektiivisia äänikokemuksia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää uusien kaupunkialueiden suunnittelussa sekä olemassa olevien kaupunkiympäristöjen muutosprosesseissa tai kehitystyössä.
Uusi tutkimus pureutuu sosiaalityön eettiseen stressiin ja sen ehkäisyyn2.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa pyritään löytämään keinoja sosiaalityöntekijöiden eettisen stressin vähentämiseksi aikana, jolloin riittämättömät henkilöstöresurssit vaikeuttavat asiakkaiden tarpeisiin vastaamista.
Kerro kampusmuistosi – Tiedemuseo tallentaa rakennusten tarinat2.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston Tiedemuseo ja kulttuuriryhmä keräävät talteen muistoja, jotka liittyvät rakennuksiin ja ulkoalueisiin, joista yliopisto luopuu vuosien 2025–2026 kuluessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme