Yrittäjät: Yrittäjien eläkejärjestelmän pitää kannustaa yrittäjyyteen

Yrittäjät: Irtisanomiskynnys alentuu 12.9.2025 14:31:45 EEST | Tiedote

Hallitus on mediatietojen mukaan päässyt sopuun henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta. Alisuoriutumista ei kirjata lakiin irtisanomisperusteeksi, eikä työntekijän varoitusmenettelyä muuteta. – Esitys alentaa irtisanomiskynnystä, mikä on erittäin tärkeää ja kauan kaivattu uudistus. Kaikilta osin tavoite työllistämisen riskin alentamisesta ei täyty. Suunta on kuitenkin ehdottomasti oikea ja eduskunta voi esitystä vielä vahvistaa, puheenjohtaja Petri Salminen Suomen Yrittäjistä sanoo.