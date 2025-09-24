Yrittäjät: Yrittäjien eläkejärjestelmän pitää kannustaa yrittäjyyteen
Yrittäjien eläkelakia (YEL) koskevan uudistuksen tulee vahvistaa yrittäjien luottamusta järjestelmään ja kannustaa yrittäjyyteen, ei heikentää sitä. Ministerin asettama selvityshenkilö arvioi parhaillaan YEL:n kehittämistä. Yrittäjät edellyttää, että päättäjät malttavat odottaa selvityksen tuloksia.
-Järjestelmän on kohdeltava tasapuolisesti erilaisia yrittäjiä ja yritysmuotoja. On olennaista, että yrittäjällä on mahdollisimman paljon väljyyttä määrittää oma eläkemaksunsa pakollisen vakuuttamisen alarajan yläpuolella, puheenjohtaja Petri Salminen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Selvitysmies Jukka Rantalan selvityksen pitäisi valmistua marraskuussa.
On esitetty esimerkiksi YEL-alarajan poistamista (Kauppalehti 2.10.), mikä käytännössä tarkoittaisi maksukorotuksia kaikkein pienituloisimmille yrittäjille.
-Nyt pitäisi laittaa jäitä hattuun. Erilaisilla malleilla on erilaisia taloudellisia seurauksia ja käyttäytymisvaikutuksia. Selvityksen pitäisi avata huolellisesti eri mallien vaikutuksia sekä yrittäjiin että julkiseen talouteen, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
-YEL on yrittäjille erittäin tärkeä, koska se määrittää eläketurvaa ja työuran aikaista sosiaaliturvaa sekä on erittäin suuri taloudellinen panostus, hän muistuttaa.
Yrittäjien luottamus YEL-järjestelmään on heikko, osoittaa toukokuun Yrittäjägallup. Vain kuusi prosenttia yrittäjistä luottaa siihen täysin.
-Työtulon määrittely koetaan vaikeaksi, ja työeläkeyhtiöiden lakiin perustumattomat laskurit ovat antaneet yrittäjien näkökulmasta mielivaltaisia ehdotuksia, mikä on syönyt luottamusta koko YEL-järjestelmään, Pentikäinen jatkaa.
YEL-järjestelmän on oltava joustava ja kannustava
Yrittäjät on pyytänyt, että Rantala selvittää ainakin nykyistä työtuloperusteista järjestelmää, todellisten tulojen mallia sekä Yrittäjien esittämää joustomallia, jossa pakollisen vakuuttamisen alarajaa korotettaisiin ja yrittäjä voisi vapaammin päättää eläke- ja sosiaaliturvansa tasosta alarajan yläpuolella.
- Ei ole kenenkään etu, jos pienen yrittäjän eläkemaksu on niin raskas, että yrittämisen sijaan kannattaa jäädä sosiaaliturvan varaan. Maksun pitää olla sellainen, että yrittäjyys ja riskinotto ovat kannattava vaihtoehto, Salminen painottaa.
Lisäksi Rantalan tehtävänä on arvioida yrittäjäeläkkeiden rahastointia. Nykyisin YEL-eläkkeitä ei rahastoida, mikä kasvattaa järjestelmän alijäämää. Vuonna 2024 YEL-maksuja kerättiin 1,3 miljardia euroa ja eläkkeitä maksettiin 1,75 miljardia. Vaje katetaan valtion budjetista.
Yhteyshenkilöt
Atte Rytkönen-SandbergjohtajaPuh:040 359 1986atte.rytkonen@yrittajat.fi
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Petri SalminenPuheenjohtajaPuh:0400 608 812petri.salminen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
