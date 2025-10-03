Junatien metrosillan projektinjohtourakan toteuttajaksi valittiin Kreate Oy

Kaupunkiliikenne Oy kilpailutti liikenneliikelaitoksen toimeksiannosta urakan toteutuskumppanin, ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Kreate Oy valittiin Junatien metrosillan uusimiseen liittyvän projektinjohtourakan palveluntuottajaksi. Hankintamenettelyn tulokseen vaikuttivat muun muassa tarjoajan valmiudet kehittää toteutusratkaisua työstä aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi.

Hanke etenee seuraavaksi kehitysvaiheeseen, jossa yhteistyössä projektinjohtourakoitsija Kreaten ja muun hanketiimin kanssa suunnitellaan tarkemmin työn toteutusta ja varmistetaan hankkeen sujuva eteneminen toteutusvaiheeseen. Hankkeen valmistelevien töiden ennakoidaan alkavan loppukeväällä 2026 sen jälkeen, kun kehitysvaiheen myötä valmistuva hankesuunnitelma on hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Junatien metrosillan uusimisen vuoksi metroliikenne joudutaan tämänhetkisen arvion mukaan katkaisemaan Kulosaaren ja Hakaniemen asemien välillä yli puoleksi vuodeksi vuonna 2027. Tämän lisäksi Kalasataman asema on suljettuna noin puoli vuotta ennen katkoa ja puoli vuotta katkon jälkeen. Tällöin metroliikenne kulkisi pysähtymättä Kalasataman aseman ohi.

Liikennekatkon ajankohta, katkon kesto ja sillan uusimisen kustannusarvio tarkentuvat Kreate Oy:n kanssa yhteistyössä tehtävän hankkeen kehitysvaiheen aikana.

Itä-Helsingin ja Kalasataman joukkoliikenne turvataan korvaavan liikenteen järjestelyin

Metroliikenne on liikennekatkon ajan vuonna 2027 kokonaan poikki alustavasti Hakaniemen ja Kulosaaren välisellä osuudella. HSL suunnittelee metroliikenteen katkon ajaksi korvaavaa bussiliikennettä Hakaniemen ja Herttoniemen välille, ja lisäksi useiden normaaliliikenteen bussien liikennettä on tarkoitus tihentää. Tämänhetkisen aikatauluarvion mukaan Laajasalon ja Hakaniemen välinen Kruunusiltojen raitiotieyhteys olisi tuolloin jo käytössä ja tukisi osaltaan idän suunnan liikennettä.

Korvaavan liikenteen kokonaisuuden suunnittelu on käynnissä HSL:ssä. Hakaniemen ja Herttoniemen välisen korvaavan linjan lisäksi suunnitelmissa on olemassa olevien yhteyksien tihentäminen muun muassa junaradan varteen.

Junatien metrosillan uusimisen ja korjauksen aikataulua koordinoidaan Kaupunkiliikenteen, Helsingin kaupungin ja HSL:n kanssa. Hanketta yhteensovitetaan muiden tiedossa olevien liikenne- ja korjaushankkeiden kanssa, jotta metroliikenteen katkon vaikutukset liikenteeseen eivät kertautuisi. Suunnitelmien ja toteutuksen etenemisestä tullaan viestimään aktiivisesti alueen toimijoille ja kaupunkilaisille.

Lisätiedot:

Antti Nousiainen

Kaupunkiliikenne Oy, omaisuudenhallintayksikön johtaja

p. 040 579 6074

antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi

Lisätiedot hankinnasta:

Jussi Hietala

Kaupunkiliikenne Oy, projektipäällikkö

p. 050 408 8759

jussi.hietala@kaupunkiliikenne.fi