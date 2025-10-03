Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 41

Viikolla 41 päällystyskohteena olevia teitä:

− Seututie 204 Säkylän kohta, aloitus maanantaina, päivätyö

− Valtatie 12 Raijala – Peräkallio, aloitus tiistaina, päivätyö

− Valtatie 8 Eurajoki – Korvenkulma, aloitus keskiviikkona, iltapäivä-/yötyö

− Seututie 194 Uhlu – Kirkonkylä, Vehmaa

− Seututie 204 Uusikartano – Yläne, Pöytyä, työt loppuun

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan. Valtatie 8:lla työt painottuvat iltapäivä ja yöaikaan liikennehaittojen minimoimiseksi.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen.

Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi. Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.

Lisätietoja:

− Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777, tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824

− Asfalttikallio Oy: työpäällikkö Ville-Veikko Jäppilä, p. 040 587 4261 (st:t 194 ja 204 Yläne)

− Peab Industri Oy: projektipäällikkö Miska Hänninen, p. 050 594 8954 (vt 8 ja 12 sekä st 204 Säkylä)