Tutut kaupunkipyörät jatkavat Helsingissä ja Espoossa vielä seuraavalla kaudella

Seudullisen kaupunkipyöräpalvelun käyttöönotto siirtyy, ja nykyistä kaupunkipyöräpalvelua jatketaan Helsingissä ja Espoossa. Samat kaupunkipyörät ovat siis asiakkaiden käytettävissä myös keväällä 2026 alkavalla pyöräilykaudella, mikä takaa sujuvan kokemuksen asiakkaille ilman katkoksia. Kaupunkipyöräpalvelu on tärkeä osa Helsingin ja Espoon joukkoliikennettä. Helsingissä ja Espoossa kaupunkipyörillä tehdään vuosittain yhteensä yli 2,5 miljoonaa matkaa.
Uusi seudullinen kaupunkipyöräpalvelu oli tavoitteena ottaa käyttöön vuonna 2026, mutta hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen, ja tämän vuoksi uuden palvelun käyttöönotto viivästyy. Uudesta palvelusta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Helsingissä ja Espoossa suosittu kaupunkipyöräjärjestelmä on oleellinen osa kuntalaisten arkea, joten palvelu halutaan tarjota myös uuden hankinnan järjestelyiden ajan.
Vantaan kaupunkipyöräpalvelu on jäämässä toistaiseksi tauolle kuluvan kauden eli 31.10.2025 jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että alustavasti vuosina 2026–2028 Vantaalla ei ole käytössä kaupunkipyöriä. Päätöksen taustalla ovat kaupungin säästötavoitteet ja se, että Vantaan kaupunkipyöräpalvelun käyttö on jäänyt vähäiseksi. Vantaa on kuitenkin edelleen mukana uuden seudullisen palvelun hankinnassa ja tekee mahdollisen päätöksen palvelun käyttöönotosta myöhempänä ajankohtana. Lisätietoja Vantaan kaupungin uutisessa.
