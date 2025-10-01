Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Tutut kaupunkipyörät jatkavat Helsingissä ja Espoossa vielä seuraavalla kaudella

3.10.2025 09:18:51 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Seudullisen kaupunkipyöräpalvelun käyttöönotto siirtyy, ja nykyistä kaupunkipyöräpalvelua jatketaan Helsingissä ja Espoossa. Samat kaupunkipyörät ovat siis asiakkaiden käytettävissä myös keväällä 2026 alkavalla pyöräilykaudella, mikä takaa sujuvan kokemuksen asiakkaille ilman katkoksia. Kaupunkipyöräpalvelu on tärkeä osa Helsingin ja Espoon joukkoliikennettä. Helsingissä ja Espoossa kaupunkipyörillä tehdään vuosittain yhteensä yli 2,5 miljoonaa matkaa.

Kaksi henkilöä pyöräilee kadulla kirkkaassa säässä, taustalla puita ja liikennevaloja.
Uuden puitesopimuksen myötä entistä useampi kunta saattaisi hankkia kaupunkipyöriä. Kaupunkiliikenne/Aarni Salomaa

Uusi seudullinen kaupunkipyöräpalvelu oli tavoitteena ottaa käyttöön vuonna 2026, mutta hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen, ja tämän vuoksi uuden palvelun käyttöönotto viivästyy. Uudesta palvelusta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Helsingissä ja Espoossa suosittu kaupunkipyöräjärjestelmä on oleellinen osa kuntalaisten arkea, joten palvelu halutaan tarjota myös uuden hankinnan järjestelyiden ajan.

Vantaan kaupunkipyöräpalvelu on jäämässä toistaiseksi tauolle kuluvan kauden eli 31.10.2025 jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että alustavasti vuosina 2026–2028 Vantaalla ei ole käytössä kaupunkipyöriä. Päätöksen taustalla ovat kaupungin säästötavoitteet ja se, että Vantaan kaupunkipyöräpalvelun käyttö on jäänyt vähäiseksi. Vantaa on kuitenkin edelleen mukana uuden seudullisen palvelun hankinnassa ja tekee mahdollisen päätöksen palvelun käyttöönotosta myöhempänä ajankohtana. Lisätietoja Vantaan kaupungin uutisessa.

Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

